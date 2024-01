Blue Monday 2024. Ce semnificația are ziua de 15 ianuarie, considerată cea mai depresivă din an

Azi, pe 15 ianuarie, românii nu sărbătoresc doar Ziua Culturii, ci și Blue Monday. Cea mai depresivă zi din an este marcată la nivel mondial în fiecare an. Mai exact, în a treia zi de luni din ianuarie. Însă, nu multă lume știe care este semnificația acestei zile și ce impact are asupra organismului.

Ce semnifică Blue Monday 2024 pentru români

Blue Monday, la fel ca și Black Friday sunt două concepte noi care au început să câștige din ce în ce mai mult teren și la noi în România. Anul acesta, în 2024, Blue Monday este marcată chiar azi, pe 15 ianuarie.

Se spune că Blue Monday este cea mai deprimantă zi din tot anul. Există multe cazuri în care persoanele se confruntă cu stări de tristețe, nu au chef de nimic și simt că le lipsește orice motivație.

Așa cum era de așteptat, și a atras critici din partea oamenilor de știință. Mulți sunt de părere că nu există explicații raționale ale acestei zile. Însă, cei care cred în conceptul de Blue Monday, spun că este o zi pentru conștientizarea sănătății mentale.

Această problemă a început să fie din ce în ce mai semnalizată la nivel mondial. Există foarte multe persoane care se confruntă cu astfel de afecțiuni, dar care nu au curaj să vorbească despre ele.

Ce trebuie să faci pentru a scăpa de stările depresive și de tristețe

Tocmai de aceea, Blue Monday a devenit ziua dedicată special acestor afecțiuni. Este foarte important ca azi și nu numai să se tragă un semnal de alarmă cu privire la stările de depresie au de tristețe pe care le pot resimți unele persoane.

Specialiștii sunt de părere că astfel de stări depresive se resimt cel mai mult în lunile de iarnă. Atunci, conexiunile interumane sunt mai rare. Asta poate conduce la autoizolare și chiar stări de depresie severă.

Foarte important este ca orice persoană să prioritizeze îngrijirea de sine. Trebuie pus accentul pe conexiuni cu prietenii, cu familia sau chiar apelarea la specialist, acolo unde este nevoie.

De asemenea, este foarte important ca persoanele care resimt Blue Monday foarte puternic și numai, să se concentreze pe activitățile relaxante. Hobby-urile ajută foarte mult la restabilirea unei conexiuni cu sinele și țin la distanță orice gând negativ.

Inclusiv la locul de muncă pot fi puse în aplicare anumite măsuri pentru a scăpa de stările de depresie de Blue Monday și nu numai. Dacă simți că te copleșesc sarcinile primite, acordă-ți timpul necesar și nu pune presiune pe tine.