Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…”

ADVERTISEMENT

În paralel cu lupta din SuperLiga, Dinamo mai duce o ”luptă” extrem de importantă și de dificilă. Clubul din Ștefan cel Mare încearcă să-l convingă pe Kennedy Boateng să-și prelungească contractul. Telenovela din jurul fundașului este departe de final, iar șansele ca acesta să plece sunt considerabile.

Ce spun cei din staff-ul lui Dinamo despre situația lui Kennedy Boateng. Laude pentru atitudinea fotbalistului

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, detalii noi din jurul telenovelei ”Kennedy Boateng”. Chiar dacă fotbalistul este pe picior de plecare, tehnicianul ”câinilor” laudă atitudinea acestuia din prezent.

ADVERTISEMENT

”(n.r. Mai e vreo șansă ca Boateng să continue cu Dinamo din vară?) Eu sunt mândru de atitudinea lui și de felul cum se comportă atât la antrenamente cât și în jocuri, ținând cont de situația în care se află.

Asta înseamnă să fii un jucător profesionist, un jucător care îți respecți stafful, îți respecți colegii, îți respecți fanii. El dă tot ce are mai bun din el, chiar dacă a intrat în ultima perioadă a contractului”, spune Petre.

ADVERTISEMENT

este cel mai bun fundaș din țară. În eventualitatea în care Dinamo va câștiga titlul, Florentin Petre spune că șansele ca fundașul să rămână ar crește. ”(n.r. dacă veți lua titlul, va rămâne?) Depinde ce oferte are. Va fi un mare atu (n.r. dacă Dinamo iese campioană) Cu siguranță. Boateng are un caracter bun. Orice decizie va lua, el are toată aprecierea mea”.

ADVERTISEMENT

29 de ani are Kennedy Boateng

25 de meciuri și 4 goluri are la Dinamo în sezonul actual de SuperLiga

1,2 milioane de euro este cota de piață a jucătorului, conform Transfermarkt

Florentin Petre e sincer în privința viitorului lui Boateng la Dinamo: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…”

Pe de altă parte, Florentin Petre este realist și spune că, dacă jucătorul va primi o oferă atractivă de 60-70 de mii de euro pe lună, .

”Dacă îți vine o ofertă de 60-70 de mii pe lună, nu stai aici pe 20 de mii. Îți spun eu. Că are și el o vârstă, are familie. Nu e chiar așa. Uită-te în jurul tău și întreabă. Ia întreabă pe băieți (n.r. pe invitații emisiunii) să vezi ce spun. Bine, noi suntem români, gândim mai altfel. Suntem mai patrioți”, mai adaugă Petre.