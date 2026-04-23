Boateng, la un pas să fie eroul lui Dinamo! De ce tratament a beneficiat fundașul înainte de prelungiri. Foto

Kennedy Boateng a deschis scorul în prelungirile semifinalei Dinamo - U Craiova din Cupa României Betano, însă echipa sa a pierdut calificarea! Ce a făcut stoperul înaintea prelungirilor
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
23.04.2026 | 23:24
La fel ca semifinala dintre FC Argeș și U Cluj, duelul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a afla finalista. Meciul a fost destul de șters, lipsit de faze de poartă, însă Kennedy Boateng a deschis scorul chiar în finalul primei reprize suplimentare. După cele 90 de minute, el a primit un tratament special din partea medicilor.

Ce a făcut Kennedy Boateng înaintea prelungirilor din Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo a ratat in extremis calificarea în finala Cupei României Betano, însă lucrurile puteau sta altfel grație reușitei lui Kennedy Boateng, din minutul 105. Togolezul a dat lovitura chiar la finalul primei reprize de prelungiri, printr-o lovitură de cap în urma unui corner executat perfect de Danny Armstrong. Totuși, „câinii” au fost eliminați la limită, după ce Rus a egalat în minutul 119, iar Universitatea Craiova s-a calificat în urma loviturilor de departajare.

Imediat după finalul timpului regulamentar, stoperul lui Dinamo a primit un masaj din partea medicilor, pentru a elimina crampele și a fi gata de joc pentru încă 30 de minute. Acest procedeu s-ar fi putut dovedi câștigător, întrucât Boateng s-a aflat la 2 minute de a aduce victoria „câinilor”. De același tratament a beneficiat și Maxime Sivis, după ce Dinamo a avut mai multe probleme cu accidentările în acest meci.

Momentele dinaintea reprizelor de prelungire
Momentele dinaintea reprizelor de prelungire. Foto: FANATIK

Dinamo, probleme cu accidentările după semifinala cu U Craiova

Pe lângă ratarea calificării, Dinamo a mai pierdut doi jucători importanți în meciul de joi seară, de pe Arena Națională. Problemele au început încă din minutul 10, când Andrei Mărginean s-a așezat pe gazon și a cerut intervenția medicilor, după ce a simțit dureri puternice la bicepsul femural.

La doar 20 de minute distanță, Raul Opruț a fost și el schimbat, după ce a resimțit un disconfort la genunchi. Aceste lucruri l-au forțat pe Kopic să facă o schimbare și la pauză, după ce pierduse deja două momente de schimbare încă din prima jumătate de oră. Acest lucru s-a simțit spre final, când Dinamo a părut vlăguită, iar jucătorii au avut nevoie de masaje înaintea reprizelor de prelungire.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!