Blestemul zilei de vineri 13 în sport! Tragediile care au îngrozit lumea

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Vineri 13 este coșmarul superstițioșilor, iar de-a lungul anilor a inspirat filme de groază și povești șocante. Dar două cazuri reale, petrecute în zile de vineri 13, sunt mai terifiante decât orice ficțiune scrisă vreodată. Vineri 13 octombrie 1972 și vineri 13 noiembrie 2015 s-au petrecut două dintre cele mai mari tragedii de după Al Doilea Război Mondial Și există legături și cu sportul.

Avionul care ducea o echipă de rugby din Uruguay spre Chile s-a prăbușit pe 13 octombrie 1972. 45 de persoane erau la bord

În 1972, o delegație de 40 de persoane, reprezentând clubul uruguayan de rugby Old Christians Club a organizat o plecare spre Chile pentru un meci contra unei echipe locale. Air Force Flight 571, zborul care trebuia să îi ducă la destinație, a decolat pe 13 octombrie. Dar nu a mai ajuns în Chile. Avionul s-a prăbușit în munții Anzi, pe teritoriul Argentinei, nu departe de granița cu Chile.

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45 de persoane se aflau la bordul acelei aeronave. 19 jucători ai Old Christians Club, 21 de oameni din staff și rude, plus 5 membri ai echipajului. 12 oameni au murit când avionul s-a prăbușit. Alți 33 au supraviețuit impactului, dar calvarul nu se terminase pentru ei. A început o altă luptă pentru supraviețuire, la peste 3.500 de metri altitudine, în munții Anzi.

Alți șase oameni, grav răniți după prăbușire, nu au supraviețuit primei nopți în gerul din Anzi, în care temperaturile au scăzut până la -40 de grade Celsius. De altfel, autoritățile argentiniene au abandonat căutările după 10 zile. Nu se mai așteptau să existe supraviețuitori. Strânși în fuzelajul avionului, 27 de oameni au continuat să lupte pentru viețile lor.

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16 oameni au supraviețuit după prăbușire și 72 de zile petrecute apoi în munții Anzi, la temperaturi care au ajuns la -40 de grade Celsius

Pe 29 octombrie, la 16 zile după prăbușirea avionului, supraviețuitorii au fost loviți de o avalanșă. Au murit alte opt persoane. Alte 3 decese în noiembrie și decembrie, iar numărul supraviețuitorilor se redusese la 16. Pe 10 decembrie, grupul i-a ales pe Nando Parrado și Roberto Canessa, ambii rugbiști, pentru a pleca să caute ajutor. Și-au dat seama că nu mai pot aștepta salvatorii. După 10 zile, aceștia au ajuns la o fermă în Chile. Pe 22 și 23 decembrie a fost salvat și restul grupului. Supraviețuitorii au povestit că au mâncat carnea prietenilor decedați pentru a rămâne în viață.

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Society of Snow, film realizat de Netflix în 2023, despre cele 72 de zile de coșmar din Anzi, între 13 octombrie 2013 și 23 decembrie, a fost nominalizat pentru „Best International Feature Film” la a 96-a ediție a premiilor Oscar. 14 dintre cei 16 supraviețuitori ai acelui accident trăiesc și în ziua de azi.

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13 noiembrie 2015, ziua în care ISIS a omorât 130 de oameni pe străzile din Paris și împrejurimi, într-o serie de atacuri teroriste coordonate

13 noiembrie 2015 este data din secolul 21. Iar totul a început la ora 21:16, la Saint Denis, lângă Paris. Acolo unde zeci de mii de oameni urmăreau un meci amical între Franța și Germania. Un terorist sinucigaș s-a detonat chiar în fața stadionului, unde încercase fără succes să intre. A murit și o persoană care se afla în apropierea sa.

Din acel moment până după miezul nopții a urmat o serie de atentate coordonate de în mai multe zone din Paris și apropiere. La 21:19, un al doilea terorist s-a detonat în zona stadionului, fără alte victime printre civili. Ambii teroriști încercase să intre la meciul de pe Stade de France pentru a se detona și a ucide cât mai mulți oameni. Nu au reușit, dar teroarea pe străzile din Paris a continuat.

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Alți opt teroriști coordonați de ISIS au omorât 130 de oameni în acele ore cumplite. La 21:40, trei teroriști au deschis focul în Teatrul Bataclan și i-au ținut apoi ostatici pe supraviețuitori. Abia după miezul nopții forțele de ordine au pătruns în incinta teatrului și au reușit în cele din urmă să îi elibereze pe supraviețuitori.