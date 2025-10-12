Boala secolului ajunge și la vedete! Starul lui Real Madrid, mesaj manifest: „Avem un stigmat”

ai lumii, iar asta i-a adus faimă, însă și presiune, care vine cu laude și critici.

Jude Bellingham vorbește despre sănătatea mintală. Ce sfat are starul lui Real Madrid pentru cei care se luptă cu depresia

s-a hotărât să vorbească despre dificultatea pe care a avut-o, la nivel mental, și de faptul că a preferat să se închidă și să nu arate că îi este greu în anumite momente. Acum, Jude Bellingham spune că este datoria sa, fiind un exemplu pentru fani, ca atlet, să aducă în discuție acest subiect și astfel să-i ajute pe cei care trec prin asemenea probleme, care pot fi cauze ale depresiei.

„Odată cu dezvoltarea rețelelor sociale și a tehnologiei, există mai multe moduri de a ataca pe cineva în zilele noastre. În continuare avem un stigmat legat de a vorbi despre sănătatea mintală… știu că au fost momente când m-am simțit vulnerabil, m-am îndoit de mine și am avut nevoie de cineva cu care să vorbesc, dar în schimb am încercat să mențin acea imagine de atlet, că sunt indestructibil.

Dar adevărul este că și eu am nevoie de cineva, la fel ca toată lumea. Și te vei simți mult mai bine dacă vorbești despre sentimentele și emoțiile tale. Ca sportivi, pare că avem lumea la picioare sau în mâinile noastre. Dar realitatea este că dacă putem să ne arătăm vulnerabilitatea, se deschide un dialog mai larg pentru oamenii care se luptă în întuneric. Este datoria oamenilor ca mine, și a celor aflați în astfel de poziții, să fim modele de urmat”, a spus Jude Bellingham, citat de

Depresia, boala cu care mulți oameni se confruntă. Recomandările specialiștilor

În societatea modernă, mulți oameni se confruntă cu stres, anxietate sau presiuni sociale, dar adesea simt că trebuie să ascundă aceste emoții pentru a părea puternici sau independenți. Această tendință de a reprima sentimentele poate duce la izolare, scăderea stimei de sine și probleme de sănătate mintală. Chiar și cei care par „invincibili” au nevoie de sprijin emoțional și de oportunități de a-și exprima vulnerabilitatea fără teama de judecată. Discuțiile deschise despre gânduri și emoții ajută la construirea relațiilor mai autentice și la reducerea presiunii psihice.

Specialiștii recomandă ca oamenii să vorbească despre sentimentele lor cu persoane de încredere și să nu ezite să ceară ajutor profesional atunci când simt că nu se descurcă singuri. Este util să se practice tehnici de relaxare, mindfulness sau să se participe la grupuri de sprijin, pentru a gestiona mai bine stresul și anxietatea. De asemenea, este important ca liderii comunităților și membrii familiei să creeze un mediu sigur și empatic, în care vulnerabilitatea să fie privită ca un semn de curaj și nu de slăbiciune.

Povestea lui Robert Enke, fotbalistul care a pierdut lupta cu depresia

Deși părea un sportiv de succes, apreciat și respectat în Bundesliga și la echipa națională, Enke se confrunta cu perioade de tristețe profundă, anxietate și sentiment de neputință. Problemele sale de sănătate mintală erau în mare parte necunoscute publicului, iar el încerca să mențină aparența unui atlet puternic și echilibrat, ignorând nevoia sa reală de sprijin și înțelegere.

Robert Enke a murit tragic în noiembrie 2009, când s-a sinucis, lăsând lumea fotbalului și pe cei apropiați profund șocați. Acesta avea doar 32 de ani și din păcate a pierdut lupta cu boala, care l-a făcut să recurgă la un gest tragic. Fotbalistul german a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copii, pe lângă părinți și apropiați.