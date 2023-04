Boala de care suferă Mihai Bendeac de ani de zile: ”Am învățat să trăiesc cu ea”

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori din România. A jucat în numeroase seriale și de asemenea, poate fi văzut și pe scenele din teatrele din țară. Dincolo de asta, el a fost și jurat al emisiunii iUmor de la Antena 1.

Mihai Bendeac luptă cu depresia de ani buni

Pe de altă parte, actorul continuă să joace pe scenă. De asemenea, el este și extrem de activ pe contul personal de socializare.

ADVERTISEMENT

Deși se bucură de un succes imens din punct de vedere profesional, pe plan personal, viața lui Mihai Bendeac nu este una chiar atât de roz. Actorul a dezvăluit public că suferă de depresie. Nu puțini sunt cei care au trecut prin această boală, dar au reușit să se ridice.

În cazul fostului jurat de la iUmor însă, lucrurile sunt ceva mai complicate. Într-un interviu acordat pentru viva.ro, actorul a dezvăluit public că nu a reușit să învingă lupta cu depresia. Boala îl macină de ani buni, dar a învățat să trăiască cu ea.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, el a recunoscut și că au fost momente extrem de negre în viața sa. Nu le-a depășit pe toate, însă chiar și așa merge mai departe. Dovada cea mai clară este faptul că actorul continuă să se dezvolte pe plan profesional.

”Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit .

ADVERTISEMENT

Ce spune actorul despre lupta cu depresia

Ce părere are actorul despre lupta cu depresia? Acesta spune că au fost momente în care a cerut inclusiv ajutor. Au fost situații în care nu se punea problema de un tratament. Astfel, acesta a învățat că acceptarea unei experiențe personale are un rol important.

Mihai Bendeac nu a găsit rețeta perfectă pentru a scăpa de depresie. Chiar și așa, el consideră că fiecare persoană are șansa de a-și alege propriul drum, astfel încât să poată să se simtă bine. ”Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație.

ADVERTISEMENT

Dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete”, a mai povestit Mihai Bendeac, pentru sursa citată. Menționăm că