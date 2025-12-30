Blonda numită șefă la Achiziții publice de Ilie Bolojan, în vizorul Curții de Conturi pentru mai multe ilegalități. Ce despăgubiri se cer

ADVERTISEMENT

Raluca Rogoz a fost numită în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), cu rang de secretar de stat, în apropierea Crăciunului, de premierul Ilie Bolojan. Rogoz i-a luat locul Iulianei Feclisov, care și-a dat demisia. Anterior, Rogoz a fost șef al achizițiilor la Primăria Sector 1, când instituția era condusă de Clotilde Armand.

Firmele care au câștigat contractele solicită despăgubiri de 227.657 lei + TVA

În septembrie 2024, Raluca Rogoz a fost respinsă la un concurs de recrutare pentru funcția de șef serviciu, clasa 1, gradul II, în cadrul Serviciului Achiziții Publice-Direcția investiții din cadrul Primăriei Sectorului 1. Numele Ralucăi Rogoz apare în calitate de „chemat în garanție” într-un dosar înregistrat pe 6 mai 2025 la Tribunalul București, obiectul acestuia fiind „litigiu privind achizițiile publice”. Calitatea de reclamant o au trei firme, Viarom Construct SRL, Construcții Erbașu SA și NV Construct SRL, pârât este Primăria Sector 1 – prin primar, iar chemați în garanție mai sunt Clotilde Armand și alți patru funcționari din primărie.

În dosarul consultat de FANATIK se arată că firmele au solicitat să se dispună următoarele: anularea notificării din 27.03.2025 privind preavizul de reziliere a Acordului Cadru din 18.04.2022; anularea notificării din 27.03.2025 privind preavizul de reziliere a contractului subsecvent din 10.06.2022) aferent Acordului Cadru; anularea notificării nr. din 27.03.2025 privind preavizul de reziliere a contractului subsecvent nr. 2 din 12.07.2023 aferent Acordului Cadru; anularea oricăror acte subsecvente notificărilor de reziliere de la punctele precedente; repunerea părților în situația anterioară emiterii notificărilor de reziliere indicate; obligarea pârâtei la plata sumei de 227.657 RON + TVA, reprezentând despăgubiri echivalente cu profitul nerealizat aferent restului rămas de executat potrivit contractului subsecvent nr. 1.

S-a arătat că, la data de 9.03.2020, printr-un anunț de participare, având ca obiect „servicii de proiectare și execuție pentru modernizarea și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1”. Procedura de achiziție a fost împărțită în 4 loturi aferente celor 4 zone de ale sectorului 1, iar achiziția aferentă lotului 2 a fost atribuită reclamantei. La data de 18.04.2022, a fost semnat acordul cadru din 18.04.2022, în baza căruia au fost încheiate o serie de contracte subsecvente printre care şi contractul subsecvent nr. 1, cu o valoare de 29.750.000 lei, TVA inclus, şi contractul subsecvent nr. 2, cu o valoare de 12.370.268 lei, TVA inclus.

Ulterior, în cursul anului 2023, Curtea de Conturi a României a desfăşurat o misiune de audit de conformitate cu tema “Verificarea unor aspecte rezultate din petiţia primită de Curtea de Conturi, respectiv modul de respectare a prevederilor legale din domeniul achiziţiilor publice, în perioada 1.01.2020-31.12.2022” la UAT Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. În urma controlului, Curtea de Conturi a întocmit Raportul de Audit aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi a României nr. 804/29.11.2023 prin care a reţinut o serie de nereguli cu privire la acordul-cadru şi a contractelor subsecvente în cauză.

Dacă Primăria Sectorului 1 pierde procesul, și Raluca Rogoz va plăti prejudiciul

Astfel, s-a recomandat UAT Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti următoarele: “intrarea în legalitate cu privire la realizarea obiectivului de investiţii Modernizarea şi repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 prin anularea actelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale, şi respectarea etapelor, procedurilor şi documentaţiilor prevăzute de actele normative în vigoare pentru realizarea lucrărilor de reparaţii/modernizare străzi”.

Pentru a aduce la îndeplinire recomandările Curţii de Conturi a României, UAT Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a apreciat că anularea acordurilor cadru şi/sau a contractelor subsecvente putea fi solicitată în cel mult 6 luni de la data publicării anunţului de atribuire a acestora prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016. Întrucât termenul a fost depăşit, a apreciat că anularea acestora nu mai este posibilă, astfel că se impune aplicarea clauzelor referitoare la reziliere agreate de părţi.

Primăria Sectorului 1 a formulat cerere de chemare în garanţie a Ralucăi Rogoz, a Clotildei Armand și a celorlalți 4 funcționari, arătând că, în măsura în care instanţa va aprecia pretenţiile firmelor reclamante ca fiind întemeiate, să admită cererea de chemare în judecată, obligând chemaţii în garanţie la plata tuturor sumelor la care Primăria Sector 1 ar fi obligată, în ipoteza admiterii cererii de chemare în garanţie, reprezentând prejudiciul pe care reclamanții îl pretind de la pârât.

Curtea de Conturi a stabilit 11 recomandări pentru intrarea în legalitate

Primăria Sector 1 a menționat că prin raportul de audit al Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi din 29.11.2023, au fost constatate o serie de abateri cu privire la nelegalitatea încheierii a două acorduri-cadru din 18.04.2022, precum şi a contractelor subsecvente, stabilindu-se astfel în sarcina entităţii auditate (pârâtul) un număr de 11 recomandări, în vederea intrării în legalitate, sub aspect contractual, având termen de implementare 31.03.2024, se specifică în dosarul consultat de FANATIK.

Curtea de Conturi a constatat că cei chemaţi în garanţie, adică Raluca Rogoz, Clotilde Armand și ceilalți 4 funcționari, au efectuat demersuri de majorare continuă a costurilor privind serviciile prestate şi a lucrărilor executate, până la data la care acestea se vor finaliza, dată care este incertă, apreciind că aceştia au acţionat cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999, respectiv împotriva intereselor financiare şi patrimoniale ale entităţii publice. şi nota de fundamentare din 27.03.2025, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a emis notificările pentru preavizul de reziliere al acordului cadru și a două contracte subsecvente, prin care a comunicat firmelor reclamante intenţia de a rezilia de plin drept Acordul cadru menţionat, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.

Motivația a fost legată de apariţia unei incapacităţi legale care împiedică derularea Acordului cadru, cu respectarea termenului de preaviz contractual de 30 zile, respectiv intenţia de a rezilia de plin drept Contractele de execuţie lucrări menţionate, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, motivate de apariţia unei incapacităţi legale care împiedică derularea Acordului cadru, cu respectarea termenului de preaviz contractual de 7 zile. S-a menționat că notificările de reziliere a acordului-cadru și a contractelor subsecvente au fost emise de către autoritatea contractantă și comunicate firmelor reclamante la data de 27.03.2025, aspect necontestat în cauză. Dosarul este și în prezent pe rol, iar următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 27 februarie 2026.