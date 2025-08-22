Boala care trimite tot mai mulți copii de urgență la spital. Avertismentul medicilor pentru părinți: „Unii au ajuns la terapie intensivă”

Cunoscutul medic pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra unui fenomen periculos în rândul copiilor mici: au reapărut cazurile de insuficiență respiratorie declanșate de infecții virale. Doar ieri dimineață, la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului din București, au fost internați de urgență doi copii mici cu această problemă medicală.

Boala care trimite tot mai mulți copii la spital

Specialiștii avertizează că, odată cu redeschiderea creșelor, grădinițelor și școlilor, în următoarea lună. Situația este îngrijorătoare iar cei mai afectați sunt sugarii sub șase luni, care sunt extrem de vulnerabili în fața unor astfel de infecții.

Un studiu european asupra bronșiolitei, la care a participat și Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC), arată că situația a revenit exact la nivelul dinainte de pandemie. Practic, România se confruntă din nou cu aceleași cifre îngrijorătoare. Potrivit datelor, din peste 11.300 de cazuri de bronșiolită prezentate la Urgențe, aproape jumătate, adică 5.184, au fost sugari sub 6 luni.

Care sunt simptomele bronșiolitei

Mulți copii au avut nevoie de spitalizare, iar alții . Medicul Mihai Craiu a explicat și care sunt simptomele de început al acestei boli, după cum urmează: respirația șuierătoare (wheezing), respirația rapidă, peste 50 de respirații pe minut la sugar, dar și înfundarea părților moi ale toracelui, sub coaste, între coaste sau la baza gâtului.

În astfel de situații, părinții trebuie să meargă imediat la spital. Cât despre măsurile de prevenție, specialiștii recomandă spălarea și dezinfectarea mâinilor înainte de a atinge sugarul, evitarea spațiilor aglomerate și neventilate, dar și limitarea contactului copilului mic cu persoane răcite.

Frații mai mari, care merg la grădiniță sau la școală, pot fi purtători ai virusului. Un alt factor de risc major rămâne fumatul. Fumul de țigară afectează grav mișcarea cililor din tractul respirator, atât la fumători, cât și la copiii mici aflați în apropiere. Renunțarea la fumat este obligatorie pentru a-i proteja pe cei mici.