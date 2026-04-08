”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua în care a murit Mircea Lucescu

Marți, 7 aprilie 2026, în ziua în care Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din istorie, a plecat dintre noi, un important fotbalist din Europa a luat o decizie radicală. La doar 35 de ani, Aaron Ramsey a decis să pună capăt unei cariere presărate cu multe trofee la echipe precum Arsenal, Juventus sau Rangers, dar și cu un ”blestem” apărut fără voia sa.

”Să mori pe teren e cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul în mijlocul luptei”, erau cuvintele lui Mircea Lucescu spuse în 2010, într-un interviu pentru cei de la . Iar marele ”Il Luce” s-a stins în acest mod. În urmă cu doar câteva zile, tehnicianul de 80 de ani încă muncea ca în prima tinerețe și încerca să readucă fotbalul românesc pe culmile performanței.

după mai multe complicații apărute în ultimele zile. Internat de o săptămână, după ce a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, 3 aprilie, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut. Din acel moment, starea i s-a înrăutățit constant și, din păcate, nu s-a mai putut face nimic.

, în fotbalul european mai avea loc un eveniment. Galezul Aaron Ramsey s-a retras oficial la vârsta de 35 de ani. Decizia sa încheie capitolul uneia dintre cele mai bizare coincidențe din fotbal. De-a lungul anilor, fanii sportului rege au observat un tipar înfiorător în legătură cu acest fotbalist. Mai exact, ori de câte ori Ramsey marca, o figură de renume mondial murea la scurt timp.

Bineînțeles, e vorba doar de o coincidență, însă internetul nu a uitat niciodată aceste ”legături” stranii. Acum, în aceeași zi în care Ramsey s-a retras, Mircea Lucescu a decedat. Pe site-urile de socializare, fanii s-au întrebat: din nou coincidență… sau capitolul final al ”Blestemului lui Ramsey”? Oricum, una dintre cele mai ciudate povești din fotbal tocmai a ajuns la sfârșit prin decizia luată de fostul jucător de la Arsenal și Juventus.

Aaron Ramsey gol attığı gün hayatını kaybeden isimler: 🔹 2 Mayıs 2011 — Usame Bin Ladin

🔹 5 Ekim 2011 — Steve Jobs

🔹 20 Ekim 2011 — Muammer Kaddafi

🔹 11 Şubat 2012 — Whitney Houston

🔹 30 Kasım 2013 — Paul Walker

🔹 11 Ağustos 2014 — Robin Williams

🔹 10 Ocak 2016 — David… — Denge+ (@dengeplus)

Ce nume importante de pe planetă au murit după ce Ramsey a marcat: de la Osama bin Laden la Whitney Houston și de la Steve Jobs la Robin Williams

În urmă cu mai mulți ani, când juca la Arsenal, Aaron Ramsey a devenit un subiect de glumă în spațiul virtual. De fiecare dată când galezul marca un gol, o personalitate mondială deceda. Fanii fotbalului cu imaginație au inventat rapid ”blestemul” lui Ramsey. Acesta a lovit nu o dată, nu de două sau de trei ori, ci în nenumărate rânduri.

Anul în care au debutat ”blestemele” este 2009. După un gol al lui Ramsey cu Portsmouth, a murit senatorul american Ted Kennedy (pe 25 august). Prima lovitură de proporții a lui Ramsey a fost în 2011. Golurile sale i-au ”ucis” pe următorii: jihadistul saudit Osama bin Laden (2 mai 2011), Steve Jobs, fondatorul Apple (5 octombrie), și dictatorul libian Muammar Gaddafi (20 octombrie).

Peste un an, Ramsey a marcat cu Sunderland, apoi a urmat decesul vedetei muzicale americane Whitney Houston, pe 11 februarie 2012. În 2013, lumea cinematografiei a fost în șoc, odată cu moartea actorului Paul Walker, vedeta Fast and Furious. Acesta a decedat tragic pe 30 noiembrie 2013, în ziua în care Ramsey a marcat două goluri pe terenul echipei Cardiff (0-3).

I don’t know if anyone remembers but 😂"Aaron Ramsey curse" was an internet theory that celebrities or public figures pass away shortly after he would score a goal. Over 20-30 notable deaths, including Bin Laden, Gaddafi, Steve Jobs, Whitney Houston, and Alan Rickman, had been… — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends)

Și ”blestemul” Ramsey a continuat. În 2014 au murit boxerul Rubin Carter (20 aprilie) şi vedeta de la Hollywood Robin Williams (11 august), după ce jucătorul a marcat. În 2016, a fost rândul lui David Bowie (10 ianuarie), a doua zi după un gol în FA Cup împotriva lui Sunderland. Patru zile mai târziu, actorul şi regizorul britanic Alan Rickman a murit (14 ianuarie) după un nou gol marcat de Ramsey împotriva Aston Villa. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul fostei prime doamne americane Nancy Reagan (6 martie 2016).

Pe lista ”victimelor” golurilor lui Ramsey mai intră: în 2017, fostul pilot de Moto GP Nicky Hayden (22 mai) şi actorul britanic Bruce Forsyth (18 august). Urmează Stephen Hawking (14 martie 2018) și actorul legendar Burt Reynolds (6 septembrie 2018). Nu a scăpat nici Luke Perry, o figură emblematică a serialului ”Beverly Hills” (4 martie 2019).

Ce a spus Aaron Ramsey în ziua retragerii. Nimic despre ”blestem”

Aaron Ramsey își încheie o carieră începută în 2007. Atunci, el devenea cel mai tânăr debutant din istoria lui Cardiff City, la doar 16 ani. Imediat, Arsene Wenger l-a văzut și l-a luat la Arsenal. După aventura din Premier League a mai trecut pe la Juventus, Glasgow Rangers și Nice.

”Nu a fost o decizie deloc ușoară. După ce am analizat situația mea, am decis să mă retrag din fotbal. În primul rând, vreau să încep cu naționala de fotbal a Țării Galilor. A fost un privilegiu pentru mine să port tricoul și să trăiesc atât de multe momente incredibile în el. Nu ar fi fost posibil fără contribuția extraordinară a tuturor antrenorilor sub comanda cărora am jucat și a întregului staff care m-a ajutat în atât de multe feluri.

Ați fost acolo la bine și la greu! (n.r. mesaj către fanii naționalei). Ați fost alături de noi în momentele bune și în cele dificile și ați fost o parte esențială și indispensabilă a succesului nostru. Nu vă pot mulțumi îndeajuns. Am trecut prin toate împreună și a fost o onoare să vă reprezint.

Mulțumesc tuturor managerilor și personalului care m-au ajutat să-mi pot trăi visul și să joc la cel mai înalt nivel. Și mulțumesc enorm soției, copiilor și întregii mele familii. Fără voi alături de mine, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil.”, a transmis Aaron Ramsey într-un comunicat oficial, conform .