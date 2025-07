Boala lui Mihai Leu. Cum a fost diagnosticat și ce tratament a urmat

Sportul românesc a primit o veste cumplită, în seara în care , fost campion mondial la box și pilot de raliuri. El fusese internat recent la Secția de Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

Mihai Leu este primul campion mondial la box profesionist din România. În anul 1997, pugilistul român l-a învins pe Santiago Samaniego în meciul de titlu mondial WBO, cariera sa fiind una cu adevărat impresionantă.

Retras neînvins din box din cauza unei accidentări, acesta s-a orientat spre raliuri, un sport care l-a pasionat de mic copil, iar în anul 2023 a reușit performanța de a deveni campion național.

În anul 2014, viața sa a trecut într-o nouă etapă, în momentul în care a fost diagnosticat cu cancer de colon. Finalul anului 2024 l-a adus aproape de moarte, după ce o intervenție chirurgicală normală și anume un stent care trebuia înlocuit la rinichi l-a dus în stare critică.

Deși medicii i-au dat atunci șanse mici de supraviețuire, Mihai Leu a reușit să treacă și peste această cumpănă, dar a fost o chestiune de timp până când viața l-a pus la pământ iarăși.

La finalul lunii aprilie , după ce , din cauza unei hemoragii interne.

Tratamentul și sprijinul familiei

Mihai Leu și Anna, italiancă de origine, formau un cuplu de peste treizeci de ani. Marco este copilul lor, iar fostul mare sportiv român vorbea rar despre acesta.

Chiar și așa, acesta nu ratat niciodată ocazia de a-i transmite sub orice formă cât de mândru este de el. Marco este instructor de schi și snowboard, asta după ce a și finalizat un masterat în management sportiv.

„Am un băiat de care chiar sunt mândru, nu încerc să îi spun eu ce să facă. Încerc să îl las să facă ce îi place şi îl încurajez. Boxul nu i-a plăcut lui, iar cu maşinile, soţia nu a putut niciodată să fie încântată de tema asta şi puţin a contat şi asta.

A terminat un masterat de management sportiv, probabil tot cu sportul va avea legătură în viitor. El este instructor de schi şi snowboard, îi place foarte mult, aproape toată iarna este la munte.

Contează să ai și puțin talent, dar cred că cel mai important întotdeauna să muncești foarte mult și când m-am apucat de ceva, am muncit cât am putut, am încercat să fac cât mai bine. Boxul nu i-a plăcut, dar noi acum organizăm curse de mașini și el este cel care se ocupă de organizare, în special (…)

A călătorit cu noi peste tot, dacă am plecat în Germania a venit cu noi, dacă ne-am întors în România la fel. Grădiniţa a făcut-o în Germania, iar când ne-am întors acasă l-am dat la o şcoală în limba germană din Deva. Pentru facultate a ales Timişoara”, declara Mihai Leu, potrivit .

Cum a vorbit public despre suferință

În luna aprilie, în care a vorbit despre momentele dificile trăite în viața sa. Acesta a suferit mai multe intervenții chirurgicale și s-a luptat cu un cancer la colon.

El a fost internat în spital de mai multe ori în ultimul an, iar starea sa de sănătate a fost din ce în ce mai precară, în ciuda faptului că acesta a avut mereu un discurs liniștitor pentru fanii să și nu numai.

„M-a ajutat categoric sportul. Am avut şi norocul să îl întâlnesc pe domnul profesor doctor Irinel Popescu, cel care de la bun început mi-a spus că orice problemă am, mă va face bine. Şi doamna profesor Adina Croitoru, care m-a ajutat foarte mult.

A fost şi este o perioadă destul de urâtă. Nu pot să vorbesc mult despre asta, deocamdată mă concentrez să mă fac bine. Da, am fost aproape de şanse supravieţuire zero, dar datorită domnului profesor Irinel Popescu şi al echipei sale, sunt bine. Nici eu nu pot să vă spun prea multe”, spunea Mihai Leu pentru FANATIK.

Lecții de curaj și discreție

Deși părea că a învins acel cancer care l-a chinuit ani de zile, boala a recidivat într-un mod foarte agresiv. Mihai Leu a fost întotdeauna un om optimist și a sperat până în ultimul moment că va scăpa.

Fostul mare pugilist a explicat că intervențiile chirurgicale suferite de-a lungul anilor l-au ajutat să își mărească grupul de prieteni. Acesta încerca să vadă mereu tot ce era pozitiv, încercând cumva să ascundă frica.

„Viața nu este așa cum ne dorim noi. Întotdeauna am învățat să văd lucrurile pozitiv. Prima dată când mi s-a spus ce am m-au trecut transpirațiile, mi s-au tăiat picioarele. Asta e viața, trebuie să ne luptăm să trecem peste asta. Am vorbit cu domnul Irinel Popescu, un om extraordinar!, la fel și doamna doctor Adina Croitoru. Am reușit să trecem peste asta, am fost optimist. Am fost operat la Fundeni, prima dată în 2014. Am avut mai multe operații. M-am dus foarte târziu la doctor.

Mie mi-a plăcut să văd lucrurile optimist, iar în toată perioada asta mi-am făcut foarte mulți prieteni noi. Am văzut că am mulți prieteni și relația cu familia a devenit mai solidă.

Am realizat că suntem o familie foarte unită și că trecem peste orice. Făcând sport toată ziua, nici măcar n-am vrut să mă gândesc că nu pot să trec peste asta. Chiar țin minte una din primele discuții cu domnul profesor Irinel Popescu. ‘Domn doctor, cam cât durează până mă pun, așa, pe picioare?’. ‘De ce mă întrebați?’. ‘Săptămâna viitoare am o cursă!’. A început să râdă, evident că nu s-a putut…”, declara în trecut Mihai Leu.