Sport

„Bocciu” a răbufnit după Farul – Rapid 1-1. Reproșurile dure aruncate către jucători după fluierul final

Mihai Dragomir
07.11.2026 | 23:37
Bocciu a rabufnit dupa Farul Rapid 11 Reprosurile dure aruncate catre jucatori dupa fluierul final
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„Bocciu” a reacționat după fluierul final al meciului Farul - Rapid 1-1. Ce le-a reproșat jucătorilor. Foto: Colaj FANATIK.
Galeria Rapidului a răbufnit după remiza din deplasare cu Farul în etapa a 15-a din SuperLiga. Ce le-a strigat „Bocciu” jucătorilor lui Daniel Pancu.
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Un nou pas greșit făcut de Rapidul lui Daniel Pancu chiar la final de tur. Giuleștenii au plecat cu doar un singur punct de la Ovidiu după 1-1 cu Farul. „Bocciu” nu a ezitat să îi apostrofeze pe jucători chiar după fluierul final.

Jucătorii Rapidului, certați de galerie după 1-1 cu Farul

Rapid a jucat în etapa a 15-a din SuperLiga în deplasare cu Farul. Giuleștenii au fost cei care au deschis scorul, în prima repriză, prin Bubanja. Trupa lui Daniel Pancu a condus până în repriza secundă, când Răzvan Tănasă a restabilit egalitatea în minutul 53. Scorul s-a menținut astfel până la fluierul final. După finalul partidei, giuleștenii au mers în fața galeriei, unde au fost băgați într-o ședință. Liviu „Bocciu” Ungurean, liderul suporterilor formației de sub Podul Grant, a fost cel mai vocal.

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El a ținut să-i critice în special pe jucătorii străini din lotul formației bucureștene: „Să simtă cum simt toți rapidiștii, cum simțiți voi. Joacă străinii ăștia numai la mișto! Oricum, apreciem punctul ăsta. Bravo!”, a spus înainte ca restul suporterilor să își aplaude favoriții în urma punctului obținut. A existat și un fotbalist care a scăpat de critici, anume mijlocașul Olimpiu Moruțan: „Olimpiule, trage-i pe toți, tată!”, a mai strigat ulterior „Bocciu”, susținut și de alte voci din jurul său: „În tine stă baza, Moruțane!”, s-a auzit din tribune, conform GSP.ro.

Rapidiștii și-au asumat vina pentru remiza cu Farul

Elevii lui Daniel Pancu nu s-au ferit să admită faptul că prestația lor din a doua repriză a meciului cu Farul a lăsat de dorit și că acesta este motivul pentru care echipa a plecat cu doar un singur punct de la Ovidiu: „Am făcut o primă repriză foarte bună, în a doua am intrat mai slab. Cred că nu am intrat cum am făcut-o în prima și au venit peste noi!”, a spus Olimpiu Moruțan, completat ulterior de marcatorul golului Rapidului, Vladan Bubanja „Am jucat bine în prima repriză, în a doua am avut niște probleme!”.

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Daniel Pancu a avut, însă, un cu totul alt discurs. Antrenorul giuleștenilor a fost mai deranjat de presiunea pusă de conducere asupra echipei. Ulterior, tehnicianul și-a exprimat părerea sinceră despre lotul pe care îl are la dispoziție, mărturisind că este capabil maximum de locurile 5-6: „La ce jucători avem pe bancă, ar trebui să fie un mare avantaj. Nu ai cum să emiți pretenții să vorbim de campioni. Așa, locul 5-6 poate să-l ia și cu tine antrenor (n.r. cu jurnalistul care îl intervieva), asta e valoarea lor”. Runda viitoare, care va avea loc după pauza competițională, Rapid se va deplasa la Sf. Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, în cadrul etapei a 16-a. Partida se va desfășura luni, 23 noiembrie.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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