Boboteaza 2025, tradiții și superstiții pentru această zi. Este interzis să faci așa ceva pe 6 ianuarie 2025

În 2025, ca în fiecare an, Boboteaza, numită și Epifania, se sărbătorește pe 6 ianuarie. Aceasta marchează sfârșitul sărbătorilor dedicate Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Tradiții și obiceiuri de Bobotează, respectate și în 2025

, „Dumnezeiasca Arătare” sau „Epifania” este una dintre cele 12 sărbători creștine majore și are scopul de a reaminti evenimentele petrecute în apa Iordanului înainte de venirea lui Iisus Hristos.

În funcție de zonele țării, există mai multe tradiții și obiceiuri respectate din moși-strămoși. Se colindă, este momentul în care fetele nemăritate își întâlnesc ursitul, iar previziunile pentru noul an sunt făcute.

De asemenea, un obicei cunoscut în toată țara este competiția de înot a bărbaților pentru a recupera crucea din apă. În plus, se spune că tinerele care își bun busuiocul sub pernă, își vor visa ursitul.

În noaptea de Bobotează, fetele tinere urmează o tradiție veche: își leagă un fir roșu de mătase pe inelar și pun sub pernă o ramură de busuioc. Se crede că, dacă în ziua de Bobotează alunecă pe gheață, acest semn le va aduce certitudinea că se vor căsători în acel an.

Iar despre apa sfințită cu ocazia acestei sărbători se crede că are o putere uluitoare, fiind slujită printr-o dublă chemare a Sfântului Duh. În plus, sfințirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul a fost botezat în apele Iordanului.

Este strict interzis să faci asta pe 6 ianuarie 2025

În ajunul Bobotezei, conform tradiției, se pregătește o masă asemănătoare celei din Ajunul Crăciunului, sub fața de masă fiind așezat fân sau otavă. Pe fiecare colț al mesei se pune câte un bulgăre de sare, simbolizând puritatea și protecția casei.

Pe masă se așază 12 feluri de mâncare tradiționale, printre care coliva, bob fiert, fiertură de prune sau perje afumate, sarmale cu crupe, borș de „burechiușe” sau „urechiușele babei” (fasole albă cu colțunași umpluți cu ciuperci), borș de pește, pește prăjit, plăcinte de post cu tocătură de varză acră și plăcinte cu mac.

De asemenea, de Bobotează 2025, nimeni nu are voie să înceapă să mănânce până nu vine Iordanul sau nu se rostește „Chirasela”, un cuvânt provenit din neo-greacă, care înseamnă „Doamne, miluiește!”.

Se spune că prin strigarea acestui cuvânt, toate relele sunt alungate și anul va fi curat și plin de binecuvântări până la Sfântul Andrei. Totodată, în această zi este interzis să te cerți sau să dai lucruri, ori bani, cu împrumut.

De Bobotează, nu este recomandat să lași hainele la uscat, căci se crede că diavolii se ascund sub ele, în căutare de adăpost. Conform tradiției populare, se spune că, sau cămăși în pârâuri, deoarece diavolii așteaptă să se agațe de ele, conform