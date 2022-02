Primăria Sectorului 4 vrea să cumpere noi blocătoare pentru parcajele de reședință. Cât te costă un astfel de loc de parcare

Situația parcărilor din București este din ce în ce mai dificilă pe zi ce trece. Și asta nu pentru că n-ar fi suficiente astfel de locuri, ci pentru că sunt mult prea multe automobile în Capitală.

Sigur, toată lumea vrea soluții, însă singura soluție propusă de cetățenii conducători auto este cea de realizare a mai multor locuri de parcare, cu toate că spațiu fizic nu prea mai există, decât dacă mai sunt înlăturate niște spații verzi dintre blocuri. Oamenii aleg să nu se gândească la posibilitatea de a renunța la autovehicul în favoarea altor metode de transport.

E drept, e greu să te bazezi pe transportul în comun de suprafață din București, însă chiar și aici există legături strânse cu traficul infernal din Capitală. Autobuzele întârzie pe traseu tocmai pentru că sunt blocate între automobile, iar puținele benzi dedicate acestora sunt oricum folosite ”la liber” de conducători auto care aleg să nu respecte regulile de circulație.

Colac peste pupăză, ca și cum conducătorii auto nu aveau deja destule motive să înjure printre dinți, taxa pentru parcarea de reședință din București s-a mărit simțitor în 2022. Noile tarife au fost aprobate încă din aprilie anul trecut, la cererea primăriilor de sector, fiind acceptate de către Primăria Generală. Nicușor Dan ceruse o creștere mai moderată a taxelor, legată de creșterea inflației, însă asta s-ar fi tradus într-o creștere de doar 0,01 lei pe zi, nici măcar 4 lei într-un an.

Taxele de parcare din Capitală au crescut de 7-8 ori în 2022

Primăriile de sector au cerut taxe mai mari, astfel că s-a ajuns la delimitarea zonelor din București în patru categorii de preț, în funcție de așezarea lor în oraș. Cu cât te afli mai aproape de centru, plătești mai mult, și invers. Mai jos poți vedea harta zonelor tarifare din București, dar și diferența de prețuri între 2021 și 2022. Având în vedere aceste creșteri de , unii oameni au decis să renunțe la locurile de parcare. Nu foarte mulți, însă.

Cum arată taxele de parcare între 2021 și 2022:

84 lei/an în zona A în 2021 –> 600 lei/an în zona A în 2022

66 lei/an în zona B în 2021 –> 500 lei/an în zona B în 2022

55 lei/an în zona C în 2021 –> 400 lei/an în zona C în 2022

37 lei/an în zona D în 2021 –> 300 lei/an în zona D în 2022

Majoritatea, conștienți de faptul că nu vor avea unde să-și mai parcheze mașina (decât dacă vor să o urce pe trotuar sau pe aleea de acces în bloc), aleg în continuare să plătească. Dar cu siguranță cresc și pretențiile, iar cea mai importantă este cea de a avea acces la locul de parcare pe care îl plătești.

Mulți șoferi au avut de-a face măcar o dată cu situația în care ajung acasă, mai ales la orele serii, și își găsesc locul de parcare ocupat. Mai rău, cine și-a pus mașina acolo n-a lăsat nici un număr de telefon în geam sau dacă l-a lăsat, n-a răspuns apelurilor. E frustrant și dificil să găsești un loc de parcare în jurul blocului sau la câteva străzi distanță, conștient fiind că aveai unde să parchezi.

Blocătoarele de parcare au fost în vogă acum mulți ani, când locurile încă nu erau atribuite per se, dar unii deveniseră ”proprietari” prin întâietate sau prin consecvența parcării în același loc. Unii încă trăiesc în trecutul de glorie pe care l-au prins acum câteva zeci de ani și te vor avertiza sau chiar amenința să nu mai parchezi pe ”locul lor”, care nu există în vreo formă legală. Blocătoarele au dispărut între timp, unele autorități locale interzicând chiar instalarea acestora pe cont propriu și nemaioferind servicii de instalare reglementată.

Începând de acum aproape trei ani, însă, am observat o revenire în centrul atenției a acestor blocătoare de parcare. Primăria Sectorului 4 a fost prima care a introdus posibilitatea de închiriere a acestor accesorii, . Acesta s-a extins și către restul locurilor de parcare din sector, cu toate că lumea nu s-a înghesuit neapărat să își blocheze spațul închiriat. Totuși, având în vedere prețul ridicat al chiriei, e de înțeles de ce unii ar vrea să beneficieze și de un astfel de blocător (care, însă, nu este gratis).

Primăria Sectorului 4 vrea noi blocătoare pentru parcările de reședință

De aceea, Primăria Sectorului 4 a demarat o licitație publică prin care dorește să cumpere blocătoare pentru locurile de parcare de reședință. FANATIK a descoperit în urmă cu câteva zile în care se arată că instituția condusă de Daniel Băluță, prin intermediul Direcției Mobilitate Urbană. e gata să facă o investiție majoră în confortul cetățenilor de bună credință, plătitori de taxe. Consultând informații ceva mai vechi, se pare că nu e prima oară când este lansată o astfel de licitație. Asta deoarece Sectorul 4 este singurul din București care permite instalarea (în mod oficial) de blocătoare de parcare pe locurile de reședință.

Vorbim despre un contract în valoare de 109.060.000 RON, sau 22.050.587 euro. Descrierea contractului arată că este vorba de un acord-cadru care se va desfășura pe o perioadă de 48 de luni, pentru furnizarea de blocătoare pentru parcări dar și servicii și accesorii.

