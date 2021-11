Ce boală are fetiţa Roxanei Ciuhulescu: “Am făcut radiografie, iar verdictul a fost nimicitor”

Ana, fetița Roxanei Ciuhulescu are doar 13 ani și se confruntă cu o boală serioasă la vârsta ei. Aceasta a ajun la medic in cauza unor dureri insuportabile.

În plus, mama ei și-a dat seama că avea o postură incorectă, motiv pentru care a ales să facă mai multe investigații. Fiica vedetei se confruntă cu o problemă la coloana vertebrală.

De ce boală suferă fetiţa Roxanei Ciuhulescu

Fetița are probleme cu coloana vertebrală, motiv pentru care este nevoită să poarte mereu un corset. După ce a observat că un umăr era mai sus, iar celălalt mai jos, fosta vedetă Pro TV a decis să meargă cu Ana la medic, unde a aflat că are scolioză toraco-lombară.

În afară de purtarea corsetului, Ana mai are de urmat un tratament și trebuie să facă exerciții speciale pentru corectarea posturii.

Deși Roxana Ciuhulescu a fost extrem de îngrijorată pentru fata ei, care era relaxată în privința acestei situații. Vedeta știe că starea fiicei sale s-ar fi putut agrava dacă nu ar fi luat măsuri din timp.

„În toamna anului trecut, am observat că Ana mea avea un umăr mai jos şi altul mai sus. I-am corectat în permaneţă postura, am insistat să înveţe doar la birou/masă, dar până la urmă de ce mi-a fost frică nu am scăpat.

În vară, lucrurile păreau că s-au agravat, un omoplat era mult ieşit în afară. Am dat fuga la doctorul Ion Bogdan Codorean, unul dintre cei mai buni medici ortopezi din România. De la primul consult, el mi-a zis că Ana trebuie să facă neapărat radiografii la coloană. (…)

Am făcut radiografie, iar verdictul a fost nimicitor: scolioză toraco-lombară.

Gimnastică terapeutică, corectarea posturii şi purtarea unui corset special 23 de ore din 24! Puştoaica mea era ca o floricică, extrem de zâmbitoare de parcă nu se întâmpla nimic.

Numai eu eram îngrijorată şi realizam că, dacă nu interveneam serios, atunci, peste câteva luni, ar fi fost şi mai greu”, a scris Roxana Ciuhulescu pe ei.

Ce înălțime are fiica Roxanei Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu a precizat că fiica ei nu îi seamănă deloc, în sensul că este mai scundă decât era vedeta la vârsta ei. Ana are 1,62 m la 13 ani, iar avea 1,75 la aceeași vârstă.

Cu ocazia asta, l-am întrebat şi dacă Ana va mai creşte, că mie mi se pare că din acest punct de vedere, nu-mi seamănă deloc. La 13 ani are doar 1,62 m. La vârsta ei, eu deja aveam 1,75. (…)

Ştiam câte ceva despre ea, pentru că şi eu am avut scolioză şi cifoză în copilărie, dar eu crescusem 14 cm în 3 luni. Când am intrat la liceu, deja măsuram 1,92 şi mă dureau toate oasele. Dar am făcut exerciţii medicale şi fizioterapie”, a mai scris vedeta.

Fosta prezentatoare a mai spus că fiica ei nu obișnuia să-și facă temele la birou. În schimb, fetița Roxanei Ciuhulescu învăța pe pat sau pe podea, lucru ce i-a agravat această boală.