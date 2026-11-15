Blestemul care-l urmărește pe celebrul fotbalist. Niciun antrenor nu l-ar vrea în echipă

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Matthijs de Ligt este celebrul fotbalist care ar fi urmărit de un blestem. Niciun antrenor nu l-ar vrea în echipă pe fotbalistul din Țările de Jos. Motivul pentru care jucătorul ar fi ajuns în această situație delicată.

Calvarul de care nu poate scăpa un cunoscut sportiv

Fundașul central de la Manchester United, Matthijs de Ligt (26 ani), este unul dintre numele mari care Olandezul , după ce s-a accidentat la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut. Incidentul a avut loc în timpul meciului cu Crystal Palace.

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Partida s-a terminat cu scorul de 2-1 pentru echipa fotbalistului. De atunci sportivul a fost nevoit să stea departe de teren. Din păcate, în ultima perioadă se vorbește că ar fi urmărit de un blestem care nu-i dă deloc pace. E un calvar pe care nu-l poate controla, dar care îi afectează tot mai mult dezvoltarea profesională.

Jurnaliștii de la susțin că niciun antrenor nu-l mai vrea în formația sa din cauza unui detaliu. Concret, este vorba de faptul că jucătorul a avut până în momentul de față 12 antrenori în cele 11 sezoane în care a activat ca profesionist. Totul ar fi început în anul 2016 când își făcea debutul la Ajax și avea doar 17 ani.

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În acea perioadă a devenit unul dintre cei mai apreciați tineri fundași din Europa. Sportivul olandez a început fiecare sezon nou sub conducerea unui antrenor diferit. Matthijs de Ligt a debutat pentru prima oară la Ajax sub conducerea lui Peter Bosz. Plecarea antrenorului vara aceluiași an a impus o nouă eră, preluată de Marcel Keizer. Șase luni mai târziu Erik ten Hag era cel care ajungea să preia frâiele și să conducă echipa la începutul sezonului 2018/19. Ulterior, Matthijs de Ligt a semnat cu Juventus pentru suma de 75 de milioane de euro. Antrenamentele au fost desfășurate în sezonul 2019/20 alături de Maurizio Sarri (Juventus). Tot în etapa Juventus a fost sub comanda lui Andrea Pirlo, în sezonul 2020/21. Legenda italiană a plecat un an mai târziu.

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Antrenorii pe care i-a avut celebrul fundaș central

Caruselul de antrenori nu s-a oprit, iar Massimiliano Allegri a preluat conducerea la Torino la începutul sezonului 2021/22. De această dată antrenorul a avut o vechime mai mare, contractul său fiind valabil până în 2024. Cu toate acestea, blestemul lui Matthijs de Ligt a continuat pentru că avea să plece în sezonul 2022/23 la Bayern München, după un alt transfer de milioane de euro, în valoare de 77 de milioane de euro. Julian Nagelsmann a fost tehnicianul cu care și-a făcut antrenamentele. Ulterior, echipa a fost coordonată în sezonul 2023/24 de către Thomas Tuchel. Mai târziu, în anul 2024, fundașul olandez a plecat la Manchester United. În primul sezon tehnician a fost Erik ten Hag, care îi fusese antrenor și la Ajax.

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Câteva luni mai târziu, Erik ten Hag a fost demis, iar Ruben Amorim a preluat conducerea. Renumitul fotbalist a început sezonul 2025/26 cu antrenorul portughez, deși l-a terminat sub conducerea lui Michael Carrick, după demiterea lui Amorim la începutul anului 2026.

Pentru un fotbalist relația cu antrenorul este primordială, începând de la poziționarea defensivă până la sincronizarea liniei de fund și modul de organizare al echipei. În plus, comunicarea este esențială pentru că fotbaliștii depind în mare măsură de cerințele tehnicianului. Prin urmare, orice schimbare presupune o nouă perioadă de adaptare.

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În ceea ce îl privește pe Matthijs de Ligt, acest proces s-a repetat la un anumit interval de timp. Din păcate, în felul acesta jucătorul nu a avut timpul necesar pentru a-și consolida statutul la unele dintre cele mai mari cluburi europene. Pe de altă parte, schimbarea antrenorilor nu înseamnă neapărat că fotbalistul ar avea probleme.