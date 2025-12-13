Ce s-a întâmplat pe teren, imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Bocciu, în prim-plan: „Luați-vă 30 de secunde”. Foto

ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut, pe teren propriu, cu Oțelul, scor 0-2, însă își păstrează locul 1 în SuperLiga. Chiar și așa, apele nu sunt deloc liniștite în Giulești. Eșecul cu moldovenii i-a nemulțumit la maximum pe ultrași, iar liderul galeriei, Liviu Ungurean, zis Bocciu, a avut un mesaj pentru fotbaliști, la scurt timp după terminarea jocului.

Ce le-a transmis Bocciu jucătorilor după eșecul cu Oțelul

Mai exact, Claudiu Petrila și compania au fost băgați în ședință de Bocciu, acesta cerându-le, în numele galeriei, să-și analizeze ultimele prestații. De asemenea, fotbaliștii au fost îndemnați să meargă să salute tot stadionul, chiar și .

“Nu vrem sa vă înjurăm, nu vrem să vă zicem nimic. Luați-vă 30 de secunde să vă gândiți. Mergeți să salutați oamenii ăștia și treziți-vă! Jucați pentru noi”, a fost mesajul lui Liviu Ungurean pentru jucători.

De remarcat că galeria Rapidului, deși echipa favorită era condusă și depășită la toate capitolele de Oțelul, a cântat neîncetat până la finalul jocului.

Pentru Rapid urmează, pe 21 decembrie, derby-ul cu FCSB. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la ora 20:00. Încă un rezultat negativ ar agita și mai mult situația în Giulești.

Ce a spus Săpunaru după Rapid – Oțelul 0-2

Evoluția Rapidului din meciul cu Oețul . Fostul căpitan al alb-vișiniilor atrage atenția că jucătorii lui Constantin Gâlcă trebuie să strângă rândurile, mai ales că duminica viitoare urmează derby-ul cu FCSB. În cazul unei victorii cu campioana României, giuleștenii ar termina anul pe locul 1, indiferent de celelalte rezultate.

„E un meci de uitat. Pentru că Rapid pe niciun plan nu a fost ok. Nimic nu a mers. Dar să nu uităm că nu a mers din cauza Oțelului, care a făcut un meci extraordinar. Chiar dacă Rapid spre final a controlat 20 de minute, a controlat dar fără sens.

A avut o singură ocazie tot meciul, cea a lui Elvir. Trebuie să se gândească la FCSB și la ce va urma. Cred că și pauza de iarnă va fi un moment de gândire pentru Rapid”, a declarat Cristi Săpunaru, după Rapid – Oțelul 0-2.