Boala tăcută care a ucis-o pe Livia în timp ce-și aștepta copilul de la grădiniță. Simptomele înșelătoare, asemănătoare infarctului

O tânără mamă de 29 de ani, Livia, și-a pierdut viața în timp ce își aștepta fiul în fața grădiniței. Medicii avertizează că afecțiunea de care suferea femeia poate avea manifestări care sunt ușor de confundat cu un infarct, iar simptomele inițiale pot ascunde un pericol real.

Afecțiunea care i-a fost fatală Liviei, mama de 29 de ani

Livia Anton, o tânără de doar 29 de ani, a murit fulgerător pe 11 martie, în timp ce își aștepta fiul să iasă de la grădiniță. Femeia se afla în apropierea unității de învățământ și, potrivit informațiilor, vorbea la telefon în momentul în care i s-a făcut brusc rău. Totul s-a petrecut în doar câteva clipe, iar, în ciuda intervenției echipajelor medicale chemate de urgență la fața locului, tânăra nu a mai putut fi salvată.

Pentru a înțelege ce s-ar fi putut întâmpla, FANATIK a stat de vorbă, imediat după incident, cu medicul urgentist Tudor Ciuhodaru, care a ale unui astfel de deces brusc la o persoană atât de tânără. Specialistul a vorbit și despre situațiile în care intervenția medicală ar putea face diferența, dar și despre cazurile în care evoluția este atât de rapidă încât salvarea pacientului devine extrem de dificilă.

Diferența între simptomele unui infarct și cele ale unei disecții de aortă

Ulterior, Ramona Guraliuc, medic-șef UPU, a declarat că, potrivit datelor preliminare, este vorba despre o disecție de aortă, o afecțiune extrem de gravă care poate provoca decesul în doar câteva minute.

Contextul ridică însă mai multe semne de întrebare. Cu doar trei zile înainte de tragedie, Livia îi spusese mamei sale că are dureri puternice în piept, însă nu a ajuns la medic pentru investigații. În plus, potrivit informațiilor apărute în presă, sora tinerei ar fi murit și ea în urmă cu trei ani, tot subit.

În acest contextul actual, FANATIK a discutat cu medicul cardiolog Dan Tesloianu, care a explicat diferența dintre infarctul miocardic și disecția de aortă, două afecțiuni care pot avea simptome asemănătoare. Medicul a detaliat și despre cât de mult ar fi putut conta prezentarea la medic în momentul apariției primelor simptome și dacă tragedia ar fi putut fi, în anumite condiții, prevenită.

Disecția de aortă la 29 de ani, o tragedie care nu iartă

Încă de la început, Tesloianu a subliniat că, în astfel de situații dramatice, evoluția poate fi extrem de rapidă, iar intervenția medicală de urgență nu reușește întotdeauna să salveze pacientul. Pentru a ilustra cât de repede se poate produce o hemoragie fatală, medicul a comparat disecția de aortă cu o avarie majoră într-o instalație de apă.

„Nici dacă ajungi la spital, de multe ori nu mai poți face nimic. Gândiți-vă la situația în care în casă se sparge o țeavă foarte mare. Până vine instalatorul, casa poate fi deja plină de apă. Singura soluție este să găsești rapid locul de unde să închizi robinetul.

În cazul rupturii de aortă, practic se produce o hemoragie internă masivă. Aorta este vasul principal al organismului, iar atunci când se rupe, sângele nu mai circulă în interiorul vasului, ci se revarsă în organism. De aceea spunem că, în general, este o situație fatală în interval de câteva minute”, ne-a explicat Dan Tesloianu, medic primar cardiolog, despre cazul tinerei de 29 de ani care a decedat în timp ce își aștepta băiatul de 6 ani să iasă de la școală.

De la hipertensiune la sindromul Marfan

Despre cauzele care ar fi putut duce la doctorul enumeră care sunt scenariile cel mai frecvent întâlnite în astfel de situații.

