Boala cruntă care l-a ucis pe cel mai bun prieten al lui Gică Popescu. Schimbarea teribilă a lui Paul Răducan în doar câteva luni

Paul Răducan, tehnician care a condus timp de aproape 30 de ani Academia „Gică Popescu” și a activat și la FC U Craiova, a decedat la vârsta de 58 de ani după o luptă cu o boală necruțătoare.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
30.05.2026 | 20:15
Bunul prieten al lui Gică Popescu, Paul Răducan, a trecut printr-o schimbare teribilă după ce a fost diagnosticat cu o boală gravă. Tehnicianul a decedat la vârsta de 58 de ani.
Fotbalul românesc a fost cutremurat sâmbătă de vestea că antrenorul Paul Răducan a decedat la vârsta de 58 de ani. Tehnicianul a condus timp de aproape trei decenii destinele Academiei „Gică Popescu”, dar a lucrat și la FC U Craiova, club unde a activat ca director tehnic, având și două mandate de antrenor interimar. Răducan a trecut printr-o schimbare devastatoare în ultima perioadă, după ce a fost diagnosticat cu o boală teribilă.

Boala cruntă care l-a ucis pe Paul Răducan, cel mai bun prieten al lui Gică Popescu

Paul Răducan a fost diagnosticat cu cancer la colon spre sfârșitul anului 2024, iar de atunci s-a aflat sub tratament, fiind și operat. Din nefericire, antrenorul a decedat prematur, la vârsta de 58 de ani, după această luptă cu boala teribilă. Acesta a trecut printr-o schimbare drastică în ultima perioadă, din cauza problemelor medicale.

Tehnicianul a fost o personalitate importantă în fotbalul craiovean, activând în mai multe roluri timp de peste 30 de ani. Răducan a avut o relație specială cu Gică Popescu, fiind cel care s-a aflat în fruntea academiei care poartă numele fostului mare internațional. „Baciul” a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după decesul prietenului său. În ultimii ani, Paul Răducan a lucrat la FC U Craiova ca director tehnic, însă în două perioade, octombrie – noiembrie 2022 și septembrie – octombrie 2023, a ajuns și pe banca primei echipe, ca interimar.

Ce a declarat Adrian Mititelu după decesul lui Paul Răducan

Patronul clubului FC U Craiova, Adrian Mititelu, a reacționat după decesul lui Paul Răducan, tehnician cu care a colaborat în mai multe perioade la gruparea „alb-albastră”. „Asta e viața, un om deosebit. Ultima oară am vorbit la Adunarea Generală a FRF. Știam că e bolnav, dar a venit atunci la mine și a zis că e spre bine.

M-a încurajat și chiar mă bucuram pentru el, deși l-am văzut foarte slăbit. Pierduse multe kilograme. Îmi pare foarte rău și luni voi fi prezent la înmormântare. Dumnezeu să îl odihnească!”, a declarat omul de afaceri pentru FANATIK după decesul lui Paul Răducan.

Bogdan Ciutacu
