Boala de care suferă Daniela Iliescu. Soția lui Culiță Sterp a renunțat la tratament pe perioada sarcinii

Daniela Iliescu și-a deschis sufletul în fața fanilor și le-a povestit prin ce trece în perioada sarcinii. Soția lui Culiță Sterp are probleme de sănătate, iar acum a fost nevoită să renunțe la tratament.

De ce boală suferă Daniela Iliescu

Daniela Iliescu este una dintre cele mai cunoscute prezențe din mediul online. Soția lui Culiță Sterp are o mulțime de fani și nu trece nici măcar o zi fără să îi țină la curent cu ceea ce face.

De data asta, Daniela a decis să abordeze un subiect delicat pentru ea. Vedeta a povestit că se confruntă cu probleme de sănătate care îi dau și mai multe bătăi de cap în această perioadă.

și-a deschis inima în fața urmăritorilor și le-a spus că suferă de poliartrită reumatoidă. Aceasta este o boală autoimună care afectează articulațiile și provoacă dureri.

Daniela Iliescu a povestit că sunt momente în care o dor degetele de la mâini și de la picioare. Din păcate, nu are ce să facă acum, pentru că nu poate urma niciun fel de tratament în perioada sarcinii.

Ce remediu a găsit soția lui Culiță Sterp împotriva bolii

pentru a doua oară, ceea ce înseamnă că a mai trecut prin aceste episoade. Pentru că nu poate urma un tratament medicamentos, Daniela a apelat la varianta naturistă.

”Am întrerupt tratamentul înainte. Vă recomand comprese de ghimbir ras. E incredibil de bun. Chiar mi-am făcut o poză zilele trecute cu compresa cu ghimbir pe față… urâtă durere. Arde puțin, dar după nu mai ai nicio treabă.”, a spus Daniela Iliescu.

Pentru că este însărcinată a doua oară, Daniela Iliescu știe cum să gestioneze situația mult mai bine. Tocmai de aceea, știe ce anume trebuie să evite pentru ca aceste luni să fie unele ușoare pentru ea.

Soția lui Culiță nu a renunțat doar la anumite alimente, ci și la anumite activități care i-ar putea face rău. Daniela este atentă să respecte aceste reguli pe care și le-a impus atât acasă, cât și în vacanțe.

”Jacuzzi am evitat din cauza hidromasajului, dar atât timp cât temperatura apei este bună și nu depășește 36-37 grade Celsius, poți sta în apă cât vrei. (…) De când am rămas însărcinată, am întrebat medicul despre orice.”, a spus Daniela pe Instagram.