Blocurile inteligente construite de Mitică Dragomir: „Pac, comanzi să se încălzească de pe drum!”

Dumitru Dragomir a dat noi detalii despre proiectul imobiliar pe care îl pregăteşte, afirmând că va construi în zona Pipera apartamente unice în România, care rivalizează ca dotări şi confort doar cu apartamente de lux din Londra sau Paris.

ADVERTISEMENT

Unde plănuieşte Dumitru Dragomir să construiască blocuri inteligente

pe care le are în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”. Investiţia pe care o are în vedere „Oracolul de la Bălceşti” este uriaşă.

„M-am apucat de proiectul acela cu blocuri inteligente. Fac 330 într-o parte și 25 de apartamente mare lux în altă parte, la intrarea pe strada Iancu Nicolae. Preţul este de 4- 5. 000 de euro metru pătrat”, a spus Dragomir în emisiune.

ADVERTISEMENT

Pentru un astfel de apartament, fostul şef al LPF ar putea câştiga şi un milion de euro. „Cel mai mic apartament din ăsta are 122 metri pătraţi. Cel mai mare, cu cinci camere, are 200 metri pătraţi. Adică vine prețul cam un milion de euro”, a mai explicat el.

„Facem blocuri inteligente cu apartamente unde uşa se deschide după amprentă”

ca a cumpărat lotul respectiv după ce a stins un litigiu care dura de zece ani între fostul proprietar şi un alt afacerist. „Ăsta este etalonul vieții mele. Fac cel mai tare bloc în cea mai bună zonă a Bucureștiului. Este amplasat unde e rondul de intrare pe strada Iancu Nicolae când vii dinspre București. În stânga te duci la Grădina Zoologică, în dreapta este o parcare. În parcarea aceea, terenul acela l-am luat eu. A fost un litigiu de zece ani”, i-a povestit Dumitru Dragomir lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Totodată, acesta a dat şi câteva detalii despre cum vor arăta viitoarele apartamente. „Acum este în faza de proiect, dar fac acolo un lux cum nu există în București. Fac ca cele mai luxoase apartamente, comparabile cu cele de la Paris sau de la Londra. Fac blocuri inteligente, adică îți reglezi căldura pe care vrei să o ai în casă încă de pe drum. Acum și eu și fiu-meu avem experiență pe imobiliare, am făcut destule blocuri și știm cu ce se mănâncă luxul. Facem apartamente la care uşa se deschide după figură, după amprentă”, a mai dezvăluit Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT