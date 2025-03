Boala rară pe care o are fiul Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor: ”Un caz la 4–5 milioane de oameni”

Una dintre cele mai bogate femei din România, Cristina Bâtlan, a dezvăluit care este pe care o are fiul său, Adrian. Vedeta de la Imperiul Leilor a subliniat că este vorba de un caz la 4– 5 milioane de oameni.

Cu ce problemă medicală se confruntă copilul Cristinei Bâtlan

Cristina Bâtlan și-a deschis sufletul și a vorbit despre problema medicală cu care se confruntă unicul său . Băiatul s-a născut prematur, la numai cinci luni, având șanse destul de mici de supraviețuire. Avea o greutate de doar 815 grame.

Din păcate, în ultimul an tânărul a ajuns de mai multe ori pe mâinile medicilor. Acesta a fost operat de 10 ori într-un singur an, la ochi, din cauza unor complicații. Afecțiunea pe care o are este una unică în această lume.

O mică parte din populație este diagnosticată cu această boală. Această afecțiune este atât de rară încât băiatul afaceristei a fost văzut de mai mulți medici. Unii au venit tocmai din Belgia pentru a observa acest caz special.

„A avut o complicație medicală în urma unei operațiii și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu.

Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului. E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4 – 5 milioane de oameni.

În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară și poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată”, a declarat Cristina Bâtlan în emisiunea La Măruță, de la .

Unde a fost operat fiul Cristinei Bâtlan

Cristina Bâtlan este recunoscătoare medicilor care i-au operat copilul. Salvarea a venit de la un doctor indian, care a intervenit de mai multe ori asupra afecțiunii de care suferă Adrian. L-a operat de 8 ori în ultimul an.

Toate intervențiile chirurgicale au avut loc în Marea Britanie. Femeia de afaceri susține că băiatul putea să-și piardă vederea la ochiul respectiv, însă niciodată tânărul nu s-a gândit de ce i se întâmplă tocmai lui acest necaz.

„E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: «Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea».

Am învățat foarte multe de la el, pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil”, a mai spus Cristina Bâtlan, mai arată sursa citată.