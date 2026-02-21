Sport

Blestemul continuă pentru Dembele! Luis Enrique a făcut anunțul despre starul lui PSG

Starul celor de la PSG, Ousmane Dembele, trece din nou prin clipe neplăcute, asta după ce a ieșit din meciul de Champions League cu AS Monaco, câștigat de echipa sa cu 3-2.
Mihai Alecu
21.02.2026 | 07:15
Ousmane Dembele, accidentat din nou
Ousmane Dembele, deținătorul Balonului de Aur, este în continuare în căutarea formei de altă dată, care i-a adus prestigiosul trofeu. Francezul a avut un ghinion teribil în ceea ce privește accidentările în actuala stagiune și ultimele vești sunt la fel de proaste.

Ousmane Dembele, o nouă accidentare. Starul lui PSG nu va juca în următorul meci al campioanei Franței

Trimis din primul minut în ultimul meci al lui PSG, din play-off-ul Champions League, cu AS Monaco, Dembele nu a rezistat pe teren nici 30 de minute și a fost înlocuit de Desire Doue. Se pare că actualul Balon de Aur a resimțit niște probleme musculare la nivel gambei piciorului stâng și a preferat să nu riște.

Conform ultimelor informații apărute în presă, acesta se antrenează separat după ultimele probleme, iar el nu va face parte din lotul echipei pentru următorul meci din Ligue 1, contra celor de la Metz, ce se va disputa sâmbătă. PSG are nevoie de victorie, asta pentru că a pierdut primul loc în clasament în defavoarea celor de la Lens și există o ameințare serioasă în privința câștigării campionatului.

Luis Enrique, vești proaste despre Ousmane Dembele

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a vorbit despre situația lui Ousmane Dembele și a dat vești nedorite pentru fani. Se pare că atacantul a suferit o recidivă și momentan va fi absent din cadrul echipei

„Ousmane Dembele a suferit o recidivă. Cred că noi cunoaștem cel mai bine jucătorii, avem gândirea de a nu ne asuma niciun risc indiferent de fotbalist. Gestionăm situația fiecărui jucător în parte în cel mai bun mod posibil, dar din păcate accidentările sunt parte din fotbalul de acest nivel”, a spus Luis Enrique pentru presa franceză.

Dembele a fost chinuit de probleme medicale după ce a luat Balonul de Aur

Ultimii doi câștigători ai Balonului de Aur, Rodri și Ousmane Dembele, au fost loviți parcă de un blestem. Cei doi au avut mai degrabă multe perioade de accidentări și nu evoluții la nivel de top pentru echipele lor.

Spre exemplu, în acest sezon, Dembele nu a jucat decât în 25 meciuri, a marcat de 11 ori și a oferit 7 pase decisive, departe de nivelul arătat în stagiunea trecută când a fost ales cel mai bun fotbalist al lumii.

