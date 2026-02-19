Boala care face ravagii în România! Numărul cazurilor a crescut de 62 de ori într-un singur an: „Este dramatic la copii”

ADVERTISEMENT

S-au înregistrat aproape 100.000 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național, în mai puțin de două săptămâni. Lipsa vaccinării se poate observa în cifrele de la Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), astfel că medicii sunt tot mai îngrijorați. Cazurile de tuse convulsivă au explodat de la un an la altul, iar medicii atrag atenția că infecția respiratorie este dramatică la copii.

Cazurile de tuse convulsivă au explodat

Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a , ceea ce duce și la o explozie a bolilor și infecțiilor respiratorii. Datele INSP arată că acoperirea vaccinală este de 55% la 12 luni pentru vaccinurile din Planul Național de Vaccinare (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib), 47,4% pentru ROR, 54% pentru vaccinul pneumococic, 6,1% pentru gripă la nivelul populației generale.

„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea rămâne una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi”, a declarat Victoria Aramă, președinta Societății Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății, citată în comunicatul FRPV.

În acest context, și evoluția tusei convulsive, infecție respiratorie provocată de bacteria Bordetella pertussis, reprezintă un semnal de alarmă. Cazurile de la un an la altul au explodat. Potrivit statisticilor, în anul 2024 s-au înregistrat cu 62 de ori mai multe cazuri decât în anul precedent. În 2023 au fost raportate 48 de cazuri. În 2025 s-a observat o scădere, avem 519 de cazuri, însă rămâne un număr îngrijorător pentru medici, în contextul în care provoacă complicații și chiar decese în rândul sugarilor.

Aproape 100.000 de cazuri de infecții respiratorii în numai două săptămâni

Este deja cunoscut faptul că rata de vaccinare este una extrem de mică în România, în cazul mai multor tipuri de vaccinuri. Potrivit CNSCBT, s-au înregistrat 96.927 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii) la nivel național în săptămâna 9-15 februarie.

Totuși, sunt cu 8,9% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, când s-au raportat (106.462) şi cu 37,4% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (154.833). În același timp, au fost înregistrate 4.404 cazuri de gripă la nivel național, comparativ cu 6.780 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 11.980 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi cu 4.454, adică media ultimelor 5 sezoane, mai arată instituția.

Mai mult decât atât, au fost raportate 53 de cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 3 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 28 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent. În acelaşi interval, au fost comunicate 4 decese noi confirmate cu virus gripal.

Cum pot fi protejați bebelușii de tuse convulsivă

Contactată de FANATIK, dr. Sandra Alexiu, medic primar medicină de familie, președinta Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov a tras un semnal de alarmă cu privire la tusea convulsivă, cunoscută și ca „boala celor 100 de zile de tuse”. Aceasta pune accent pe faptul că este extrem de periculoasă în cazul sugarilor și celor care suferă deja de .

„Tusea convulsivă este dramatică la copiii și la persoanele care au deja boli cronice, anumite boli care îi fac mai vulnerabili. De asemenea, sunt vulnerabili din cauza nevaccinării. Părinți refuză să vaccineze copiii și ajung să se confrunte cu tusea convulsivă pentru că nu au anticorpii necesari obținuți prin vaccinare.

Sugarii foarte mici, până în două luni, care nu pot face vaccinul, ar putea fi protejați dacă mamele s-ar fi vaccinat în sarcină, ca să facă anticorpi, să le transmită prin placentă, dar, repet, gravidele refuză să se vaccineze. În plus, adulții au gratuitate la vaccinul care se face o dată la 10 ani și, iarăși, nu vin să se vaccineze. Și atunci când le propui, spun că nu au nevoie, că sunt adulți”, a declarat dr. Sandra Alexiu.

În acest context, medicul de familie subliniază faptul că nu este o simplă răceală. Pacienții se confruntă cu o tuse chinuitoare care poate să dureze și trei luni. Cât despre stabilirea diagnosticului, dr. Alexiu menționează că diagnosticul nu se face prin analize uzuale și teste rapide, ci prin niște analize speciale care se pot face doar în anumite laboratoare și spitale.

Medic: „Tusea convulsivă este dramatică la copii”

Medicul de familie Sandra Alexiu susține că tusea convulsivă este o tuse seacă, „adică tușești până vomiți, iar pentru copiii mici tusea convulsivă este dramatică pentru că din cauza efortului de tuse se poate întâmpla să se spargă vase de sânge, se poate întâmpla să faci fracturi costale”. De asemenea, netratată la timp, aceasta poate duce la alte complicații care să afecteze plămânul.

„Putem să vorbim de o infecție peste care să se suprapună și alte infecții. O infecție care poate să afecteze plămânul, dar nu numai, pentru că plămânul este strict legat de partea de oxigenare a întregului organism, afectează inima, afectează creierul și așa mai departe”, a mai declarat dr. Sandra Alexiu pentru FANATIK.

În același timp, medicul atrage atenția și îndeamnă la vaccinare, fiind singura metodă de prevenire eficientă. Dr. Alexiu subliniază că în cazul în care apare o febră care nu cedează, însoțită de o tuse chinuitoare și epuizantă, este necesar consultul unui medic.