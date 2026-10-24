Sport

„Bocciu” aprinde derby-ul FCSB – Rapid: „La primul meu meci cu Steaua erau numai rapidiști în Ghencea și soldați în peluză”

Bogdan Ciutacu
24.10.2026 | 09:50
Bocciu aprinde derbyul FCSB Rapid La primul meu meci cu Steaua erau numai rapidisti in Ghencea si soldati in peluza
EXCLUSIV FANATIK
„Bocciu”, atacuri la adresa rivalilor înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Foto: colaj Fanatik
Liderul galeriei Rapidului, Liviu Ungurean, alias „Bocciu”, a lansat „înțepături” pentru marea rivală înainte de derby-ul dintre Rapid și FCSB.
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Șeful Peluzei Nord Rapid a vorbit pentru FANATIK înainte de meciul etapei dintre FCSB și Rapid. Liviu Ungurean nu a uitat însă de rivalitatea cu Steaua și consideră că FCSB e continuatoarea echipei.

„Bocciu”, atac dur la adresa marii rivale

Ajuns la 42 de ani, „Bocciu” își aduce aminte cu nostalgie de duelurile cu rivala Steaua: „Eu am prins foarte multe derby-uri. Au fost vremuri frumoase când chiar era ultraserie în România. Acum ești catalogat drept infractor. Noi vom merge pe stadion doar să ne susținem pasiunea pentru Rapid. Am foarte multe amintiri frumoase din meciurile cu Steaua pentru că am prins și anii ‘90. Ei nici nu aveau galerie”.

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Primul derby împotriva a Stelei pe stadion a fost la vârsta de doar 9 ani: „Îmi aduc aminte primul meci la care am mers cu Steaua în Ghencea. Ne-au bătut cu 1-0 și cred că a dat gol Ilie Dumitrescu.

Țin aminte că a lovit mingea de la jumătatea terenului Ionel Chebac și s-a dus în bara transversală. Putea să fie un gol incredibil. În 1993 a fost meciul”, a mărturisit ultrasul.

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„Bocciu” vorbește de o adevărată invazie rapidistă în Ghencea

Liviu Ungurean pune un pic paie pe foc: „Toată tribuna 1 era plină de rapidiști, tribuna a doua, plină de rapidiști, iar la peluza sud era plină cu soldați, toți în uniformă. Era stadionul plin de rapidiști și Jean Pavel avea galeria jumătate de sector la peluza nord. Băgau acolo toate unitățile militare”.

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Liderul Peluzei Nord Rapid promite spectacol pe Arena Națională:  „Legat de meciul de acum cu ei, vreau să le arătăm încă o dată că galeria Rapidului știe să își încurajeze favoriții. Pentru coreografie nu avem destul timp într-o săptămână”.

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„Bocciu” aplaudă și acordul dintre FCSB și Rapid: „Am primit toată peluza, este un acord de reciprocitate și salutăm această decizie pentru că la un astfel de meci trebuie să se bucure de fotbal și să aibă șansa să fie pe stadion. Noi ne pregătim deja de meci”.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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