Blocaj pe piața imobiliară: românii amână tot mai mult achizițiile de locuințe. Vor scădea prețurile în 2026? Ce spun specialiștii

ADVERTISEMENT

Cele mai recente date oferite de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, arată că au scăzut tranzacțiile la apartamente în acest an. Ce se va întâmpla cu prețurile la imobile din 2026. Ce spun experții.

Românii se arată mai cumpătați în achiziționarea de apartamente

Datele arată că, în luna noiembrie 2025, a existat o scădere a tranzacțiilor pe apartamente. ANCPI arată că au fost vândute, la nivelul întregii țări, 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține față de luna octombrie (circa 14,4%). Instituția mai arată că numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna noiembrie este cu 8.356 mai mic față de perioada similară a anului 2024. În același timp, cele mai multe vânzări s-au făcut în Capitală.

ADVERTISEMENT

„Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 7.983, Ilfov – 4.029 și Timiș – 2.804. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 26, Călărași – 236 și Covasna – 324”, potrivit unui comunicat ANCPI.

În același timp, și numărul ipotecilor la nivel național a scăzut cu aproximativ 2,1% față de noiembrie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București (4.522), Ilfov (3.282) și Călărași (1.707). La polul opus se situează județele Gorj (90), Harghita și Sălaj (112).

ADVERTISEMENT

Ce spun specialiștii despre această scădere a tranzacțiilor pe apartamente

Specialiștii explică acest fenomen și dau vina pe situația economică și politică din țară. Contactat de FANATIK, expertul în imobiliare Radu Zilișteanu susține că este vorba despre „un comportament economic și anume o amânare a deciziei de cumpărare în așteptarea unor vremuri mai bune”.

ADVERTISEMENT

„Să vedem contextul economic. Am avut o perioadă destul de lungă cu inflația ridicată, ceea ce a erodat veniturile și economiile românilor, cei care au decis să le țină în lei. Cererea a scăzut având în vedere că în perioadele astea tulburi se amână de multe ori decizia de a achiziționa un imobil.

Pe de altă parte, în ceea ce îi privește pe dezvoltatori, dacă ne referim la imobilele noi, au avut probleme în București cu planurile urbanistice care au fost înghețate. Nu s-au mai dat autorizații de construire. A fost o erodare și a cererii și a ofertei și, de aici, o scădere a numărului de tranzacții. Este o chestiune de comportament economic și anume o amânare a deciziei de cumpărare în așteptarea unor vremuri mai bune”, a declarat expertul Radu Zilișteanu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Se vor ieftini apartamentele pe anul 2026? Ce se întâmplă cu prețurile chiriilor

La ce trebuie să se aștepte românii în acest context? Expertul în imobiliare susține că este posibil să vedem scăderi în prețurile apartamentelor, însă este greu de estimat cu cât. În același timp, vizate de toate aceste schimbări de pe piața imobiliară sunt garsonierele și apartamentele cu două camere.

Cât despre efectele scăderii tranzacțiilor pe acest domeniu, Zilișteanu a afirmat că singura soluție rămâne . Românii se vor lovi, și aici, de o creștere de prețuri.

„Cel puțin o parte din cei care vor să-și rezolve problema locativă, în mod vădit că vor căuta o soluție și în general soluția este chiria. Este posibil să apară o presiune pe piața închirierilor ceea ce ar putea conduce duce la o creștere de prețuri”, a mai declarat Radu Zilișteanu.

Dezvoltatorii continuă să construiască. Cum îi vor convinge pe români să cumpere

Datele Institutului Național de Statistică arată că în primele zece luni ale anului volumul lucrărilor de construcții a crescut, față de aceeași perioadă din 2024, ca serie brută, cu 10%. În octombrie 2025, comparativ cu septembrie 2025, pe obiecte de construcții au avut loc creșteri la clădirile rezidențiale de 10,8%.

Se observă cu ochiul liber cum tot mai multe complexe rezidențiale se ridică, deși românii sunt mai reținuți când vine vorba despre achiziționarea unui imobil. Într-o postare pe LinkedIn, omul de afaceri Lucian Azoiței, care are mai multe proiecte imobiliare în dezvoltare, s-a plâns în ianuarie de faptul că a existat o înghețare a tuturor autorizațiilor. Radu Zilișteanu susține că autorizațiile de construcție pentru șantierele din acest an au fost date înainte de acest „fenomen”, iar acum constructorii trebuie să găsească soluții pentru a-și vinde imobilele.

„Având în vedere că ciclul de producție pentru imobile este un ciclu relativ lung, este vorba de ani, numărul de unități locative date în funcțiune se bazează pe autorizațiile de construire care au fost date înainte de înghețarea planurilor urbanistice. Ele se livrează acum, dar autorizația datează de acum doi, trei, patru ani. În viitor, numărul lor, la un moment dat, va scădea pentru că nu se vor mai elibera autorizațiile de construire”, a declarat expertul în imobiliare.

Cu toate acestea, ce vor face dezvoltatorii cu imobilele? Radu Zilișteanu susține că, pentru a-și putea vinde apartamentele, este posibil ca ei să fie dispuși să negocieze mai mult, în caz contrar, ar însemna că firmele se vor confrunta cu o „blocare a banilor”. Cât , și la acest capitol românii vor fi mai cumpătați de teamă că nu le vor mai putea achita.

„Ca urmare a condițiilor economice, românii vor accesa mai greu credite. Având în vedere că inflația a erodat veniturile, evident că fluxurile lor de numerar nu vor mai permite accesarea unor credite atât de mari. Având în vedere contextul economic, unii se tem că n-ar putea să ramburseze acele credite și, atunci, se vor abține să mai contracteze credite”, a mai adăugat Zilișteanu.