Boala i-a spulberat visurile fostului fotbalist, coleg cu Ianis Hagi și Andrei Rațiu: „Previziunile sunt că voi mai putea sta în picioare doi-cinci ani, după care ajung la pat, spre moarte”

Tony Kanalos a jucat pentru loturile de juniori U17 și U18, unde a avut ca și colegi fotbaliști precum Ianis Hagi și Andrei Rațiu. Sătmăreanul a fost numit „noul Bănel” datorită etniei sale și potențialului său fotbalistic. La începutul anului 2024, Tony a primit o veste îngrozitoare: diagnosticarea cu scleroză laterală amiotrofică.

Cine este Tony Kanalos și cum se manifestă boala ce i-a spulberat orice speranță

Tony provine dintr-o familie modestă, cu patru copii: trei băieți și o fată. A copilărit într-un cartier defavorizat de la periferia orașului Satu Mare, locuind împreună cu familia într-o baracă: „Nu o dată s-a întâmplat să sufăr de foame.

ADVERTISEMENT

Erau zile în care nu mă duceam la școală de rușine. Tata îmi dădea trei lei. Doi lei îi plăteam pe biletul de autobuz dus-întors și îmi mai rămânea un singur leu să-mi cumpăr ceva. Preferam de multe ori să nu merg la clasă și veneam la terenul de fotbal, să alerg, să mă antrenez de la 8 dimineața până la prânz”, a mărturisit Tony.

În anul 2024, cel ce și-a dorit să ajungă printre marii fotbaliști ai țării noastre a fost depistat cu scleroză laterală amiotrofică. Această afecțiune incurabilă topește mușchii până la paralizie. Simptomele evoluează treptat, pe măsură ce celulele nervoase se deteriorează, mușchii se atrofiază, iar membrele își pierd funcționalitatea. Vorbirea devine din ce în ce mai dificilă, apar probleme la mestecat și înghițit, iar complicațiile respiratorii reprezintă cel mai mare risc.

ADVERTISEMENT

„Am amețit și nu mai reușeam să nimeresc mingea”

„Anul trecut, de Crăciun, am făcut bradul pe 23 decembrie. M-am urcat pe un scaun să pun steaua în vârf, mi-am pierdut brusc echilibrul și am căzut cu capul direct de masă. Soția mi-a zis că e ceva în neregulă, dar n-am luat în serios întâmplarea.”, a vorbit Tony despre începuturile chinului.

„La un meci, am picat la un contact, am amețit și nu mai reușeam să nimeresc mingea. La fel, la antrenamente îmi dispăruse forța de a lovi balonul.

ADVERTISEMENT

Csik a sesizat ceva nefiresc și m-a rugat să trimit câteva lansări în adâncime. Nu reușeam. Mingea nici nu se ridica de pe sol, abia se ducea 30 metri la nivelul ierbii. Eu tot n-am dat mare importanță, dar tata a aflat și am pornit împreună pe un circuit de teste medicale ca să vedem dacă e vreo problemă reală”, a povestit fostul junior al echipei naționale.

Tony Kanalos: „Față de începutul anului, mersul e tot mai dificil, mi-e greu să mă îmbrac sau să mănânc singur.”

Tony a vorbit emoționat despre dificultățile pe care le întâmplină din cauza maladiei pe care o are: „Față de începutul anului, mersul e tot mai dificil, mi-e greu să mă îmbrac sau să mănânc singur. La duș mă ajută deseori soția. Deocamdată, boala nu m-a atacat la vorbire.

ADVERTISEMENT

Am pățit însă un episod care se putea termina foarte rău. În urmă cu circa o lună și jumătate, singur fiind în casă, am căzut, mi-am spart capul. Bine că n-am pățit vreun AVC! Noroc că e un spital aproape și am putut să ajung acolo destul de repede!

Mental, stau bine, dar mi se rupe efectiv inima dacă cel mic îmi cere sprijinul la ceva și eu nu pot face nimic! Și am un sentiment de mare durere când văd cum alți părinți se joacă cu copiii lor, iar eu n-am cum, fiindcă nu mă mai lasă corpul.”

„Mama și soacra ne mai ajută cu o farfurie de mâncare”

Ambii părinți ai lui Tony sunt pensionari, soția nu mai poate lucra, fiind nevoită să-și dedice în totalitate timpul pentru a avea grija de el și de băiețelul lor de 5 ani. Tony este pensionat pe caz de boală și primește 700 de lei pe lună

„Primesc acum în jur de 700 de lei pe lună. Mama și soacra ne mai ajută cu o farfurie de mâncare. O cunoștință de la un restaurant ne sprijină zilnic, de luni până vineri, cu câte două meniuri. De asemenea, unul dintre frați ne e și el alături, cât poate”, mărturisește sătmăreanul.”, a spus fostul coleg al lui Ianis Hagi

Horațiu Moldovan, licitație de tricouri pentru starea de sănătate a lui Tony

Pentru a-și putea menține sub control starea de sănătate actuală, fostul internațional de juniori trebuie să înceapă de urgență un tratament cu celule stem. Tânărul mărturisește că o astfel de ședință îl va costa în jur de 12.800 de euro.

Din această cauză, impresarul lui Horațiu Moldovan, Andrei Bolmoș, alături de clubul Olimpia Satu Mare au organizat pe pagina de Facebook a echipei o licitație cu tricouri:

Horațiu Moldovan (Atletico Madrid) – preț pornire 1.000 euro

Denis Moldovan (U Cluj) – preț pornire 1.000 lei

Tricoul echipei Hermannstadt – preț pornire 1.000 lei.

Tony mărturisește că a fost ajutat de foștii colegi de generație

Tony povestește emoționat despre perioada în care visul său era să devină fotbalist profesionist. Cel ce era supranumit „noul Bănel” a fost ajutat de foști colegi de generație de la loturile de juniori: „Datorită lui Denis Ciobotariu am putut ajunge la Spitalul Elias din București pentru o serie de investigații importante. Și Andrei Rațiu m-a ajutat. Dar ei nu sunt singurii! Le mulțumesc, oricum, tuturor!”.

Viața nu este întotdeauna dreaptă: în timp ce și , visurile tânărului de 26 de ani din Satu Mare au fost spulberate de o boală nemiloasă: „Situația se agravează de la o zi la alta, iar pentru a mai încetini boala iau deocamdată un medicament numit Rilutek. Previziunile sunt că voi mai putea sta în picioare doi-cinci ani, după care ajung la pat, spre moarte”, a spus Tony Kanalos.