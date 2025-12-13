Ce s-a întâmplat pe teren, imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Bocciu, în prim-plan: „Luați-vă 30 de secunde”. Foto

Rapid a pierdut, pe teren propriu, cu Oțelul, scor 0-2, însă își păstrează locul 1 în SuperLiga. Chiar și așa, apele nu sunt deloc liniștite în Giulești. Eșecul cu moldovenii i-a nemulțumit la maximum pe ultrași, iar liderul galeriei, Liviu Ungurean, zis Bocciu, a avut un mesaj pentru fotbaliști, la scurt timp după terminarea jocului.
Mai exact, Claudiu Petrila și compania au fost băgați în ședință de Bocciu, acesta cerându-le, în numele galeriei, să-și analizeze ultimele prestații. De asemenea, fotbaliștii au fost îndemnați să meargă să salute tot stadionul, chiar și în ciuda înfrângerii cu Oțelul.
“Nu vrem sa vă înjurăm, nu vrem să vă zicem nimic. Luați-vă 30 de secunde să vă gândiți. Mergeți să salutați oamenii ăștia și treziți-vă! Jucați pentru noi”, a fost mesajul lui Liviu Ungurean pentru jucători.
De remarcat că galeria Rapidului, deși echipa favorită era condusă și depășită la toate capitolele de Oțelul, a cântat neîncetat până la finalul jocului.
Pentru Rapid urmează, pe 21 decembrie, derby-ul cu FCSB. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la ora 20:00. Încă un rezultat negativ ar agita și mai mult situația în Giulești.
Evoluția Rapidului din meciul cu Oețul l-a dezamăgit inclusiv pe Cristi Săpunaru. Fostul căpitan al alb-vișiniilor atrage atenția că jucătorii lui Constantin Gâlcă trebuie să strângă rândurile, mai ales că duminica viitoare urmează derby-ul cu FCSB. În cazul unei victorii cu campioana României, giuleștenii ar termina anul pe locul 1, indiferent de celelalte rezultate.
„E un meci de uitat. Pentru că Rapid pe niciun plan nu a fost ok. Nimic nu a mers. Dar să nu uităm că nu a mers din cauza Oțelului, care a făcut un meci extraordinar. Chiar dacă Rapid spre final a controlat 20 de minute, a controlat dar fără sens.
A avut o singură ocazie tot meciul, cea a lui Elvir. Trebuie să se gândească la FCSB și la ce va urma. Cred că și pauza de iarnă va fi un moment de gândire pentru Rapid”, a declarat Cristi Săpunaru, după Rapid – Oțelul 0-2.