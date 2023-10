Boala de sezon care i-a speriat pe români. “În halul ăsta de rapid să se răpândească?”

Venirea toamnei şi reînceperea şcolii a dat semnalul startului sezonului de viroze, unul destul de agresiv, după cum se manifestă românii în mediului online. Iar statisticile oficiale le susţin plângerile, săptămâna trecută numărul mediu de cazuri de Covid-19 depistate zilnic fiind de peste 2.000.

Enterovirusurile fac ravagii în toată Europa în această perioadă

În dezbaterile din mediul online, , ci mai degrabă la o formă de enterocolită care afectează familii întregi.

Un român se plânge pe Redditt că zece dintre cei 16 membri ai familiei sale au fost atinşi de virus, toţi având aceleaşi simptome: febră, dureri musculare şi de spate, slăbiciune şi diaree.

“Efectiv ne-a luat pe rând, unul câte unul. Eu am zăcut o zi întreagă, de am zis că nu mi-a fost aşa rău toata viaţa mea. Am întrebat şi alţi prieteni/vecini/colegi, şi toti au avut cel puţin câte un caz asemănător. Ce draci mai sunt şi ăştia?

Nu e despre nicio o teorie a conspiraţiei. Întreb doar că, în 30+ ani, nu am avut niciodata atâţia “apropiaţi” loviţi atât de repede. Înteleg că e o formă de enterocolită, dar în halul ăsta de rapid să se răspândească?”, a întrebat bărbatul.

Postarea acestuia a stârnit sute de comentarii, mulţi români confirmând cele descrise. Unii au venit şi cu sugestii, fiind de părere că este vorba despre un enterovirus.

“Subscriu. Prima săptămână de școală și grădiniță: viroze respiratorii. A doua săptămână: enterite infecțioase. Iar acum un amestec de răceli comune, gripă și COVID. Asta este pe zona Comarnic”, scrie un alt utilizator, dar postări asemănătoare au fost făcute şi din alte zone ale ţării.

Mai mult decât atât, români din afara ţării sugerează că situaţia descrisă poate fi generalizată la nivelul întregii Europe. “Dacă tine doar 12 ore, e probabil enterocolita. Nu știam de ea, când m-am mutat în Suedia aparent toți pe aici o au toamna, de la copii. Am reușit sa nu am pana acum dar e practic 12 ore de vomitat în continuu”, a scris un alt utilizator.

. Virusul pătrunde în organism prin apă contaminată,sau alimente, iar o a doua opțiune, mai puțin comună, este transmiterea prin aer. În cazuri rare, boala se transmite de la mamă la făt în timpul dezvoltării fetale.