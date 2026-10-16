Sport

Blonda care a atras toate privirile pe Arena Națională la Dinamo – FC Botoșani. Pentru cine a venit la stadion. Foto

Cristian Măciucă
16.10.2026 | 20:33
Blonda care a atras toate privirile pe Arena Nationala la Dinamo FC Botosani Pentru cine a venit la stadion Foto
SPECIAL FANATIK
Blonda care a atras toate privirile pe Arena Națională la Dinamo - FC Botoșani. Pentru cine a venit la stadion. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
Apariție spectaculoasă în tribunele Arenei Naționale! Soția lui Dean Zandbergen (25 de ani) a venit alături de tatăl atacantului pentru a-l susține pe fotbalistul lui Dinamo.
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Dinamo a primit vizita celor de la FC Botoșani, vineri seară, pe Arena Națională, într-unul dintre cele mai interesante dueluri ale etapei cu numărul 12 din SuperLiga. La partida de pe cel mai mare stadion din țară a asistat și soția unuia dintre cel mai noi fotbaliști din lotul lui Nuno Campos.

Soția lui Dean Zandbergen a atras toate privirile pe Arena Națională

Printre cei prezenți în tribunele celui mai mare stadion al țării s-au numărat și două persoane extrem de importante pentru Dean Zandbergen (25 de ani). FANATIK i-a surprins pe tatăl și pe soția atacantului olandez, veniți la stadion pentru a-l susține pe fotbalistul „câinilor”. Soția lui Zandbergen a atras atenția în tribunele Arenei Naționale, apariția blondei nelipsind din peisajul unei seri importante pentru atacantul transferat de Dinamo în această toamnă.

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Cei doi au urmărit din tribună partida și au fost cu ochii pe evoluția atacantului, care încearcă să își consolideze locul în echipa lui Nuno Campos. Înainte de fluierul de start al lui Rareș Vidican, Dean Zandbergen a urcat în tribuna de la loja VIP pentru a îi saluta pe cei doi.

Dean Zandbergen de vorba cu tatăl și soția
Dean Zandbergen stând de vorbă cu tatăl și cu soția. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Dean Zandbergen s-a remarcat de la derby-ul cu Rapid

Dean Zandbergen a ajuns la Dinamo la începutul lunii septembrie, după ce „câinii” l-au transferat de la VVV-Venlo. Atacantul olandez a venit în România după un start excelent de sezon în liga secundă din Olanda, unde marcase patru goluri în primele patru etape.

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Vârful în vârstă de 25 de ani nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor în tricoul echipei lui Nuno Campos. La primul său meci ca titular pentru Dinamo, Zandbergen a înscris în victoria cu 3-1 obținută de bucureșteni pe terenul celor de la Csikszereda.

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Transferul său la Dinamo a fost evaluat la aproximativ 500.000 de euro, iar povestea olandezului este una aparte. Până la 22 de ani, Zandbergen nu avusese un contract de profesionist și lucra inclusiv ca account manager, înainte ca ascensiunea sa în fotbal să înceapă.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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