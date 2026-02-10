Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…”

Un important om de la Dinamo a venit cu date noi și extrem de importante despre situația lui Kennedy Boateng. Care sunt șansele de prelungire a contractului dintre club și fundașul togolez.
Adrian Baciu
10.02.2026 | 11:56
Boateng final de telenovela cu Dinamo Anunt despre prelungirea contractului Are o familie Daca vine o oferta de 6070000 pe luna
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt șansele ca Boateng să-și prelungească contractul cu Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În paralel cu lupta din SuperLiga, Dinamo mai duce o ”luptă” extrem de importantă și de dificilă. Clubul din Ștefan cel Mare încearcă să-l convingă pe Kennedy Boateng să-și prelungească contractul. Telenovela din jurul fundașului este departe de final, iar șansele ca acesta să plece sunt considerabile.

Ce spun cei din staff-ul lui Dinamo despre situația lui Kennedy Boateng. Laude pentru atitudinea fotbalistului

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, detalii noi din jurul telenovelei ”Kennedy Boateng”. Chiar dacă fotbalistul este pe picior de plecare, tehnicianul ”câinilor” laudă atitudinea acestuia din prezent.

ADVERTISEMENT

”(n.r. Mai e vreo șansă ca Boateng să continue cu Dinamo din vară?) Eu sunt mândru de atitudinea lui și de felul cum se comportă atât la antrenamente cât și în jocuri, ținând cont de situația în care se află.

Asta înseamnă să fii un jucător profesionist, un jucător care îți respecți stafful, îți respecți colegii, îți respecți fanii. El dă tot ce are mai bun din el, chiar dacă a intrat în ultima perioadă a contractului”, spune Petre.

ADVERTISEMENT
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Digi24.ro
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International

Secundul lui Dinamo este convins că Boateng este cel mai bun fundaș din țară. În eventualitatea în care Dinamo va câștiga titlul, Florentin Petre spune că șansele ca fundașul să rămână ar crește.(n.r. dacă veți lua titlul, va rămâne?) Depinde ce oferte are. Va fi un mare atu (n.r. dacă Dinamo iese campioană) Cu siguranță. Boateng are un caracter bun. Orice decizie va lua, el are toată aprecierea mea”.

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
  • 29 de ani are Kennedy Boateng
  • 25 de meciuri și 4 goluri are la Dinamo în sezonul actual de SuperLiga
  • 1,2 milioane de euro este cota de piață a jucătorului, conform Transfermarkt

Florentin Petre e sincer în privința viitorului lui Boateng la Dinamo: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…”

Pe de altă parte, Florentin Petre este realist și spune că, dacă jucătorul va primi o oferă atractivă de 60-70 de mii de euro pe lună, atunci șansele să plece sunt 100%.

Dacă îți vine o ofertă de 60-70 de mii pe lună, nu stai aici pe 20 de mii. Îți spun eu. Că are și el o vârstă, are familie. Nu e chiar așa. Uită-te în jurul tău și întreabă. Ia întreabă pe băieți (n.r. pe invitații emisiunii) să vezi ce spun. Bine, noi suntem români, gândim mai altfel. Suntem mai patrioți”, mai adaugă Petre.

ADVERTISEMENT
Ce a remarcat Florentin Petre după Dinamo – U Craiova 1-1: “Eram storși!...
Fanatik
Ce a remarcat Florentin Petre după Dinamo – U Craiova 1-1: “Eram storși! Este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit”. “Câinii” vor un ultim transfer! 
Gigi Becali anunţă război total în Universitatea Craiova – FCSB: “Nu mai e...
Fanatik
Gigi Becali anunţă război total în Universitatea Craiova – FCSB: “Nu mai e Craiova aia! Trebuie să batem ca să nu murim”. Ce strategie are la meciul de Cupă
Gigi Becali, veste extraordinară pentru Mihai Popescu: „Doctorii nu au mai văzut așa...
Fanatik
Gigi Becali, veste extraordinară pentru Mihai Popescu: „Doctorii nu au mai văzut așa ceva!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
I-a avut patroni pe Becali, Rotaru și Varga și l-a numit pe 'cel...
iamsport.ro
I-a avut patroni pe Becali, Rotaru și Varga și l-a numit pe 'cel mai simpatic' dintre aceștia: 'E nebun în sensul bun, nu dus cu pluta, ci băiat cu cap!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!