Boala care l-a chinuit pe Tudor Chirilă: “M-a făcut să anulez aproape toate concertele”

Tudor Chirilă a făcut o dezvăluire neașteptată pe rețelele de socializare. Artistul a spus că s-a confruntat în această vară cu o boală care i-a afectat corzile vocale. Drept urmare, a fost nevoit să-și anuleze aproape toate concertele de sezon.

Boala care i-a afectat lui Tudor Chirilă corzile vocale. Artistul nu a mai putut concerta și a avut nevoie de operație

Inițial, Tudor Chirilă a încercat să-și trateze afecțiunea cu medicamente, dar fără rezultat. Într-un final, a ajuns pe masa de operație, la un spital din Hamburg.

Mai exact, actorului i s-a depistat un endem pe una dintre corzile vocale. Astfel, vocea i-a fost afectată și nu mai putea merge la concertele unde era chemat.

”A fost o vară foarte grea pentru mine. După turneul cu #visulamerican am fost diagnosticat cu un edem pe una din corzile vocale. Asta m-a făcut să anulez aprope toate concertele antamate în vara care tocmai a trecut.

Am sperat că edemul va ceda la tratament, dar țeapă. Am ajuns într-un final la Hamburg la început de septembrie unde m-am operat și am început reeducarea vocală post operatorie.

A fost greu de hotărât mai ales că tot vara asta a murit și doamna Duțescu, terapeutul vocal cu care am lucrat o viață de om (…)”, a scris Tudor Chirilă

Care este starea lui Tudor Chirilă după operație

Operația a fost una de succes, a mai precizat juratul de la Vocea României, iar acum încă se recuperează. Totodată, și-a reluat concertele și îi antrenează pe concurenții din competiția muzicală de la Protv.

” (…) Una peste alta, sunt în plin proces de recuperare vocală, voi începe să cânt în curând și aș vrea să vă amintesc că pe 18 noiembrie Vama are la Sala Polivalentă primul show din această toamnă (…)”, a mai notat solistul.

Toată această dezvăluire a lui Tudor Chirilă are loc după ce în această vară fanii au rămas surprinși să audă că nu mai poate cânta la un concert. Ulterior, interpretul a reacționat tot pe rețelele de socializare,

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai renumiți artiști și actori din țară. În plan personal, are o căsnicie de mai bine de 10 ani cu Iulia Mîzgan, care i-a oferit doi copii.