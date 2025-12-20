Sport

Blestemul continuă! Mazilu, accidentat și înlocuit la meciul UTA – Dinamo

Vești proaste pentru Dinamo la ultimul meci al anului 2025, după ce Adrian Mazilu, trimis titular, a părăsit terenul cu probleme medicale înainte de pauză.
Mihai Alecu
20.12.2025 | 20:52
Adrian Mazilu, una dintre marile speranțe pe care fotbalul românesc le are, s-a accidentat din nou la partida dintre UTA Arad și Dinamo, din etapa cu numărul 21 a SuperLigii.

Adus în vară de Dinamo, de la Brighton, Adrian Mazilu nu a putut juca pentru echipa „câinilor” în primele luni ale sezonului și a debutat de abia în luna noiembrie. Revenirea sa pe gazon s-a produs mai repede decât se preconiza, lucru confirmat chiar de Andrei Nicolescu, cel care spunea că jucătorul era așteptat să se recupereze sută la sută în startul anului 2026.

Totuși, fotbalistul crescut de Farul a fost bun de joc și Zeljko Kopic, care a fost și nevoit de absențele lui Alexandru Musi și Cristi Mihai, variantele principale pentru regula U21, i-a dat minute lui Mazilu din ce în ce mai des. Trimis titular în meciul de la Arad, acesta nu a rezistat însă decât 28 de minute pe teren, după care a fost înlocuit.

Inițial nu a părut că Mazilu ar fi accidentat, ci că ar fi fost o decizie din rațiuni tactice, după ce evoluția sa a fost una foarte palidă, cu multe mingi pierdute. Totuși, imediat cum a părăsit gazonul, jucătorul lui Dinamo s-a trântit pe jos și s-a ținut de picior, semn că a suferit o accidentare.

Frustrarea fotbalistului a fost evidentă din limbajul trupului, acesta fiind foarte dezamăgit de noile probleme fizice ce l-au obligat să fie înlocuit după nici o repriză la duelul de la Arad. În locul său a fost trimis jucătorul crescut de UTA, Cristi Mihai.

Efort financiar uriaș pentru Dinamo să-l ia pe Mazilu

Adrian Mazilu a fost un transfer care ar putea să ajungă la o sumă mare pe care Dinamo să o plătească. Nicolescu spune că dacă anumite condiții se îndeplinesc, atunci bucureștenii ar putea să plătească 1,7 milioane de euro.

„O să dau un exemplu, apropo de cât a crescut Dinamo față de momentul în care am venit eu și de puterea financiară a clubului Dinamo. Mazilu e un transfer care poate să fie foarte scump. E un transfer care poate să ajungă la 1.700.000 de euro, în condiții de performanță. Dacă echipa va performa și dacă vom atinge niște borne de performanță pe care clubul Dinamo și le dorește, va fi un transfer foarte scump”, a spus Nicolescu.

