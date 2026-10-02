Sport

„Blestemul Urs” lovește din nou România! După Urs Meier, a apărut Urs Schnyder: „Istoria ne urmărește!”

România a pierdut și meciul din Nations League cu Polonia, însă echilibrul s-a rupt și din cauza arbitrajului extrem de slab al elvețianului Urs Schnyder.
Flaviu Popa
02.10.2026 | 23:53
Blestemul Urs loveste din nou Romania Dupa Urs Meier a aparut Urs Schnyder Istoria ne urmareste
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Urs Meier, coșmarul echipei naționale a României. Foto: colaj Fanatik
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Urs Schnyder l-a eliminat mult prea ușor pe Radu Drăgușin în minutul 22 și a dictat penalty pentru Polonia, la o fază în care consensul general a fost că a acordat mult prea ușor lovitură de la 11 metri. Fanii români au făcut la scurt timp legătura între Urs Schnyder cu un alt Urs care ne-a dat coșmaruri…Meier.

Românii au coșmaruri cu Urs Meier, dar și cu Urs Schnyder. Arbitrul i-a demoralizat pe „tricolori”

Această asemănare izbitoare, în special în maniera de arbitraj părtinitoare, dacă nu și fizic, a fost observată și de fostul arbitru Cristi Balaj, dar și de cei de la Super Score, care au postat o imagine cu cei doi „Urși”, cu mesajul „Cine găsește diferențele?”.

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„Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului.

Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge, este inacceptabil! Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit!

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Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine. I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez. Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea. Istoria ne urmărește, avem un alt Urs, acum Schnyder”, a declarat Cristian Balaj în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.

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Urs Meier rămâne cel mai mare coșmar al fotbalului românesc după ce a distrus naționala României cu Danemarca

Fanii mai în vârstă ai naționalei îl țin minte cu siguranță pe Urs Meier. În septembrie 2003, într-un meci Danemarca – România încheiat la egalitate 2-2, din preliminariile EURO 2004, elvețianul a acordat danezilor un penalty considerat inexistent.

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România trebuia să câștige cu orice preț, astfel că „tricolorii” au forțat și au condus cu 2-1, însă Meier a lăsat meciul în prelungiri până în minutul 90+5, atunci când danezii au egalat. De la margine se indicaseră doar 4 minute, astfel că nimeni nu a înțeles ce a urmărit Meier. Cert e că arbitrul elvețian a primit atunci amenințări cu moartea.

Cei doi Urși de coșmar pentru România

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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