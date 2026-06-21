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Blestemul care afectează de 70 de ani vedetele de la Cupa Mondială. Cine este fotbalistul care îl poate rupe, după ce Messi, Ronaldo sau Cruyff nu au reușit

Cele mai importante nume din istoria fotbalului au fost afectate în ultimii 70 de ani de un blestem incredibil, care ar putea fi rupt însă la această Cupă Mondială.
Bogdan Mariș
21.06.2026 | 23:00
Blestemul care afecteaza de 70 de ani vedetele de la Cupa Mondiala Cine este fotbalistul care il poate rupe dupa ce Messi Ronaldo sau Cruyff nu au reusit
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Blestemul Balonului de Aur la Cupa Mondială ar putea fi rupt la actuala ediție. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Balonul de Aur s-a acordat pentru prima dată în 1956, iar de atunci s-au disputat 17 ediții de Cupă Mondială, însă niciuna dintre ele nu a fost câștigată de deținătorul celui mai important premiu individual din fotbal. Blestemul ar putea fi rupt la ediția din acest an însă, în cazul în care Ousmane Dembele va cuceri trofeul alături de naționala Franței.

Blestem incredibil la Cupa Mondială. Deținătorul Balonului de Aur nu a câștigat niciodată trofeul

Prima Cupă Mondială desfășurată după înființarea Balonului de Aur a avut loc în 1958, însă deținătorul premiului, Alfredo Di Stefano, nu a fost prezent la turneul final. Acesta evolua în acel moment pentru Spania, după ce mai jucase pentru țara sa natală, Argentina, dar și pentru Columbia. Ibericii au ratat calificarea la CM, deși Di Stefano a marcat de două ori în preliminarii.

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Așadar, legenda lui Real Madrid a dat startul acestui blestem, care s-a menținut de-a lungul anilor, deși în această postură s-au aflat unii dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Ronaldo, Marco van Basten, Michel Platini sau Ronaldinho. Cinci jucători au disputat finala Cupei Mondiale din postura de deținători ai Balonului de Aur, însă niciunul dintre ei nu a reușit să o câștige.

Ce rezultate au obținut deținătorii Balonului de Aur la Cupa Mondială

  • 1958: Alfredo Di Stefano (Spania) – nu s-a calificat
  • 1962: Omar Sivori (Italia) – faza grupelor
  • 1966: Eusebio (Portugalia) – locul 3
  • 1970: Gianni Rivera (Italia) – finala
  • 1974: Johan Cruyff (Olanda) – finala
  • 1978: Allan Simonsen (Danemarca) – nu s-a calificat
  • 1982: Karl-Heinz Rummenigge (Germania de Vest) – finala
  • 1986: Michel Platini (Franța) – locul 3
  • 1990: Marco van Basten (Olanda) – optimi
  • 1994: Roberto Baggio (Italia) – finala
  • 1998: Ronaldo (Brazilia) – finala
  • 2002: Michael Owen (Anglia) – sferturi
  • 2006: Ronaldinho (Brazilia) – sferturi
  • 2010: Lionel Messi (Argentina) – sferturi
  • 2014: Cristiano Ronaldo (Portugalia) – faza grupelor
  • 2018: Cristiano Ronaldo (Portugalia) – optimi
  • 2022: Karim Benzema (Franța) – finala – a fost inclus în lot, dar nu a jucat la turneul final

Ousmane Dembele ar putea să rupă blestemul

Blestemul care datează de 70 de ani ar putea fi rupt la această Cupă Mondială în cazul în care Franța, care se află printre principalele favorite, va reuși să câștige trofeul. Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur în 2025 după un sezon incredibil alături de PSG, în care a reușit să câștige pentru prima dată UEFA Champions League alături de formația franceză.

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În cazul în care Franța va câștiga Cupa Mondială, Dembele ar fi din nou marele favorit, ținând cont de faptul că parizienii au cucerit iar Champions League. Titularizat de Didier Deschamps în meciul de debut al Franței la Cupa Mondială, contra Senegalului, Dembele a părăsit terenul în minutul 80 la scorul de 1-0. Franța a câștigat cu 3-1 într-un meci în care Kylian Mbappe a făcut spectacol și a luat o opțiune serioasă la câștigarea grupei I, din care mai fac parte Norvegia și Irak.

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