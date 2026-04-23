Boateng, la un pas să fie eroul lui Dinamo! De ce tratament a beneficiat fundașul înainte de prelungiri. Foto

La fel ca semifinala dintre FC Argeș și U Cluj, duelul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a afla finalista. Meciul a fost destul de șters, lipsit de faze de poartă, însă Kennedy Boateng a deschis scorul chiar în finalul primei reprize suplimentare. După cele 90 de minute, el a primit un tratament special din partea medicilor.

Ce a făcut Kennedy Boateng înaintea prelungirilor din Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo a ratat in extremis calificarea în finala Cupei României Betano, însă lucrurile puteau sta altfel grație reușitei lui Kennedy Boateng, din minutul 105. Togolezul a dat lovitura chiar la finalul primei reprize de prelungiri, printr-o lovitură de cap în urma unui corner executat perfect de Danny Armstrong. Totuși, „câinii” au fost eliminați la limită, după ce Rus a egalat în minutul 119, iar Universitatea Craiova s-a calificat în urma loviturilor de departajare.

Imediat după finalul timpului regulamentar, stoperul lui Dinamo a primit un masaj din partea medicilor, pentru a elimina crampele și a fi gata de joc pentru încă 30 de minute. Acest procedeu s-ar fi putut dovedi câștigător, întrucât Boateng s-a aflat la 2 minute de a aduce victoria „câinilor”. De același tratament a beneficiat și Maxime Sivis, după ce

Dinamo, probleme cu accidentările după semifinala cu U Craiova

Dinamo a mai pierdut doi jucători importanți în meciul de joi seară, de pe Arena Națională. Problemele au început încă din minutul 10, când Andrei Mărginean s-a așezat pe gazon și a cerut intervenția medicilor, după ce a simțit dureri puternice la bicepsul femural.

La doar 20 de minute distanță, Raul Opruț a fost și el schimbat, după ce a resimțit un disconfort la genunchi. Aceste lucruri l-au forțat pe Kopic să facă o schimbare și la pauză, după ce pierduse deja două momente de schimbare încă din prima jumătate de oră. Acest lucru s-a simțit spre final, când Dinamo a părut vlăguită, iar jucătorii au avut nevoie de masaje înaintea reprizelor de prelungire.