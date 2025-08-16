News

Boala cu care a fost diagnosticată o fetiță de doar 3 ani. Treptat nu a mai putut să meargă și nici să mai vorbească

O fetiță de doar 3 ani a fost diagnosticată cu o boală rară. Mama ei a observat treptat, cum cea mică nu mai putea să meargă și nici să vorbească.
Valentina Vladoi
16.08.2025 | 04:30
Cu ce boală a fost diagnosticată o fetiță de doar 3 ani. Sursă foto: Mirror, Pinterest / colaj Fanatik

Mylah Algaradi, o fetiță de doar 3 ani a fost diagnosticată cu o boală rară care îi afectează treptat capacitatea de a merge și de a vorbi. Mama ei este disperată și caută soluții pentru ca fiica ei să își revină.

Cu ce boală a fost diagnosticată o fetiță de doar 3 ani

Maria Rushaid Algaradi a descris cum a văzut sănătatea fiicei sale, Mylah, deteriorându-se pe zi ce trece, pe măsură ce aceasta își pierde capacitatea de a merge și de a vorbi. În prezent, femeia strânge fonduri pentru medicamente de care cea mică are nevoie.

Acesta sunt necesare pentru a preveni agravarea stării de sănătate înaintea unei operații de transplant planificate. Și totuși cu ce boală a fost diagnosticată fetița de doar 3 ani? Încă de la naștere Mylah a fost diagnosticată cu o afecțiune rară.

Practic boala de care suferă afectează aminoacidul arginină. Iar această tulburare metabolică a afectat în mod constant sănătatea lui Mylah, provocând deteriorarea mobilității sale pe zi ce trece.

Starea de sănătate a fetiței s-a degradat rapid

De menționat e faptul că fetița, deși s-a născut cu această boală, s-a dezvoltat foarte bine. Aceasta a atins toate etapele importante și a avut o dietă strictă, monitorizată de Spitalul de Copii Alder Hey și a Echipei Metabolice pentru Copii din Manchester.

Totuși, la începutul acestui an, a început să aibă dificultăți în a se deplasa. Ulterior, în câteva săptămâni, aceasta și-a pierdut capacitatea de a merge sau de a sta în picioare. Astfel, în prezent, Mylah se luptă să vorbească.

Familia lui Mylah a declarat că progresia rapidă a bolii la fetiță a fost șocantă și dureroasă. Acum, cea mică nu poate să se bucure de nimic, nici măcar de alergat sau un simplu joc cu alți copii în grădină.

„Este absolut sfâșietor. De obicei, această boală progresează lent, dar în cazul lui Mylah totul s-a întâmplat atât de repede și ne-a luat pe toți prin surprindere. Am observat că era puțin instabilă pe picioare acum câteva luni.

Totuși recent luase antibiotice după o operație, așa că am crezut că asta era cauza. Însă în câteva săptămâni abia mai putea să meargă.”, a declarat mama fetei pentru The Liverpool Echo.

În ce stare se află acum fetița

Boala cu care a fost diagnosticată fetița de doar 3 ani continuă să evolueze. Astfel, Mylah are acum dificultăți în a vorbi și se străduiește să transmită cuvinte pe care anterior le rostea ușor.

Familia ei a spus că nu mai au parte de discuțiile ușoare și de râsetele care existau odată, pe măsură ce efectele crude ale bolii se intensifică. Totodată, sunt momente în care fetița plânge pentru că nu se poate exprima.

„Îi este foarte greu să rostească cuvintele. În primele zile, plângea doar pentru că nu putea spune ce voia să spună. Nu mai poate cânta nici măcar primul cuvânt din melodiile pe care obișnuia să le cânte.

Este atât de greu să o vedem cum se deteriorează pe zi ce trece. Comportamentul ei se schimbă. Nu mai poate să se joace așa cum o făcea înainte”, a mai adăugat mama fetei.

În prezent, Mylah se află pe lista de așteptare pentru un transplant de ficat la Spitalul de Copii din Leeds, unde este internată de ceva timp. Familia speră, deci, ca întreaga poveste să aibă un final fericit.

