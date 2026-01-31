Sport

„Bocciu”, absent de la Rapid – U Cluj din cauza problemelor de sănătate! Care este situația liderului galeriei giuleștene. Exclusiv

Crainicul Rapidului a anunțat cu câteva zeci de minute înaintea fluierului de start al partidei cu U Cluj absența lui Liviu Ungureanu, alias „Bocciu”. Care este starea sa de sănătate
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
31.01.2026 | 20:20
Liviu Ungureanu, alias „Bocciu”, nu este prezent la Rapid - U Cluj. Foto: Sportpictures.eu
Liviu Ungureanu, cunoscut de fanii fotbalului drept „Bocciu”, este absent de la meciul din această seară al Rapidului contra Universității Cluj. Liderul galeriei din Giulești nu a putut participa din cauza unor probleme de sănătate, iar fratele său a dezvăluit pentru FANATIK care este starea sa actuală.

Panică la Rapid! Liviu Ungureanu nu este prezent la meciul cu U Cluj

A fost panică în galeria rapidistă înainte de fluierul de start din meciul cu U Cluj. Crainicul stadionului Giulești a anunțat că Liviu Ungureanu, liderul peluzei, nu este prezent la această partidă importantă din cauza unor probleme de sănătate. El nu a fost prezent nici la meciul fetelor de la handbal din această după-amiază, de la ora 15:00, când rapidistele s-au impus împotriva Dunării Brăila cu scorul de 32-27.

FANATIK a vorbit cu fratele lui Liviu Ungureanu, iar acesta a informat că liderul galeriei Rapidului este bine și că a fost vorba doar de o problemă legată de tensiunea arterială: ,,E bine. A avut un puseu de tensiune. Încă e la camera de gardă”, a declarat fratele lui „Bocciu” pentru FANATIK.

Bocciu a revenit pe stadion la sfârșitul anului trecut

Liviu Ungureanu nu a fost lângă club timp de un an și jumătate, după ce a primit interdicție pe stadioane în urma celebrului „dosar Pyro”. El a revenit în toamna anului trecut, când a oferit și un interviu în exclusivitate pentru FANATIK:

„Nu îi doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Și pentru ce? Pentru nimic. Că s-au aprins niște torțe pe stadion a trebuit să plătesc eu și alți băieți. Trebuie să ne arătăm nevinovăția. Nu prea vreau să vorbesc despre această perioadă pentru că a fost neagră pentru mine și familia mea a suferit foarte mult”, a spus Liviu Ungureanu, printre multe altele, într-un interviu amplu pentru FANATIK.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
