„Bocciu” a răbufnit după Farul – Rapid 1-1. Reproșurile dure aruncate către jucători după fluierul final

ADVERTISEMENT

Un nou pas greșit făcut de Rapidul lui Daniel Pancu chiar la final de tur. Giuleștenii au plecat cu doar un singur punct de la Ovidiu după 1-1 cu Farul. „Bocciu” nu a ezitat să îi apostrofeze pe jucători chiar după fluierul final.

Jucătorii Rapidului, certați de galerie după 1-1 cu Farul

Rapid a jucat în etapa a 15-a din SuperLiga în deplasare cu Farul. Giuleștenii au fost cei care au deschis scorul, în prima repriză, prin Bubanja. Trupa lui Daniel Pancu a condus până în repriza secundă, când Răzvan Tănasă a restabilit egalitatea în minutul 53. Scorul s-a menținut astfel până la fluierul final. După finalul partidei, giuleștenii au mers în fața galeriei, unde au fost băgați într-o ședință. Liviu „Bocciu” Ungurean, liderul suporterilor formației de sub Podul Grant, a fost cel mai vocal.

ADVERTISEMENT

El a ținut să-i critice în special pe jucătorii străini din lotul formației bucureștene: „Să simtă cum simt toți rapidiștii, cum simțiți voi. Joacă străinii ăștia numai la mișto! Oricum, apreciem punctul ăsta. Bravo!”, a spus înainte ca restul suporterilor să își aplaude favoriții în urma punctului obținut. A existat și un fotbalist care a scăpat de critici, anume mijlocașul Olimpiu Moruțan: „Olimpiule, trage-i pe toți, tată!”, a mai strigat ulterior „Bocciu”, susținut și de alte voci din jurul său: „În tine stă baza, Moruțane!”, s-a auzit din tribune, conform

Rapidiștii și-au asumat vina pentru remiza cu Farul

Elevii lui Daniel Pancu nu s-au ferit să admită faptul că prestația lor din a doua repriză a meciului cu Farul a lăsat de dorit și că pentru care echipa a plecat cu doar un singur punct de la Ovidiu: „Am făcut o primă repriză foarte bună, în a doua am intrat mai slab. Cred că nu am intrat cum am făcut-o în prima și au venit peste noi!”, a spus Olimpiu Moruțan, completat ulterior de marcatorul golului Rapidului, Vladan Bubanja „Am jucat bine în prima repriză, în a doua am avut niște probleme!”.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a avut, însă, un cu totul alt discurs. Antrenorul giuleștenilor asupra echipei. Ulterior, tehnicianul și-a exprimat părerea sinceră despre lotul pe care îl are la dispoziție, mărturisind că este capabil maximum de locurile 5-6: „La ce jucători avem pe bancă, ar trebui să fie un mare avantaj. Nu ai cum să emiți pretenții să vorbim de campioni. Așa, locul 5-6 poate să-l ia și cu tine antrenor (n.r. cu jurnalistul care îl intervieva), asta e valoarea lor”. Runda viitoare, care va avea loc după pauza competițională, Rapid se va deplasa la Sf. Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, în cadrul etapei a 16-a. Partida se va desfășura luni, 23 noiembrie.