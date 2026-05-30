“Boateng vrea la FCSB!”. Anunțul lui Adrian Ilie l-a făcut pe Gigi Becali să-l oferteze în direct pe fotbalistul lui Dinamo

Dinamo rămâne fără unul dintre cei mai buni jucători din lot. Contractul lui Kennedy Boateng expiră la finalul acestui sezon și aproape sigur fundașul central va pleca din Superliga României. Gigi Becali, patronul de la FCSB, încearcă însă să facă o mutare spectaculoasă pe ultima sută de metri.

Care sunt cele două echipe din Turcia care au pus ochii pe Kennedy Boateng

Fundașul central părăsește formația din Ștefan cel Mare.

Marius Șumudică, analistul FANATIK, a precizat că, din informațiile sale, două echipe din campionatul Turciei au început discuțiile cu Kennedy Boateng și sunt șanse mari ca acesta să aleagă una dintre ele. China rămâne însă o opțiune.

„Două echipe din Turcia sunt interesate de Boateng. Din câte știu, Kocaelispor și Kasımpașa. Din ce știu, vrea să aleagă între Turcia și China. Era un jucător care mă interesa și pe mine. Am înțeles că deja dăduse mandate pentru două cluburi. Așa am înțeles eu”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Kennedy Boateng, transfer spectaculos la FCSB!? Ce spune Gigi Becali

Gigi Becali a intrat câteva minute mai târziu în direct și a fost informat de Adrian Ilie că fundașul central de la Dinamo nu ar spune nu unei oferte de la FCSB. a precizat că Boateng este un fotbalist extrem de interesant. “Boateng vrea la FCSB! Acum trei luni mi-a spus”, i-a spus Adi Ilie lui Becali.

„Boateng a semnat. A semnat cu altă echipă. Așa am aflat eu. A semnat cu o echipă din străinătate. Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da. Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

