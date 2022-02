Un bloc fără niciun consumator a primit o factură de 1.100 de lei. Explicația furnizorilor

În ciuda intervenției guvernului în criza energetică din țară, furnizorii continuă să emită facturi eronate.

Recent, o asociație de proprietari din municipiul Galaţi a primit o factură la gaze naturale de peste 1.100 de lei pentru un bloc în care nu mai exista niciun consumator branşat la reţeaua centralizată.

Potrivit presei locale, ultimul client din imobil se debranșase pe 19 ianuarie de la sistemul centralizat, iar asociația a notificat compania Distrigaz Sud Reţele să ridice contorul comun.

Cum explică furnizorul de gaze din Galați factura de 1.100 de lei

În ultima zi a lunii trecute, asociația de proprietari nr. 122 din Galaţi a primit, cu uimire, o la gaze în valoare de 1.160 de lei.

Suma de plată era destinată unui bloc în care nu mai era niciun consumator branşat la sistemul comun de alimentare cu gaze, toţi locatarii având branşamente individuale.

”Ultimul client din asociație și-a pus centrală, s-a debranșat. Am citit indexul în ziua respectivă și am făcut adresă către cei de la gaze să vină să ia contorul.

După 10 zile, am primit factura asta, care evident este mare și nu corespunde cu consumul. Din 19 ianuarie, nu am mai consumat nimic! Am fost la sediul Distrigaz, le-am explicat situația și ne-au spus să nu plătim factura și să anunțăm din nou, după data de 25 februarie, probabil pentru că sunt foarte aglomerați”, a spus președintele Asociației 122, Neculai Mânza, pentru .

Furnizorul de gaze vine și cu o explicație pentru această situație destul de ciudată. Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele spun că factura a fost emisă pe un consum estimat.

”În data de 19.01.2022 a fost depusă cererea de reziliere a contractului de furnizare cu solicitarea ridicării contorului de gaze naturale ce deservea instalația de utilizare comună a imobilului, ținând cont de faptul că toate celelalte apartamente din cadrul asociației de locatari sunt contorizate individual. Această cerere se află în termenul legal de răspuns.

În urma acestei cereri înregistrate, contorul de gaze naturale va fi ridicat de către un reprezentant Distrigaz Sud Rețele luni, 7 februarie (astăzi n. red.). De asemenea, a fost stornată și factura din data de 31 ianuarie, aceasta fiind emisă inițial pe un consum estimat. Astfel, în acest moment, nu mai există niciun debit restant pentru asociația de locatari în cauză”, spun cei de la Distrigaz.

Peste 500.000 de facturi greșite emise la energie și gaze

La începutul acestei luni, autoritățile au anunțat că au descoperit peste 500.000 de la energie și gaze naturale.

”În urma controalelor desfășurate la toți furnizorii de energie electrică și gaze naturale, la nivelul săptămânii trecute au fost identificate 89.195 facturi greșite, iar la nivelul energiei electrice au fost identificate peste 450.000 de facturi greșite.

În urma acestor controale desfășurate de ANPC, s-a identificat nerespectarea clauzelor contractuale și aplicarea neadecvată a ordonanței 118/2021. S-a dispus refacerea facturilor întocmite greșit. Peste jumătate din cele pentru energie electrică au fost refăcute”, a declarat Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei, pe 2 februarie.