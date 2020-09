„Blestemul” lui Cristi Borcea pentru Dinamo! Prezicerile „strâmbe” făcute de fostul finanțator al „câinilor”

Fostul acționar al „câinilor” a „prorocit” de nenumărate ori mari împliniri ale echipei din „Ștefan cel Mare”. Parcă au fost… afurisenii, niciuna nu s-a împlinit!

Cum, necum, mai mult pe vorbe decât pe acte deocamdată, Dinamo s-a salvat de Ionuț Negoiță și devenit prima echipă din România gestionată, atenție: nu deținută, încă, de străini. În cazul de față spanioli.

Normal, toată suflarea „canină” a răsuflat ușurată când Ionuț Negoiță a anunțat că s-a înțeles să dea Dinamo ibericilor. Inclusiv Cristi Borcea, presupus, la un moment dat, a fi în spatele spaniolilor, dar care a declarat că nici nu se pune problema să mai investească în fotbal.

„Blestemul” lui Cristi Borcea pentru Dinamo! Cel mai lung cantonament după celebrul „Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League!”

Și a făcut o „prorocire” în ceea ce privește echipa la care a băgat bani timp de 12 ani, între 2000 și 2012…

„Ce-i rău în asta?” veți spune, mai ales dacă sunteți suporteri dinamoviști. Nu-i rău nimic, dar… Dar să ne întoarcem cu 18 de ani în urmă, în vara lui 2002. Dinamo câștiga atunci campionatul și Cristi Borcea lansa vestitul „Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League!”. Știm toți că că visul său nu s-a împlinit nici până în ziua de azi…

CFR Cluj și Unirea Urziceni, campioane care au ajuns în grupele Ligii Campionilor, erau în Divizia C în 2002, când Cristi Borcea a început antrenamentele pentru Liga Campionilor cu Dinamo. Cel mai lung cantonament din istoria fotbalului…

În 2004, începea „hegemonia lui Dinamo!”

Apoi, în 2004, Dinamo câștiga din nou titlul de campioană și în decembrie Consiliul Director hotăra transformarea clubului în societate pe acțiuni din societatea nonprofit Dinamo 2001 SRL.

Au venit 10 acționari cu o contribuție de 1 milion de euro, iar bugetul de 10 milioane l-a făcut pe Cristi Borcea să iasă din nou „la atac”. Și să facă o altă prorocire: „Începe hegemonia lui Dinamo! Nu are cine să ne stea în cale. Cupa și campionatul an de an. Și, bineînțeles, Liga Campionilor, visul «câinilor»!”. Și vis a rămas!

Toreadorul răpus de taur…

Au urmat alte și alte declarații „războinice” ale fostului acționar. Toate neconfirmate de realitatea ce le-a urmat. Ca un blestem care a pedepsit trufia lui Cristi Borcea. Care parcă a băut după nașul Gigi Becali, dar asta-i altă poveste… Iată în continuare alte două „perlele” lui Borcea care au prevestit… nimic!

„Dinamo va arăta în retur spectacol. Noi vom fi ca toreadorul la coridă, iar celelalte echipe vor fi taurii. Dacă nu aveam accidentările mergeam ca la teatru. Acum se reface și «diamantul» nostru, Zicu, și ne va fi și mai ușor. Din doi în doi ani vom face eventul. Începe hegemonia lui Dinamo" – Cristi Borcea în decembrie 2008 „Anul acesta luăm Cupa și terminăm pe loc de Europa League, iar sezonul viitor vom câștiga titlul detașat" – Cristi Borcea în martie 2011

Parcă l-a „mirosit” pe Negoiță, dar tot… nimic!

În 2012, Cristi Borcea ieșea din acționariatul și conducerea lui Dinamo. Era stabilit de un an la Miami, se depărtase de echipa sa „de suflet”… Dar sufletul de „câine” nu-i dădea pacea pe care și-o dorea și, în ianuarie 2013, când Ionuț Negoiță făcea primele probleme la Dinamo prin refuzul de a-și achita obligațiile de acționar, Cristi Borcea îl ataca vehement și anunța care sunt condițiile să se întoarcă la Dinamo:

„Cine dracu’ e papagalul, infractorul ăsta de Negoiţă?! Băi papagalule, cum să vii tu la un club ca Dinamo și să spui că nu-ți pasă că intră în insolvență? Acest om are lucruri meschine în el, are lucruri ascunse pentru a distruge Dinamo” – Cristi Borcea „Din cei cinci, șase, şapte milioane pe care a spus că i-a băgat la Dinamo, până la urmă a recunoscut că a băgat doar 700.000… Am văzut că nu vrea binele lui Dinamo. Dacă Dinamo are probleme, eu mă întorc, pentru că Dinamo e viaţa mea. Nu mă întorc acum, dar dacă Dinamo intră în insolvenţă, eu mă întorc, pentru că nu pot să o las” – Cristi Borcea

Dinamo a intrat în insolvență, a ieșit din insolvență, a ratat primul play-off, l-a ratat și pe al doilea, l-a ratat și pe al treilea, a ajuns la retrogradare, dar Borcea nu s-a mai întors la marea sa dragoste… Premoniția sa referitoare la Negoiță, însă, s-a cam adeverit… Ca un blestem…

Iar acum, din nou, Cristi Borcea anunță revenirea lui Dinamo sub „stăpânire” spaniolă. Doamne ferește, la ce „gură aurită” are, să nu se… desființeze echipa!

„Anul ăsta dacă mergem în play-off şi la anul în cupele europene, atunci peste un an ne batem la titlu” – Cristi Borcea după venirea spaniolilor