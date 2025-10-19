Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”

Veste uriașă pentru fanii Rapidului înainte de meciul de foc cu Dinamo din Superliga României. Revenirea pe care giuleștenii o așteptau. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
19.10.2025 | 09:16
Revenire de senzatie la Rapid Va conta mult la meciul cu Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Revenire de senzație la Rapid pentru derby-ul cu Dinamo. Cât va conta prezența lui pe Arena Națională. Foto: sport.pictures.eu.

Dinamo și Rapid se întâlnesc în această etapă pe Arena Națională. Se anunță un derby de foc, poate cel mai așteptat din ultimii ani. Ambele echipe stau excelent în clasamentul Superligii, iar Bocciu, liderul galeriei din Giulești, va reveni după o perioadă îndelungată pe cel mai mare stadion al țării.

ADVERTISEMENT

Dinamo – Rapid, cel mai așteptat meci al etapei

Se anunță o atmosferă de zile mari la derby-ul Dinamo – Rapid. „Câinii roșii” au anunțat că în tribune vor fi peste 40.000 de oameni. De asemenea, suporterii echipei din Giulești vor umple peluza. Partida atrage enorm, întrucât ambele formații sunt în lupta pentru titlul din Superligă.

Se anunță infern pe Arena Națională la Dinamo -Rapid! Derby cu 40 de mii de spectatori în tribune

Robert Niță, fostul jucător al celor de la Rapid și un mare suporter al echipei din Giulești, așteaptă cu interes duelul cu Dinamo de pe Arena Națională. El se așteaptă la o partidă de foc și se bucură de interesul ridicat pe care îl are meciul.

ADVERTISEMENT

„Cred că vor fi 40.000 de oameni. Din spusele celor de la Dinamo, vor fi peste 40.000 de fani în tribune. E bine pentru fotbalul românesc. Și pozițiile din clasament ale celor două echipe recomandă acest meci. În afară de clasament, e un derby de tradiție al fotbalului românesc, cu rivalitate la toate nivelurile. E capul de afiș al etapei, un meci cu istorie, un meci care prinde ambele echipe pe poziții pe care nu au mai fost de mult timp”, a explicat Robert Niță.

Bocciu revine pe Arena Națională! Anunțul făcut de Robert Niță în direct

În plus, Niță a făcut anunțul pe care giuleștenii îl așteptau. Fostul fotbalist a dat de înțeles că liderul galeriei Rapidului, Bocciu, va reveni pe Arena Națională. Liviu Ungurean nu a mai fost prezent pe cel mai mare stadion al țării de aproape doi ani, de la un meci cu FCSB.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

„Dinamo joacă acasă, va avea mai mulți suporteri. Rapid pierde foarte greu. A făcut meciuri solide. Va fi o peluză plină de rapidiști. Și-a anunțat prezența și liderul suporterilor, Bocciu. E o prezență foarte importantă în anturajul echipei. În Giulești, galeria se confundă cu echipa. Se întoarce pe Arenă.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să...
Digisport.ro
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”

Dacă procurorii sau cei care se ocupă de cazul lui nu făceau recurs, se întorcea pe Giulești la meciul cu Farul. E clar că galeria și publicul au un mare aport la câștigarea unor puncte. I s-a simțit lipsa. Bravo celor care au preluat rolul de a dirija galeria. Sper să dispară și neînțelegerile dintre brigăzile care formează galeria”, a mai spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Ultimele rezultate din duelurile Dinamo – Rapid

  • Dinamo – Rapid 0-0, 12.05.2025
  • Rapid – Dinamo 1-0, 06.04.2025
  • Dinamo – Rapid 0-0, 22.12.2024
  • Rapid – Dinamo 1-1, 18.08.2024
ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul înainte de Dinamo – Rapid:

Clasamentul SuperLigii înainte de Dinamo - Rapid
Clasamentul SuperLigii înainte de Dinamo – Rapid
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea...
Fanatik
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Legenda lui Dinamo nu îi vede pe “câinii roșii” favoriți cu Rapid: “E...
Fanatik
Legenda lui Dinamo nu îi vede pe “câinii roșii” favoriți cu Rapid: “E derby!”
“Îl doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova!”. Declarația care dă foc...
Fanatik
“Îl doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova!”. Declarația care dă foc Băniei
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Schimbați antrenorul?'. Gigi Becali a luat decizia finală după umilința cu Metaloglobus
iamsport.ro
'Schimbați antrenorul?'. Gigi Becali a luat decizia finală după umilința cu Metaloglobus
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!