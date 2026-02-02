Sport

Blestemul de la Botoșani! Concurență serioasă pentru Petrila la ratarea campionatului! Momentul uluitor petrecut la aceeași poartă. Video

O nouă ratare monumentală la Botoșani, la aceeași poartă la care s-a făcut de râs și rapidistul Petrila! Video cu momentul uluitor
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.02.2026 | 20:10
Blestemul de la Botosani Concurenta serioasa pentru Petrila la ratarea campionatului Momentul uluitor petrecut la aceeasi poarta Video
Concurență pentru Petrila la ratarea campionatului. Foto: colaj Fanatik
În minutul 53 al meciului FC Botoșani – Oțelul Galați, disputat în cadrul etapei cu numărul 24 din acest sezon regulat de SuperLiga, la scorul de 0-0, ucraineanul Mykola Kovtalyuk de la gazde s-a făcut de râs și se înscrie astfel cu șanse reale la câștigarea cursei pentru „ratarea sezonului”.

Concurență serioasă pentru Claudiu Petrila la „ratarea campionatului”. Kovtalyuk de la Botoșani s-a făcut de râs la aceeași poartă ca rapidistul

Atacantul a primit în fața porții o centrare perfectă din partea dreaptă, șutată la firul ierbii, și tot ce avea de făcut era să împingă mingea în plasă din doar doi metri. Doar că el a pus piciorul moale și a părut mai degrabă că a fost lovit de minge decât că a lovit el balonul, iar acesta s-a dus destul de mult pe lângă poartă. (AICI VIDEO cu faza) 

La scurt timp, mai exact în minutul 60, Kovtalyuk a fost scos de pe teren de către antrenorul Leo Grozavu, iar în locul său a fost introdus argentinianul Enzo Lopez. Spre finalul anului trecut, tot la Botoșani și la aceeași poartă, Claudiu Petrila a semnat cea mai mare ratare a campionatului, cel puțin până acum. 

Atunci, cu toată poarta rămasă goală în fața sa, jucătorul de la Rapid a fost, probabil, prea sigur că va marca și a lovit modest mingea, care s-a dus puțin pe lângă poartă.

„Faza m-a prins perfect, din păcate cred că m-am relaxat și am fost prea sigur că marchez. Vreau să-mi cer scuze față de colegi pentru că știu că a fost un moment important. Sper să mă revanșez și să marchez etapa viitoare. Important este că am rămas pe primul loc, avem următorul meci acasă și trebuie să-l câștigăm”, a declarat Petrila după acel meci FC Botoșani – Rapid 0-0.

