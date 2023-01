Blue Air, tot mai aproape de insolvență. Investitorul american nu mai vine, iar datoriile depășesc un sfert de miliard de euro

Blue Air Aviation SA a pierdut procesul cu ANPC, prin care compania aeriană cerea anularea procesului verbal de contravenție din iulie 2022, pentru suma de 2 milioane de euro.

Statul român nu știe exact situația datoriilor Blue Air

Decizia nu este definitivă, însă nu se știe dacă va mai are cine s-o conteste. În decembrie, statul român a preluat 75% din compania Blue Air, iar firma mai are un singur angajat care lucrează full time pentru a transfera documentele către noul acționar majoritar.

este însă doar o mică parte din problema uriașă cu care Blue Air se confruntă în acest moment. Autoritățile statului responsabile pentru preluarea companiei Blue Air nu au pus cap la cap toate informațiile, așa că nu se cunoaște cu exactitate care este suma pe care operatorul o are înregistrată ca datorie.

”Din ce știm, datoria se ridică la peste 240-250 de milioane de euro”, a declarat Daniel Geantă, președinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) pentru FANATIK.

Daniel Geantă, președinte AAAS: ”Discuțiile despre un potențial investitor au eșuat”

Statul român, în calitate de acționar majoritar, nu este însă dispus să plătească această datorie. O soluție ar fi preluarea companiei de către un investitor care să dorească să aducă Blue Air pe linia de plutire.

În decembrie, un astfel de s-a arătat interesat de Compania Blue Air, însă negocierile au eșuat, potrivit oficialului român.

”Discuțiile despre un potențial investitor au eșuat, iar acum rămâne de văzut ce va decide judecătorul sindic”, a mai explicat Daniel Geantă pentru FANATIK.

Perioada de grație pentru plata datoriilor expiră la 10 februarie

În aceste condiții, compania Blue Air nu mai are altă variantă decât să intre în insolvență. Acest lucru s-ar putea întâmpla pe data de 10 februarie, atunci când expiră perioada de grație obținută de acționarii Blue Air de la creditori.

”Pe data de 10 decembrie a existat acest concordat prin care s-a mai acordat un termen de două luni, până pe 10 februarie, datorită faptului că acțiunile au fost preluate de statul român iar noi am cerut o păsuire, ținând cont de discuțiile pe care le-am avut cu Blue Air și anume că urma să vină cu un potențial investitor.

Dacă, între timp, una din societățile care au datorii de recuperat de la Blue Air sau ANAF vor cere insolvența urmează să înceapă înscrierile la masa credală și în funcție de ce se recuperează din societate, își vor recupera și creditorii banii.

Altfel nu se poate, fără o infuzie de capital sau altă modalitate, de exemplu să scazi costurile cât mai mult… Dar ce costuri să mai scazi într-o societate care nu mai funcționează din 6 septembrie 2022”, a mai declarat Daniel Geantă, președintele AAAS.

Avioanele Blue Air, puse sub sechestru de ANAF

Pe 10 ianuarie 2023, hotărârea Consiliului de Administrație prin care Statul Român devine acționar majoritar al Blue Air a intrat în vigoare, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial. Pe hârtie, valoare tranzacției a fost de peste 110 milioane lei (valoarea acțiunilor preluate).

Acționari minoritari la Blue Air au rămas Rada Teodor Cristian (24%) și Airline Invest SA (1%).

Preluarea Blue Air s-a făcut ca urmare a unui împrumut de 60 de milioane de euro pe care Blue Air îl luase la Statul Român sub forma unui ajutor financiar acordat în timpul pandemiei de COVID. Din cauza problemelor financiare, compania nu a mai putut returna banii, așa că statul a executat creanța.

În septembrie 2022, Blue Air a anunțat că își oprește activitatea, pentru că nu mai dispune de fonduri pentru mai susține zborurile. În prezent, mai multe aeronave ale companiei au fost puse sub sechestru de ANAF, pentru recuperarea unei datorii de 402,5 milioane lei la bugetul de stat.