Boala care a răpus-o pe Ileana Ciuculete face ravagii. Încă o artistă suferă: ”Am luat-o de la dentist”

O cunoscută artistă de muzică populară de la noi a anunțat că a primit același diagnostic precum Ileana Ciuculete și Denisa Răducu.

Cele două interprete s-au stins în momente diferite, la câteva luni de zile una de cealaltă, din pricina unei boli foarte severe. Din păcate starea acestora a fost una care s-a agravat, în ciuda eforturilor incredibile de a fi salvate.

Ileana Ciuculete s-a stins pe data de 14 martie 2017, din pricina virusului hepatitei C. Din pricina aceleiași boli a fost răpusă și Denisa Răducu, care a murit la data de 23 iulie 2017. Artistele nu s-au mai putut recupera și starea lor generală constatată a fost una care s-a agravat și din cauza faptului că problema medicală nu a fost depistată la timp.

Cântăreața care suferă de aceeași boală ca Ileana Ciuculete și Denisa Răducu

Și cântăreața Gherghina Stancu a anunțat că suferă de hepatita C, la fel ca regretatele artiste care au murit din această cauză.

Boala ei a fost descoperită însă în fazele incipiente, iar artista populară a anunțat toate acestea de curând, spre șocul celor care o cunosc și a publicului.

Cântăreața a susținut că s-a molipsit de acest virus deosebit de periculos și care atacă în special ficatul. Gherghina Stancu a mai mărturisit că a fost vorba despre o infectare descoperită recent și pentru care bănuiește o vizită la medicul dentist drept pricipala cauză a îmbolnăvirii.

Timp de câțiva ani se pare că viața solistei de muzică populară a fost în pericol și ea a început un tratament amplu cât mai devreme în speranța unei vindecări. Tocmai din acest motiv, ultimele vești primite din partea medicilor specialiști au fost unele favorabile pentru ea.

Cele mai noi rezultate i-au arătat Gherghina Stancu faptul că boala ei este ținută în prezent sub control. Detaliile oferite de aceasta despre infectarea cu virusul hepatitei C au fost unele total neașteptate pentru fanii ei. Artista cunoscută pentru faptul că i-a compus și dedicat o melodie lui Traian Băsescu a susținut toate acestea de curând, în cadrul unui interviu neașteptat pe care l-a oferit.

“Oboseam și nu știam de ce, mergeam și la nunți, cântam și la un restaurant, mergeam și la serviciu. Ajunsesem să dorm cu zilele, nu puteam să mă ridic din pat, mă simțeam foarte obosită. În urma investigațiilor medicale, am aflat că am hepatita C. Nu știu de unde am contactat virusul, cel mai probabil de la dentist, altfel nu-mi explic, că eu n-am făcut prostii. Mie nu mi-a plăcut țuica, alcoolul, m-am ferit.

Și am avut șansa de a descoperi la timp. Ileana Ciuculete a descoperit târziu și e posibil să fi avut și alte complicații. Eu am făcut 8 ani de tratament cu Cantastim și am repetat periodic analizele. La un moment dat, au ieșit negativi acei markeri, cred că am avut parte de o vindecare miraculoasă”, a susținut Gherghina Stancu, potrivit celor de la starpopular.ro.