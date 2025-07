„Blestemul Schengen” lovește și România. Ce s-a întâmplat cu toate țările europene după aderarea la zona de liberă circulație

Un estima că dizolvarea spațiului Schengen ar implica costuri generale pentru statele membre între 471 de miliarde euro și 1,43 trilioane. Chiar dacă nu există studii privind beneficiile exacte ale înființării acestei zone de liberă circulație, pentru statele membre sunt evidente prin creșterea schimburilor comerciale, dispariția timpilor de așteptare la graniță și tot așa. România, care a aderat și ea la zona Schengen la începutul acestui an, va beneficia economic de pe urma îndeplinirii acestui vechi obiectiv, însă aceste beneficii s-ar putea să nu se vadă atât de clar în cifrele oficiale. Același lucru s-a întâmplat și pentru restul statelor care au aderat la Schengen.

ADVERTISEMENT

„Blestemul Schengen” lovește și România

„O astfel de decizie înseamnă 10 miliarde de euro pe care economia România i-ar putea pierde prin neintrarea în Schengen”, spunea , la finalul anului 2022, după votul Austriei din . Acest lucru avea să se întâmple eventual, doi ani mai târziu, și deplin de la 1 ianuarie, când România, alături de Bulgaria, au aderat la zona Schengen.

Dacă calculele fostului ministru PSD s-ar adeveri și țara noastră ar beneficia de un plus de zece miliarde de euro în acest an doar prin aderarea la zona de liberă circulație, asta ar însemna un plus de peste 0,25% la PIB-ul României (estimat să fi ajuns la peste 388 de miliarde de dolari în 2024). în sumele pe care România le pierdea prin faptul că nu era primită în Schengen, fiind avansată suma de 2,3 miliarde anual.

ADVERTISEMENT

Lucrurile erau similare și pentru vecinii noștri bulgari, unde, din cauza economiei mai mici, pierderile prin non-aderarea la Schengen erau estimate , cu peste jumătate din această sumă reprezentând pierderi directe.

Dacă românii s-au așteptat la o accelerare a creșterii economice după aderarea la Schengen, anul 2025 îi va dezamăgi în această privință. Același lucru este însă valabil și pentru vecinii noștri de la sud de Dunăre, unde și la ei este așteptată o scădere a ritmului de creștere al economiei. În mod ciudat, acest lucru a fost valabil pentru toate țările europene în primul an după aderarea la Schengen. Sigur, este vorba de

ADVERTISEMENT

Scapă economia României de „blestemul Schengen”?

Cele mai recente date ale INS arată că avansul PIB-ului pe primul trimestru a fost de doar 0,3%, o creștere anemică ce indică mai degrabă o stagnare a economiei naționale. Principalele bănci din România și-au revizuit astfel predicțiile privind evoluția economiei, Unicredit estimând o creștere economică de doar 1%, față de 1,9% cât fusese estimat la începutul anului. La începutul lunii trecute și cei de la , revizuiseră predicțiile privind economia României de la 1,8% la 1,3%.

ADVERTISEMENT

Estimările privind evoluția economiei noastre merg tot mai în jos în condițiile în care Comisia Europeană estima în primăvară o creștere de 1,4%, OECD mergea pe o creștere de 1,5% în iunie, cei de la FMI mergeau pe o creștere de 1,6% în aprilie (revizuită de la 3,3%), iar cei de la ING estimau o creștere cu 1,2%.

ADVERTISEMENT

Estimările Unicredit sunt cele mai recente și merg pe cea mai mică creștere, însă nici ele nu par a lua în considerare toate măsurile fiscale pe care actualul guvern le caută să le impună. Sunt multe voci prin economiști care avertizează că țara noastră ar putea intra chiar și în recesiune. Chiar că o creștere economică de 1-2% la un deficit de 8-9% înseamnă că practic economia e în recesiune.

Rămâne de văzut care va fi direcția economiei României în acest an, însă în acest moment chiar și cele mai pesimiste predicții (creștere 1%) ar însemna o accelerare a creșterii economice. Asta pentru că anul trecut economia țării a crescut cu doar 0,8% ( față de 3,4% cât era estimat inițial).

Bulgaria pare să fie lovită sigur de acest „blestem Schengen” în condițiile în care așteptările sunt ca la doar 2% în acest an.

Cum au încetinit economiile europene după aderarea la Schengen

Tratatul Schengen a intrat efectiv în vigoare la 26 martie 1995, țările semnatare fiind atunci Belgia, Franța, Germania de Vest, Olanda, Luxemburg, Spania și Portugalia. Aproape toate aceste țări au înregistrat o scădere a creșterii economice în anul următor. Belgia, de exemplu, a trecut de la o creștere economică de 2,4% la 1,3% din PIB. Portugalia a înregistrat o scădere a ritmului de creștere a economiei de la 4,3% la 3,5% din PIB.