„O cauză ar putea fi hipertensiunea severă, deși este puțin probabilă la 29 de ani. A doua variantă ar fi existența unei anomalii structurale. Cel mai frecvent, astfel de probleme apar în sindroame genetice, adică sunt condiții cu care te naști.

Din datele sumare pe care le avem, având în vedere vârsta pacientei și evoluția atât de rapidă, este posibil să fi existat un sindrom Marfan. Încă o dată spun, chiar dacă ar fi ajuns la spital, este foarte probabil ca nimeni să nu fi suspectat imediat această problemă. Și dacă episodul s-ar fi produs în Unitatea de Primiri Urgențe, evoluția ar fi putut fi, din păcate, aceeași. Nu ai timp să oprești hemoragia. Ar trebui deschis toracele, intervenit chirurgical, suturată aorta, iar toate aceste lucruri necesită timp”, a mai completat cardiologul, pentru FANATIK.

Afecțiunea gravă poate fi confundată cu dureri obișnuite

Mai departe, el admite că o afecțiune precum cea descrisă mai sus poate fi, uneori, foarte dificil de identificat pentru medici, mai ales când simptomele inițiale sunt ușor de confundat.

„Dacă însă s-ar fi prezentat la medic cu câteva zile înainte și ar fi spus, de exemplu, că în familie a mai existat un caz de deces la o vârstă tânără, în condiții similare, poate s-ar fi făcut anumite conexiuni. Altfel, din punct de vedere al simptomelor, disecția de aortă poate semăna foarte mult cu o durere toracică violentă.

Mă pun și în pielea colegilor mei care au ajuns la acest caz. Este foarte posibil ca, inițial, să se fi gândit la o problemă musculară, articulară sau la o nevralgie. Disecția de aortă apare mai frecvent la persoane cu hipertensiune severă, în urma unui puseu tensional foarte mare. Aceasta este, de altfel, cea mai frecventă cauză”, a ținut să mai precizeze Tesloianu.

Când intuiția medicală nu ajunge

Totodată, specialistul de pe secția de cardiologie atrage atenția asupra dificultății de a depista sindromul Marfan, mai ales când semnele nu sunt evidente: „Sindromul Marfan poate avea forme evidente, clasice, ușor de recunoscut. Dar există și forme incomplete, în care semnele nu sunt atât de clare.

Uneori, prima manifestare a bolii este chiar disecția de aortă, care, din păcate, poate fi fatală în cele mai multe cazuri. Nici infarctul, de altfel, nu este primul diagnostic la care te gândești la 29 de ani. Acesta este unul dintre acele cazuri nefericite în care, uneori, intuiția medicală este depășită de realitate”, adaugă, pentru FANATIK, medicul cardiolog.

Fragilitatea vaselor în sindromul Marfan poate provoca disecții fulgerătoare, chiar și la tineri

Dan Tesloianu a descris fragilitatea vaselor sanguine în anumite sindroame genetice, precum Marfan, care pot duce la disecții de aortă chiar la persoane tinere. În aceste cazuri, pereții vaselor devin mai slabi și se pot rupe spontan, iar debutul bolii poate fi brusc și fulminant.

„Aceste sindroame asociază mai multe anomalii, printre care și o anumită ‘fragilitate’ a țesuturilor. Practic, pereții vaselor nu mai sunt solizi, ci devin mult mai slabi din punct de vedere structural. În aceste condiții, pot ceda spontan. De aceea mă gândesc că, la această vârstă, având în vedere debutul brusc și evoluția fulminantă, pentru că există și disecții de aortă care evoluează mai lent, cel mai probabil persoana avea o astfel de afecțiune.

Există persoane care se pot contorsiona foarte ușor, își pot da degetele peste cap sau își pot băga capul printre picioare. Acestea au o laxitate articulară foarte mare, adică articulațiile sunt foarte „moi”. La fel cum articulațiile sunt foarte flexibile și permit aceste mișcări neobișnuite, și pereții vaselor pot fi mai slabi. În aceste condiții, se pot rupe mult mai ușor”, a spus, în final, Dan Tesloianu.