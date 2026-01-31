„Bocciu”, absent de la Rapid – U Cluj din cauza problemelor de sănătate! Care este situația liderului galeriei giuleștene. Exclusiv

Liviu Ungureanu, cunoscut de fanii fotbalului drept „Bocciu”, este absent de la meciul din această seară al Rapidului contra Universității Cluj. Liderul galeriei din Giulești nu a putut participa din cauza unor probleme de sănătate, iar fratele său a dezvăluit pentru FANATIK care este starea sa actuală.
A fost panică în galeria rapidistă înainte de fluierul de start din meciul cu U Cluj. Crainicul stadionului Giulești a anunțat că Liviu Ungureanu, liderul peluzei, nu este prezent la această partidă importantă din cauza unor probleme de sănătate. El nu a fost prezent nici la meciul fetelor de la handbal din această după-amiază, de la ora 15:00, când rapidistele s-au impus împotriva Dunării Brăila cu scorul de 32-27.
FANATIK a vorbit cu fratele lui Liviu Ungureanu, iar acesta a informat că liderul galeriei Rapidului este bine și că a fost vorba doar de o problemă legată de tensiunea arterială: ,,E bine. A avut un puseu de tensiune. Încă e la camera de gardă”, a declarat fratele lui „Bocciu” pentru FANATIK.
Liviu Ungureanu nu a fost lângă club timp de un an și jumătate, după ce a primit interdicție pe stadioane în urma celebrului „dosar Pyro”. El a revenit în toamna anului trecut, când a oferit și un interviu în exclusivitate pentru FANATIK:
„Nu îi doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Și pentru ce? Pentru nimic. Că s-au aprins niște torțe pe stadion a trebuit să plătesc eu și alți băieți. Trebuie să ne arătăm nevinovăția. Nu prea vreau să vorbesc despre această perioadă pentru că a fost neagră pentru mine și familia mea a suferit foarte mult”, a spus Liviu Ungureanu, printre multe altele, într-un interviu amplu pentru FANATIK.