Primăria Sectorului 4 vrea să cumpere, conform acordului cadru, până la 113.000 de blocătoare, care vor fi distribute astfel:

100.000 de blocătoare automate de parcare

3.000 de blocătoare automate de parcare cu modul Bluetooth/ Wi-Fi pentru control prin aplicație mobilă

10.000 de blocătoare manuale de parcare.

Contractele subsecvente pot fi de cel puțin 250 de blocătoare, iar cele mai mari contracte de acest fel, pentru 2.200 de blocătoare. Primăria condusă de Daniel Băluță caută cel mai bun raport calitate-preț pentru acest proiect.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 28 februarie 2022, ora 15:00.

Ce spune Primăria despre blocătoarele de parcare pe care vrea să le cumpere

FANATIK a luat legătura cu Primăria Sectorului 4 pentru a afla mai multe detalii despre acest proiect cu blocătoare de parcare, unul care ar putea deveni o premieră pentru Bucureștiul actual. Având în vedere numărul mare de blocătoare ce ar putea fi achiziționate, am dorit să aflăm câte locuri de parcare are, de fapt, în administrare instituția. Am aflat că situația arată astfel: ”În momentul de față, în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București se află un număr total de 52.077 locuri de parcare, dintre care 46.667 sunt locuri de parcare rezidențiale și 5.410 sunt locuri de parcare publice.”

Așadar, contractul prevede posibilitatea de a cumpăra aproximativ de două ori mai multe blocătoare de parcare, însă următorul aspect din răspunsul Primăriei este elocvent. Acestea nu vor fi cumpărate în avans ca să umple vreun depozit al Primăriei, ci se vor cumpăra în tranșe, în funcție de acordurile subsecvente acordului cadru, menționate ceva mai sus. Astfel, Primăria Sectorului 4 poate cumpăra loturi de la 250 până la 2.200 de blocătoare de parcare. De asemenea, cetățenii vor fi cei ce vor putea face o cerere către Primărie pentru ca locul lor de parcare să poată fi prevăzut cu blocător.

”În urma atribuirii “Acordului Cadru Furnizare blocatoare pentru parcări și servicii accesorii”, la nivelul contractelor subsecvente ce se vor derula în baza Acordului Cadru mai sus menționat, necesitatea va fi stabilită în funcție de numărul solicitărilor cetățenilor Sectorului 4 pentru achiziționarea și montarea unor astfel de echipamente pe locurile de parcare de reședință pe care aceștia le utilizează”, a transmis Primăria Sectorului 4 pentru FANATIK.

Cât costă chiria pentru blocătorul de parcare

Conform site-ului direcției de Mobilitate Urbană, există deja posibilitatea de instalare a blocatoarelor pe locurile de parcare, însă în practică, vei vedea că foarte puține astfel de spații din Sectorul 4 sunt prevăzute cu un asemenea accesoriu. Care sunt motivele, însă, nu se știe. Probabil că unii posesori de locuri de parcare nu știu de existența blocătoarelor, iar alții preferă să nu se complice. E drept, e o discuție complexă cu avantaje și dezavantaje referitoare la folosirea acestor blocătoare, cum de fapt este o discuție complexă întru totul cea a modului în care sunt plătite parcările din București și dacă ar trebui să se introducă un alt sistem (precum cel al unei taxe generale pe care o plătești și care îți dă dreptul să parchezi oriunde, pe principiul primul venit, primul servit).

Tot de pe site-ul direcției de Mobilitate Urbană aflăm și despre faptul că deținătorul unui loc de parcare de reședință poate folosi blocătorul pentru a preveni ocuparea abuzivă a spațiului. Nu apar reglementări referitoare la orele în care poate fi ocupat locul de parcare, astfel că teoretic, un cetățean poate bloca parcarea pe toată durata zilei. Există, însă, diverse orașe din țară, unde locurile de parcare sunt ”la liber” într-un anumit interval orar. Spre exemplu, în Drobeta Turnu Severin, între orele 08:00 și 16:00 oricine poate parca pe un loc de reședință.

De reținut este și faptul că blocătoarele de parcare nu sunt oferite gratuit celor ce solicită un astfel de accesoriu. Ele sunt închiriate pentru suma de 10 lei pe lună, care sunt plătiți într-o singură tranșă, anuală. Astfel, pe lângă taxa de parcare pe care o ai deja de plătit, va trebui să mai adaugi 120 de lei. Parcarea pe întregul an poate ajunge, astfel, la 420, 520, 620 sau chiar 720 de lei. Pentru persoanele cu dizabilități, blocătorul este oferit gratuit.

FANATIK a luat legătura și cu celelalte primării de sector pentru a afla dacă vreuna dintre instituții are în plan desfășurarea unui program similar, însă până la momentul publicării acestui articol nu am primit vreun răspuns.

Ce se mai întâmplă cu parcările din Capitală

În cursul anului 2021, Primăria Sectorului 4 a mai avut o inițiativă. Astfel, . Și în acest caz vorbim de două zone tarifare, una unde parcarea costă 1 leu pe oră și alta în care costă 2 lei pe oră. La momentul respectiv, însă, viceprimarul Capitalei declara nelegală taxa propusă de Daniel Băluță.

Ceva mai recent, în urmă cu doar câteva săptămâni, Primăria Sectorului 3 venea cu o veste bună pentru rezidenții unității administrative. Pentru că prețurile parcărilor au crescut foarte mult, Cetățenii care procedează astfel trebuie să plătească jumătate din taxă până la 31 martie 2022, urmând ca restul să fie plătit până la 30 septembrie.