Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată

Totul a început în anul 2019, atunci când doi pacienți au contractat o afecțiune neurologică extrem de rară, fatală și contagioasă, cunoscută sub numele de boala Creutzfeldt-Jakob sau CJD, care afectează țesutul cerebral. Aceasta provoacă moartea în toate cazurile. Ulterior, medicii au constatat că peste 500 de pacienți prezintă simptome asemănătoare și ani de zile au studiat o așa-zisă boală misterioasă care ar fi creat o pandemie. La ce concluzie s-a ajuns și cum a reușit un neurolog să declanșeze, în final, o adevărată alertă medicală falsă.

Ce simptome grave prezentau pacienții

Alerta medicală a fost dată de un neurolog de origine cubaneză, Alier Marrero, în provincia New Brunswick. Acesta a început să consulte pacienții și să ia legătura cu autoritățile, raportând faptul că după cazurile de CJD, tot mai mulți pacienți vin cu simptome grave asemănătoare. Odată ce boala CJD evoluează, leziunile cerebrale se agravează. Numărul cazurilor de acest gen crescuseră în următorii cinci ani, de la 20 la 500, astfel că Marrero a raportat situația la Sistemul de supraveghere a bolii Creutzfeldt-Jakob din Canada (CJDSS), conform .

Marrero a constatat că a avut de a face cu mai multe cazuri de demență, iar oamenii pierdeau în greutate și aveau spasme faciale. De asemenea, pacienții se confruntau cu instabilitate, dureri, insomnie, halucinații, transpirație excesivă și salivare exces. De asemenea, oamenii își pierdeau capacitatea de a vorbi și aveau probleme de memorie. În acest fel, medicul a crezut că are de a face cu o boală nouă.

„Continuam să văd pacienți noi, continuam să documentez cazuri noi și continuam să văd oameni noi murind. Imaginea unui focar de epidemie a devenit mai clară”, a spus Marrero, conform publicației citate.

Cum au ajuns pacienții să prindă încredere în Marrero

Tot mai mulți pacienți au început să meargă la Marrero pentru consultații. Acesta avea o atitudine empatică, făcându-i să prindă încredere în el. Neurologul îi trimitea pe bolnavi să efectueze foarte multe teste, de la RMN-uri, la ecografii și analize de sânge, însă concluziile erau neclare.

În 2021, când era pandemie de Covid, totul a ajuns și în presă, din cauza unei note interne a medicului-șef din New Brunswick, în care îi avertiza pe ceilalți doctori despre acest sindrom misterios și îi îndemna să îl contacteze pe Marrero dacă se lovesc de cazuri similare. Documentul a ajuns la jurnaliști. Imediat după ce s-au publicat articolele, tot mai multe persoane au mers la consult.

Ce a descoperit un alt medic

Inițial, autoritățile federale au oferit suma de 5 milioane de dolari pentru demararea cercetărilor pe această boală misterioasă, dar autoritățile locale din New Brunswick au refuzat banii și a fost oprită colaborarea cu Marrero. Așa au apărut primele îndoilei cu privire la concluziile neurologului. Dr. Gerard Jansen, un neuropatolog din cadrul Sistemului de Supraveghere CJD, a început să-și pună semne de întrebare cu privire la notițele lui Marrero și a declarat că ele sunt o serie de observații generale, fără legătură între ele, precum „diaree cu simptome”.

Boala misterioasă a primit și un nume: „Sindromul neurologic New Brunswick de cauză necunoscută”. Jansen a examinat notițele, dar și câteva probe de țesut de la câțiva pacienți care au murit. Astfel, el a descoperit semne ale bolii și ale demenței cu corpi Lewy. Demența cu corpi Lewy este o boală degenerativă a creierului, caracterizată prin depozite anormale de proteine la nivel cerebral.

În 2022, Marrero a fost concediat din clinica în care lucra, iar unitatea medicală le-a transmis pacienților, care erau peste 100, o scrisoare în care îi obliga să aleagă între a rămâne la clinică, pentru o a doua opinie, ori să rămână sub supravegherea lui Marrero, care era convins că este vorba despre o pandemie declanșată de o boală nouă.

Între timp, oamenii de știință și-au dat interesul să găsească o cauză și au luat în considerare de la paraziți rari ai elanilor, până la alge toxice și glifosat, un erbicid folosit în industria forestieră locală. Marrero a identificat niveluri mari de glifosat și alte metale în sângele unor pacienți, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie clară în cercetările lui.

O cercetare a ajuns la concluzia că a fost o falsă pandemie

Un articol de cercetare a ajuns la concluzia că, de fapt, nu a existat nicio boală misterioasă și toți pacienții sufereau de afecțiuni deja cunoscute. De asemenea, autoritățile din New Brunswick și-au finalizat investigațiile și a menționat, în 2022, că nu a existat nicio afecțiune comună în rândul pacienților, deci nu a existat nicio boală nouă, misterioasă.

Mai mult decât atât, în mai 2025, un studiu publicat în Jurnalul Asociației Medicale Americane (JAMA) a întărit această concluzie, stabilind că probabilitatea unei noi boli este de aproape zero. De asemenea, medicii au afirmat că, de fapt, oamenii sufereau de afecțiuni cunoscute, precum demență și . Doctorii au mai declarat că întreaga criză medicală a fost provocată de diagnosticele greșite puse de Marrero.

Nici în 2026 nu s-a terminat această poveste. Un pacient a apelat la moartea asistată medical, procedură care este legală în Canada. Medicul a scris pe certificatul de deces la „cauză”: afecțiune neurologică degenerativă din cauză necunoscută. În același timp, un alt pacient ia în considerare această variantă.