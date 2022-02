BNR a decis o creștere de 0,5% a dobânzii de referință. Ce alte măsuri de politică monetară s-au mai luat

Banca Națională a României a transmis miercuri, 9 februarie, că a fost decisă o majorare a dobânzii de referință de la 2 la 2,5% pe an. Această modificare urmează să intre în vigoare, chiar de joi.

“În ședința de astăzi, 9 februarie 2022, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 sută pe an, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022”, se arată în comunicatul de presă.

Banca centrală a transmis și că au fost luate și alte hotărâri care vizează . Printre acestea se numără majorare la 3,5% pe an a ratei dobânzii la facilitarea de depozit.

În plus, BNR a mai anunțat că își păstrează controlul ferm asupra lichidităților de pe piața românească și că va menține nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută deținute bănci și alte instituții de credit.

“Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută pe an, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, au mai transmis oficialii BNR.

Cum a evoluat inflația în ultimele luni?

În comunicatul de presă de miercuri, BNR a făcut și o analiză a modului în care inflația a evoluat în ultimele luni și a subliniat că aceasta a depășit limitele stabilite la începutul anului trecut.

“Rata anuală a inflației a crescut la 8,19 la sută în decembrie 2021, de la 7,80 la sută în noiembrie, urcând și mai mult deasupra limitei superioare a intervalului țintei, în principal ca efect al continuării scumpirii produselor energetice”, se arată în comunicatul băncii centrale.

După cum arată specialiștii Băncii Naționale a României, dar și specialiști din alte instituții, a fost antrenată de criza facturilor și de creșterea prețurilor la energie.

“Ascensiunea a fost antrenată, și de această dată, în principal de componente exogene ale IPC, mai cu seamă de majorările consemnate de prețurile gazelor naturale și energiei electrice, precum și de prețul combustibililor – preponderent pe seama categoriei non-benzină și motorină”, au mai explicat experții.

În plus, specialiștii atrag atenția asupra faptului că există riscul ca inflația să crească și să depășească pragul de 10%. În plus, există posibilitatea ca la începutul anului viitor acest indicator să scadă.

Specialiștii BNR mai atrag atenția că în trimestrul patru din 2021. Această situație este pusă pe seama valului patru al pandemiei, crizei energiei și blocajele apărute pe lanțurile de producție și aprovizionare.

Problemele cauzate de criza energetică, pandemie și blocajele de pe lanțurile economice se traduce, în cele din urmă, și în piața muncii. Astfel, BNR semnalează o creștere a deficitului de forță de muncă.

“Pe piața muncii s-au făcut simțite în trimestrul IV 2021 influențele blocajelor persistente în lanțurile globale de producție și ale costurilor crescute cu energia și cu alte materii prime, precum și cele decurgând din valul patru al pandemiei, ce a agravat criza de sănătate publică pe plan intern, reclamând și reinstituirea unor restricții de mobilitate. Informații și sondaje recente indică însă o creștere mai evidentă a deficitului de forță de muncă în luna ianuarie 2022 – la un nivel totuși vizibil inferior vârfului atins în 2019”, subliniază BNR.