Boateng, mâhnit după golul primit de Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut puțin din concentrare”

Kennedy Boateng a oferit prima reacție după FC Argeș - Dinamo 1-1. Fundașul central a marcat pentru „câini”, însă e dezamăgit de faptul că echipa sa a încasat un gol.
Iulian Stoica
24.10.2025 | 23:20
Boateng mahnit dupa golul primit de Dinamo cu FC Arges Am pierdut putin din concentrare
ULTIMA ORĂ
Kennedy Boateng, dezamăgit de golul primit de Dinamo în meciul cu FC Argeș. Sursă foto: Colaj Fanatik
FC Argeș a obținut un punct în partida cu Dinamo, scorul final fiind 1-1. Boateng a deschis scorul, pe când Moldoveanu, fost jucător la formația din Ștefan cel Mare, a restabilit egalitatea.

Boateng, mulțumit de punctul obținut de Dinamo

Partida dintre FC Argeș și Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Kennedy Boateng a deschis scorul după o fază fixă, ca ulterior Robert Moldoveanu să restabilească egalitatea de pe tabelă.

La scurt timp după fluierul final, Kennedy Boateng a mărturisit că e mulțumit de jocul prestat. În ciuda faptului că și-a dorit victoria, fundașul din Togo a transmis că FC Argeș este o echipă bună și acest rezultat este unul echitabil.

Cred că am făcut un meci bun. Bineînțeles, noi am venit să câștigăm. FC Argeș este o echipă bună și nu avem nimic de spus despre acest rezultat”, a declarat Boateng, conform Digi Sport.

Fundașul togolez, dezamăgit de golul primit

În continuare, Kennedy Boateng a recunoscut că s-a bucurat de faptul că a marcat. Cât despre golul primit, fundașul togolez dă vina pe o lipsă de concentrare la acel moment.

„E mai bine că am luat un punct, că nu am pierdut, și îl vom trata ca atare. Sunt fericit că am marcat, îmi place să dau goluri din faze fixe și mă bucur că s-a întâmplat și azi.

Am pierdut puțin din concentrare în momentul în care am primit golul. În astfel de meciuri, când nu te focusezi la maxim, primești astfel de goluri. Momentan mai sunt multe meciuri și trebuie să ne focusăm pe fiecare în parte”, a adăugat Kennedy Boateng.

