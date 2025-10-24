Boateng, mâhnit după golul primit de Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut puțin din concentrare”

ADVERTISEMENT

Boateng, mulțumit de punctul obținut de Dinamo

Partida dintre FC Argeș și Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Kennedy Boateng a deschis scorul după o fază fixă, ca ulterior Robert Moldoveanu să restabilească egalitatea de pe tabelă.

, Kennedy Boateng a mărturisit că e mulțumit de jocul prestat. În ciuda faptului că și-a dorit victoria, fundașul din Togo a transmis că FC Argeș este o echipă bună și acest rezultat este unul echitabil.

„Cred că am făcut un meci bun. Bineînțeles, noi am venit să câștigăm. FC Argeș este o echipă bună și nu avem nimic de spus despre acest rezultat”, a declarat Boateng, conform .

Fundașul togolez, dezamăgit de golul primit

În continuare, Kennedy Boateng a recunoscut că s-a bucurat de faptul că a marcat. , fundașul togolez dă vina pe o lipsă de concentrare la acel moment.

„E mai bine că am luat un punct, că nu am pierdut, și îl vom trata ca atare. Sunt fericit că am marcat, îmi place să dau goluri din faze fixe și mă bucur că s-a întâmplat și azi.

Am pierdut puțin din concentrare în momentul în care am primit golul. În astfel de meciuri, când nu te focusezi la maxim, primești astfel de goluri. Momentan mai sunt multe meciuri și trebuie să ne focusăm pe fiecare în parte”, a adăugat Kennedy Boateng.