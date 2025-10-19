Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”

Dinamo și Rapid se întâlnesc în această etapă pe Arena Națională. Se anunță un derby de foc, poate cel mai așteptat din ultimii ani. Ambele echipe stau excelent în clasamentul Superligii, iar Bocciu, liderul galeriei din Giulești, va reveni după o perioadă îndelungată pe cel mai mare stadion al țării.

ADVERTISEMENT

Dinamo – Rapid, cel mai așteptat meci al etapei

„Câinii roșii” au anunțat că în tribune vor fi peste 40.000 de oameni. De asemenea, suporterii echipei din Giulești vor umple peluza. Partida atrage enorm, întrucât ambele formații sunt în lupta pentru titlul din Superligă.

Se anunță infern pe Arena Națională la Dinamo -Rapid! Derby cu 40 de mii de spectatori în tribune

Robert Niță, fostul jucător al celor de la Rapid și un mare suporter al echipei din Giulești, așteaptă cu interes duelul cu Dinamo de pe Arena Națională. El se așteaptă la o partidă de foc și se bucură de interesul ridicat pe care îl are meciul.

ADVERTISEMENT

„Cred că vor fi 40.000 de oameni. Din spusele celor de la Dinamo, vor fi peste 40.000 de fani în tribune. E bine pentru fotbalul românesc. Și pozițiile din clasament ale celor două echipe recomandă acest meci. În afară de clasament, e un derby de tradiție al fotbalului românesc, cu rivalitate la toate nivelurile. E capul de afiș al etapei, un meci cu istorie, un meci care prinde ambele echipe pe poziții pe care nu au mai fost de mult timp”, a explicat Robert Niță.

Bocciu revine pe Arena Națională! Anunțul făcut de Robert Niță în direct

În plus, Niță a făcut anunțul pe care giuleștenii îl așteptau. Fostul fotbalist a dat de înțeles că . Liviu Ungurean nu a mai fost prezent pe cel mai mare stadion al țării de aproape doi ani, de la un meci cu FCSB.

ADVERTISEMENT

„Dinamo joacă acasă, va avea mai mulți suporteri. Rapid pierde foarte greu. A făcut meciuri solide. Va fi o peluză plină de rapidiști. Și-a anunțat prezența și liderul suporterilor, Bocciu. E o prezență foarte importantă în anturajul echipei. În Giulești, galeria se confundă cu echipa. Se întoarce pe Arenă.

ADVERTISEMENT

Dacă procurorii sau cei care se ocupă de cazul lui nu făceau recurs, se întorcea pe Giulești la meciul cu Farul. E clar că galeria și publicul au un mare aport la câștigarea unor puncte. I s-a simțit lipsa. Bravo celor care au preluat rolul de a dirija galeria. Sper să dispară și neînțelegerile dintre brigăzile care formează galeria”, a mai spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Ultimele rezultate din duelurile Dinamo – Rapid

Dinamo – Rapid 0-0, 12.05.2025

Rapid – Dinamo 1-0, 06.04.2025

Dinamo – Rapid 0-0, 22.12.2024

Rapid – Dinamo 1-1, 18.08.2024

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul înainte de Dinamo – Rapid: