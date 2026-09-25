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NBA este în doliu după moartea lui Bob Pettit la vârsta de 93 de ani. El este considerat unul dintre cei mai mari pivoți din toate timpurile și una dintre primele vedete media ale baschetului nord-american.

Marea legendă a NBA, Bob Pettit, a murit la 93 de ani

Cu o înălțime de 2,06 metri, Pettit a jucat 11 sezoane în NBA (1954-1965), toate cu Hawks, mai întâi la Milwaukee și apoi la St. Louis când franciza s-a mutat. Un jucător neobosit care recupera foarte mult și un marcator prolific, el era cunoscut sub numele de ”Bombardierul din Baton Rouge”.

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”Probabil cel mai aprig adversar pe care l-am avut vreodată”, a declarat Bill Russell, omul care a câștigat 11 titluri cu Boston Celtics, conform . Bob Pettit a marcat 20.880 de puncte în cariera sa, ceea ce a reprezentat un record NBA în momentul retragerii sale.

De două ori cel mai bun marcator al sezonului și de 11 ori selectat pentru All-Star Game, el a fost primul MVP din istoria NBA. A câștigat premiul inaugural în 1956 și a repetat performanța trei ani mai târziu. Este singurul baschetbalist al lui Hawks care a fost desemnat vreodată MVP, dar asta nu este singura sa performanță notabilă în cadrul francizei.

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El este, de asemenea, cel mai bun recuperator din toate timpurile (12.849) și jucătorul cu cea mai mare medie de recuperări (16,2 pe meci). În cele 792 de meciuri NBA, a avut o medie de 26,4 puncte și 16,2 recuperări. Legendarul pivot a fost primul jucător din istoria NBA care a atins 20.000 de puncte, iar toate aceste realizări i-au adus un loc în Hall of Fame în 1970.

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Cariera impresionantă a lui Bob Pettit

Începuturile lui Bob Pettit în baschet nu au fost ușoare. La liceul Baton Rouge a fost dat afară din echipă, fiind nevoit să joace în competiția bisericii sale. Totul s-a schimbat când, în mai puțin de un an, a crescut cu 12 centimetri și, în ultimul an de liceu, a condus formația la primul titlu din ultimii peste 20 de ani.

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Faima sa s-a răspândit printre universități, iar 14 instituții i-au trimis oferte. A ales Universitatea de Stat din Louisiana și a devenit o legendă după ce a avut o medie de 27,8 puncte pe meci în cei trei ani petrecuți la acolo. În ultimul sezon a avut o medie de 31,4 puncte și 17,3 recuperări, iar tricoul său cu numărul 50 a fost ulterior retras.

În 1954, Hawks, care aveau pe atunci sediul în Milwaukee, l-au selectat pe locul doi în draft. Primul contract NBA al lui Pettit, de 11.000 de dolari, a fost cel mai mare pentru un debutant la acea vreme. A fost desemnat debutantul anului, cu o medie de 20,8 puncte și 13,8 recuperări. În cele 11 sezoane ca profesionist, nu a avut niciodată o medie mai mică de 20 de puncte și 12 recuperări.

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NBA a mai pierdut două nume grele în 2026

Bob Pettit se alătură altor nume uriașe din lumea baschetului nord-american care au decedat în acest an. Mai întâi, , care a dus-o pe Portland Trail Blazers de două ori în finala NBA, a murit la 79 de ani.

În urmă cu o lună și jumătate , la vârsta de 86 de ani. Al doilea tehnician în ierarhia victoriilor în NBA, el a pregătit formațiile Milwaukee Bucks, Golden State Warriors și Dallas Mavericks și a fost desemnat de trei ori antrenorul anului.