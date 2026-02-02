Blestemul de la Botoșani! Concurență serioasă pentru Petrila la ratarea campionatului! Momentul uluitor petrecut la aceeași poartă. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Concurență serioasă pentru Claudiu Petrila la „ratarea campionatului”. Kovtalyuk de la Botoșani s-a făcut de râs la aceeași poartă ca rapidistul

În minutul 53 al meciului FC Botoșani – Oțelul Galați, disputat în cadrul etapei cu numărul 24 din acest sezon regulat de SuperLiga, la scorul de 0-0, ucraineanul Mykola Kovtalyuk de la gazde s-a făcut de râs și se înscrie astfel cu șanse reale la câștigarea cursei pentru „ratarea sezonului”.

Concurență serioasă pentru Claudiu Petrila la „ratarea campionatului”. Kovtalyuk de la Botoșani s-a făcut de râs la aceeași poartă ca rapidistul

Atacantul a primit în fața porții o centrare perfectă din partea dreaptă, șutată la firul ierbii, și tot ce avea de făcut era să împingă mingea în plasă din doar doi metri. Doar că el a pus piciorul moale și a părut mai degrabă că a fost lovit de minge decât că a lovit el balonul, iar acesta s-a dus destul de mult pe lângă poartă.

La scurt timp, mai exact în minutul 60, Kovtalyuk a fost scos de pe teren de către antrenorul Leo Grozavu, iar în locul său a fost introdus argentinianul Enzo Lopez. Spre finalul anului trecut, tot la Botoșani și la aceeași poartă,

Atunci, cu toată poarta rămasă goală în fața sa, jucătorul de la Rapid a fost, probabil, prea sigur că va marca și a lovit modest mingea, care s-a dus puțin pe lângă poartă.

„Faza m-a prins perfect, din păcate cred că m-am relaxat și am fost prea sigur că marchez. Vreau să-mi cer scuze față de colegi pentru că știu că a fost un moment important. Sper să mă revanșez și să marchez etapa viitoare. Important este că am rămas pe primul loc, avem următorul meci acasă și trebuie să-l câștigăm”,