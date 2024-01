„Blestemul Harry Kane e real!”. Fanii au răbufnit după ce Bayern a pierdut urma lui Leverkusen în clasament

Bayern Munchen a pierdut surprinzător , în etapa cu numărul 18 din Bundesliga. Leverkusen a profitat de pasul greșit al campioanei Germaniei și grație victoriei, scor 3-2 cu RB Leipzig, s-a distanțat la 7 puncte în clasament.

Fanii au răbufnit după ce Bayern a pierdut urma lui Leverkusen în clasament

Iubitorii fotbalului au răbufnit pe rețelele de socializare după ce Leverkusen s-a distanțat la 7 puncte de Bayern Munchen, ocupanta locului secund și . Fanii dau vina pe „blestemul Harry Kane”. Deși are parte de un sezon foarte bun în tricoul „bavarezilor”, atacantul englez este văzut ca fiind principalul „vinovat” pentru situația în care a ajuns Bayern Munchen.

În actuala stagiune, Harry Kane a marcat 26 de goluri în 22 de meciuri pentru echipa lui Thomas Tuchel. Cel mai bun marcator din istoria naționalei Angliei, Harry Kane a fost transferat de Bayern în vara anului trecut de la Tottenham pentru 95 de milioane de euro.

Harry Kane a acceptat să se transfere la Bayern în speranța de a-și trece în palmares primele trofee. Deși este unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale, Harry Kane (30 de ani) nu are niciun trofeu câștigat în carieră.

„Blestemul Harry Kane e real!” Fanii dau vina pe atacantul lui Bayern Munchen pentru situația echipei

Pornind de la situația din clasament a lui Bayern Munchen, internauții l-au luat la rost pe Harry Kane. Aceștia susțin că „Blestemul Harry Kane este real”. Fanii fac referire la cariera fără trofee a atacantului cu 62 de goluri marcate pentru naționala Angliei.

„Îl iubesc, dar ce se întâmplă cu Harry Kane la Bayern chiar acum? A fost Harry al nostru blestemul tot timpul?”, a spus unul dintre fanii lui Tottenham, fosta echipă a lui Harry Kane. „Ei au, probabil, cel mai bun atacant de pe planetă, care a marcat o mulțime de goluri, dar au 7 puncte în spatele liderului Leverkusen”, a spus un alt fan.

De asemenea, fanii au remarcat o altă statistică interesantă. Harry Kane este coechipier la Bayern Munchen cu Kingsley Coman. În timp ce atacantul englez nu a câștigat vreun trofeu în carieră, de cealaltă parte, Kingsley Coman a obținut trofee pe bandă rulantă la PSG, Juventus și Bayern Munchen.

„Fie Kane câștigă primul său titlu, fie Coman rămâne fără trofeu pentru prima dată. Unul dintre cei doi va fi doborât”, a fost anunțul făcut de un fan. În vârstă de 27 de ani, Kingsley Coman are 8 titluri de campion cu Bayern Munchen, 2 cu Juventus și 2 cu PSG.

Reacția lui Thomas Tuchel după ce Bayern a rămas la 7 puncte în urma liderului Leverkusen

Thomas Tuchel și-a certat jucătorii după înfrângerea cu Werder Bremen, scor 0-1. Antrenorul german a fost nemulțumit de prestația jucătorilor săi din prima repriză. Tuchel consideră că Bayern va avea probleme în câștigarea meciurilor, dacă va avea astfel de evoluții pe viitor.

„Clar că nu a fost suficient. Timp de 70 de minute nu am simțit că azi jucăm pentru victorie. În ultimele 20 de minute am observat doar că vrem să câștigăm. În prima repriză am fost extrem de statici și nu ne-am mișcat, am pierdut multe mingi și am fost neglijenți în defensivă.

A fost o înfrângere meritată pentru că pur și simplu 20 de minute nu sunt suficiente. Nu are rost să ne uităm la Leverkusen. Aveam totul în mâinile noastre și Leverkusen merita să câștige, dar nu avea nimic de-a face cu noi. Dacă jucăm așa cum am făcut-o în primele 70 de minute cu Bremen, vom avea multe probleme la câștigarea meciurilor”, a declarat Thomas Tuchel, potrivit .