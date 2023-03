Boala cruntă cu care a fost diagnosticată soția lui Ed Sheeran: “Nu a existat cale de tratament”

Ed Sheeran și-a deschis sufletul în fața fanilor. Artistul britanic, în vârstă de 32 de ani, deși se bucură de succes muzical la nivel internațional, a mărturisit ce cumpene l-au doborât în urmă cu un an și din cauza cărora s-a confruntat cu depresia.

Ed Sheeran a intrat în depresie după ce soției lui i s-a depistat o tumoră

Ed Sheeran a mărturisit că a fost extrem de devastat în 2022 când a aflat că soția lui, Cherry Seaborn, are o tumoră. Asta în condițiile în care era însărcinată, iar medicii nu-i puteau administra tratamentul necesar, pentru a nu-i dăuna copilului.

Pe tot parcursul sarcinii soției lui, Ed Sheeran a stat cu sufletul la gură. Abia după naștere, Cherry a avut acceptul doctorilor de a începe tratamentul. În 2022, ea a mai adus pe lume o fetiță, pe care a botezat-o Jupiter Seaborn Sheeran

”Nu a existat nicio cale de tratament până după naştere”, a explicat solistul. Totodată, iar Ed a mai primit o lovitură de la viață când a aflat că prietenul său bun, Jamal Edwards, a murit pe neașteptate, la doar 31 de ani.

Ed Sheeran, probleme în instanță cu melodia sa de succes, Shape of You

Toate acestea i se întâmplau lui Ed Sheeran în timp ce mergea zilnic în instanță, fiind dat în judecată, în procesul privind drepturile de autor pe seama acuzațiilor de plagiat a melodiei lui de succes la nivel global, ”Shape of You”.

Cântărețul a spus pe rețelele de socializare că toate evenimentele nefericite din 2022 i-au adus un impact semnificativ asupra sa și că: ”mi-au schimbat viaţa, sănătatea mintală şi, în cele din urmă, modul în care am văzut muzica”.

Dramele de anul trecut l-au împiedicat pe Ed Sheeran și să lanseze alte melodii pe care le avea scrise de multă vreme. Acestea avea să le ”împacheteze” în noul său album, al șaselea la număr din carieră, intitulat ”Substract”. În cele din urmă, a reușit să-l ducă la capăt și a anunțat pe contul său de Instagram că va apărea pe 5 mai.

”A scrie melodii este terapia mea. Mă ajută să înțeleg sentimentele mele. Am scris fără să mă gândesc la care ar fi melodiile, am scris doar orice s-a întâmplat. Și în puțin peste o săptămână am înlocuit munca de un deceniu cu gândurile mele cele mai profunde și întunecate.

În decurs de o lună, soției mele însărcinate i s-a spus că are o tumoră, fără cale de tratament până după naștere. Cel mai bun prieten al meu Jamal, un frate pentru mine, a murit brusc și m-am trezit în instanță apărându-mi integritatea și cariera de compozitor. Eram în spirală prin frică, depresie și anxietate. Mă simțeam de parcă mă înec, cu capul sub suprafață, privind în sus (…)

(…) Pentru prima dată, nu încerc să creez un album pe care oamenii să-l placă, doar pun ceva care să fie sincer și adevărat cu locul în care mă aflu în viața mea de adult”, a sris Ed Sheeran

S-a născut pe 17 februarie 1991 în Halifax, Regatul Unit, iar din 2019 este căsătorit cu Cherry Seaborn. Cei doi au împreună două fiice, pe nume Lyra Antarctica și Jupiter Seaborn Sheeran