Situația a fost similară și în Spania, care a ajuns la o creștere economică de 2,6% de la 2,8%. Germania a trecut și ea de la o creștere de 1,5% la doar 1%. Franța a înregistrat și ea o încetinire a creșterii economice, trecând la 2,4% la 2,3%. Economia Luxemburgului a stagnat la o creștere de 1,4%, singura economie care a înregistrat o creștere în acel an a fost cea a Olandei, cu o mică accelerare de la 3,1% la 3,4% în anul 1996.

Ce s-a întâmplat atunci cu aceste țări seamănă puțin cu situația din România de astăzi. Mai exact, economiile europene, care și atunci aveau deficite ridicate și datorii publice mari, au fost nevoite să impună măsuri de austeritate și de reducere a cheltuielilor publice în pregătire pentru lansarea monedei Euro. Este vorba de criteriile de convergență de la Maastricht, ce impuneau un deficit bugetar până în 3% și o datoria publică de până în 60%.

Ce s-a întâmplat cu Austria, prietena României

Următoarele țări care au aderat la spațiul Schengen au fost Italia și Austria, cea care s-a opus atât de vehement aderării României și Bulgariei în 2023. Austria a intrat efectiv în zona de liberă circulație în decembrie 1997. În acel an Austria avea o creștere economică de 4%, însă în anul 1998, primul an în Schengen, a ajuns la doar 2,9%.

Pentru Italia scăderea a fost ceva mai lentă, trecând de la o creștere economică de 1,9% la doar 1,8% în 1998, primul an în Schengen.

Ambele țări au fost afectate de turbulențele de pe piețele financiare provocate de criza asiatică din 1997, care a dus la o scădere a exporturilor și pentru țările europene. La aceasta s-a adăugat, în a doua parte a anului 1998, criza rublei din Rusia, atunci când Moscova a intrat în incapacitate de plată.

După Olanda în 1995, o altă țară care nu respectă acest trend a fost Grecia. Aderarea ei la Schengen a fost decisă încă din anul 1997, însă a renunțarea la controalele vamale a intrat în vigoare de la 26 martie 2000. În acel an Grecia a înregistrat o creștere economică de 4,1% din PIB, în creștere de la 2,7%. Totuși, Grecia reprezintă un caz atipic, în condițiile în care până în acest an nu a avut nicio graniță comună cu un alt stat Schegen.

Scenariul s-a repetat și după anul 2000

Următorul val de țări care au aderat la Schengen au fost Suedia, Danemarca, Finlanda, Islanda și Norvegia, țări care au devenit membre începând cu 25 martie 2001.

Toate cele cinci state au înregistrat scăderi semnificative în ceea ce privește avansul economic în acel an. Suedia a trecut de la o creștere economică de 4,6% în anul 2000 la doar 1,4%, Danemarca de la 3,7% la 1%, Finlanda a trecut de la o creștere de 5,8% la doar 2,6%, Islanda a trecut de la 5% la doar 4% iar Norvegia a ajuns și ea la o creștere economică de 2,1% de la 3,3%.

Evident, această evoluție economică nu a avut nimic de-a face cu aderarea la Schengen, economiile statelor nordice fiind afectate în special de criza globală din anul 2000 provocată de bula dot-com, Suedia și Finlanda cu sectoare electronice puternice au suferit semnificativ, plus Norvegia din cauza scăderii prețului petrolului.

La acest context se adaugă și recesiunea din SUA și atacurile teroriste de la 11 septembrie.

Ce s-a întâmplat cu economiile din est

Următorul val de aderare la Schengen a cuprins statele baltice și pe cele din estul Europei. Este vorba de Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania la care se adaugă Malta. Toate aceste state au aderat la 21 decembrie 2007.

Aproape toată lumea își aduce aminte ce s-a întâmplat în anul următor cu criza financiară provocată de Wall Street și recesiunea globală care a urmat. Scăderile în evoluțiile economiilor au fost semnificative. Spre exemplu, Polonia a trecut de la o creștere de 6,8% la 4,4%. Estonia a trecut de la o creștere economică de 7,6% la o contracție de -5,1%.

Elveția e următorul stat care a aderat la Schengen (12 decembrie 2008 cu granițele terestre), stat care în anul 2009 avea să aibă o contracție economică de -2,3%, de la o creștere economică de 2,8% în anul 2008.

După Liechtenstein în anul 2011, ultimul stat care a aderat la Schengen până la România și Bulgaria a fost Croația. La 1 ianuarie 2023 au aderat cu granițele terestre și la 23 martie cu cele aeriene. În anul 2023, Croația a înregistrat o creștere economică de 3,3%, în scădere semnificativă de la 7,3% în anul 2022. În cazul Croației cauzele încetinirii economiei au avut legătură mai mult cu cererea redusă din zona euro și o inflație ridicată în anul 2022 ce a dus la dobânzi ridicate.