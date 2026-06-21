Blestemul care afectează de 70 de ani vedetele de la Cupa Mondială. Cine este fotbalistul care îl poate rupe, după ce Messi, Ronaldo sau Cruyff nu au reușit

Balonul de Aur s-a acordat pentru prima dată în 1956, iar de atunci s-au disputat 17 ediții de Cupă Mondială, însă niciuna dintre ele nu a fost câștigată de deținătorul celui mai important premiu individual din fotbal. Blestemul ar putea fi rupt la ediția din acest an însă, în cazul în care Ousmane Dembele va cuceri trofeul alături de naționala Franței.
Prima Cupă Mondială desfășurată după înființarea Balonului de Aur a avut loc în 1958, însă deținătorul premiului, Alfredo Di Stefano, nu a fost prezent la turneul final. Acesta evolua în acel moment pentru Spania, după ce mai jucase pentru țara sa natală, Argentina, dar și pentru Columbia. Ibericii au ratat calificarea la CM, deși Di Stefano a marcat de două ori în preliminarii.
Așadar, legenda lui Real Madrid a dat startul acestui blestem, care s-a menținut de-a lungul anilor, deși în această postură s-au aflat unii dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Ronaldo, Marco van Basten, Michel Platini sau Ronaldinho. Cinci jucători au disputat finala Cupei Mondiale din postura de deținători ai Balonului de Aur, însă niciunul dintre ei nu a reușit să o câștige.
Blestemul care datează de 70 de ani ar putea fi rupt la această Cupă Mondială în cazul în care Franța, care se află printre principalele favorite, va reuși să câștige trofeul. Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur în 2025 după un sezon incredibil alături de PSG, în care a reușit să câștige pentru prima dată UEFA Champions League alături de formația franceză.
În cazul în care Franța va câștiga Cupa Mondială, Dembele ar fi din nou marele favorit, ținând cont de faptul că parizienii au cucerit iar Champions League. Titularizat de Didier Deschamps în meciul de debut al Franței la Cupa Mondială, contra Senegalului, Dembele a părăsit terenul în minutul 80 la scorul de 1-0. Franța a câștigat cu 3-1 într-un meci în care Kylian Mbappe a făcut spectacol și a luat o opțiune serioasă la câștigarea grupei I, din care mai fac parte Norvegia și Irak.