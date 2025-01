Blue Monday 2025. Ce semnificație are cea mai deprimantă zi din an și cum poți scăpa de stările de tristețe

Blue Monday 2025. Aceasta este considerată cea mai deprimantă zi din întregul an. În timp ce unii o privesc ca pe o simplă strategie de marketing, alții se confruntă cu stări reale de tristețe și anxietate.

Ce este Blue Monday și când este marcat acest concept în 2025

În 2025, , adică fix astăzi. În fiecare an, a treia zi de luni din ianuarie reprezintă Blue Monday. Adică, cea mai tristă zi din cele 365 câte are un an.

ADVERTISEMENT

Blue Monday este un concept care a luat naștere datorită lui Cliff Arnall. În 2005, psihologul de origine britanică s-a folosit de o formulă pseudo-științifică și așa a dat naștere conceputului din luna ianuarie.

Potrivit psihologului, Blue Monday a fost calculată în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără starea financiară, condițiile meteo, dar și nivelul general de stres. Toate aceste coordonate sunt condiționate în fiecare an de revenirea la muncă după sărbători, de lipsa luminii naturale și de datoriile acumulate la finalul anului.

ADVERTISEMENT

a început să fie din ce în ce mai popular, chiar dacă multe persoane îl critică. Anumiți cercetători și psihologi susțin că Blue Monday nu se bazează deloc pe fundamente raționale, ci este folosit drept strategie de marketing.

Cum scapi de stările generate de cea mai tristă zi din an

Conceptul de Blue Monday a fost folosit pentru prima dată de agenția de turism Sky Travel. Reprezentanții agenției au rezonat cu formula de calcul a psihologului Cliff Arnall și au susținut că ianuarie este cea mai depresivă lună din an.

ADVERTISEMENT

Blue Monday nu este doar cea mai tristă zi din an, ci este și o zi în care se pune accentul pe sănătatea mentală. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă punerea în aplicare a metodelor special concepute pentru a combate stările depresive din această zi.

Pentru a trece cu bine de Blue Monday, psihologii susțin că este important să te conectezi cu cei dragi. De asemenea, poți începe să petreci mai mult timp în aer liber sau chiar să practici un sport.

ADVERTISEMENT

Pentru a combate stările generate de Blue Monday, este esențial să planifici ceva plăcut pentru tine. Inclusiv un proiect personal te poate scoate din starea depresivă și te poate ajuta să îți canalizezi energia într-o altă direcție.

Blue Monday este cea mai deprimantă zi din an. Totuși, asta nu înseamnă că doar azi trebuie să fii atent la starea ta de bine. Pentru un echilibru emoțional și mental, trebuie să fii mereu preocupat de starea ta de spirit și nu numai.