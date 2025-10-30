Bocciu, primul interviu de la revenirea în galeria Rapidului: „Vrem Cupa! Așteptăm de la Dan Șucu investiții masive să mergem în Europa!”. Câți fani vor fi prezenți la derby-ul cu U Craiova

ADVERTISEMENT

Liviu Ungurean a revenit recent pe stadioane, cu ocazia meciului Dinamo – Rapid de pe Arena Națională, după un an și jumătate de interdicție, măsură dispusă împotriva sa în baza acelui deja celebru „dosar Pyro”.

Bocciu a revenit în galeria Rapidului după un an și jumătate. Cât de greu i-a fost în această perioadă

a acordat acum un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Cu această ocazie, el a vorbit despre mai multe subiecte de maxim interes pentru suporterii rapidiști.

Printre altele, a transmis că în acest sezon câștigarea Cupei României ar trebui să reprezinte un obiectiv pentru club. De asemenea, a punctat și că se așteaptă în continuare investiții importante din partea lui , în scopul ca echipa să revină în cel mai scurt timp în cupele europene.

Te-ai întors pe Giulești după un an și jumătate. Cum a fost pentru tine?

– Am avut niște emoții de nedescris. Nu știu cum să o spun altfel. Niciodată în viața mea nu am stat atât departe de Rapid. E prima oară când am stat departe de Rapid. Mă bucur că am revenit pe stadion, că sunt alături de rapidiștii mei și să fiu alături de echipe pe care o iubesc.

A fost o perioadă grea pentru tine…

– Nu îi doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Și pentru ce? Pentru nimic. Că s-au aprins niște torțe pe stadion a trebuit să plătesc eu și alți băieți. Trebuie să ne arătăm nevinovăția. Nu prea vreau să vorbesc despre această perioadă pentru că a fost neagră pentru mine și familia mea a suferit foarte mult.

Suporterii Rapidului vor cu orice preț Cupa României în acest sezon

Meciul cu Dumbrăvița, primul pas spre trofeul Cupei României?

– Ne-am mobilizat să mergem la meci și ne dorim mult să câștigăm și să îi susținem pe băieți. Suntem foarte dornici de performanță și ne dorim un enorm un trofeu. Repet, e un meci foarte important.

Urmează apoi un derby pentru primul loc cu Universitatea Craiova…

– Întotdeauna meciurile cu Universitatea Craiova au fost derby-uri de orgoliu. Vrem să ne menținem pe primul loc și să continuăm seria asta bună, să profităm de aceste momente. Toate echipele din față sunt contracandidate.

Galeria Rapidului invadează Oltenia la derby-ul cu Universitatea Craiova

Câți fani ai Rapidului vor fi prezenți pe Ion Oblemenco?

– Avem 1.500 de bilete din partea Craiovei. Și s-au vândut până acum 800. Eu cred că vor fi toate vândute și chiar vom mai solicita bilete în cazul ăsta. Vom fi cel puțin 1.500 de rapidiști. Nu știu dacă ei o să ne permită mai mult.

Suporterii Rapidului sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă la Rapid. Se îndreaptă în sfârșit lucrurile într-o direcție bună? A fost Gâlcă cea mai bună alegere?

– Atâta timp cât sunt rezultate pentru noi este perfect. Suntem pe primul loc și îl respectăm pe Costel Gâlcă pentru că este un antrenor profesionist și dă dovadă de caracter. Și-a implementat filosofia la Rapid și arată ceea ce știe.

Bocciu face apel la unitate între suporterii Rapidului

Ai spus mereu că vrei să eviți să se înființeze Peluza Sud și la Rapid. Până la urmă s-a ajuns în situația asta. Ai discuții cu cei de la Original să revină în Peluza Nord?

– Sunt băieții acolo care au drumul lor și să fie sănătoși. Le doresc succes. Noi suntem Peluza Nord, dar tot rapidiști sunt și ei. La noi nu există conflicte ca la alte echipe, doar că băieții de la Original și ceilalți au luat un alt drum. E alegerea lor. Eu am încercat și voi încerca mereu să îi conving, sunt prietenii noștri. La noi nu există diferențe mari de mentalitate cum există pe la alte echipe.

S-a vorbit despre un conflict între tine și Gigi Corsicanu. E adevărat?

– Fake news! Gigi Corsicanu e prietenul meu, fratele meu. E idolul copilăriei mele și e unul dintre cei mai titrați lideri din istoria galeriei Rapidului și nu au existat niciodată divergențe între noi.

Mesajul lui Bocciu pentru toată suflarea rapidistă

Care mai e relația galeriei cu cei din conducerea Rapidului? Au fost mai multe discuții…

– Totul e OK. Ne bucurăm de faptul că echipa arată bine și noi suporterii suntem fericiți în situația asta. La Rapid trage toată lumea în aceeași direcție.

Ținând cont de locul în clasament și de jocul echipei, e mai aproape ca oricând Rapid de un trofeu anul ăsta?

– E prematur încă, dar vom trage linie la finalul sezonului și dacă ne va ajuta Dumnezeu să câștigăm un trofeu ne vom bucura așa cum doar noi rapidiștii știm să o facem.

Ai vreun mesaj pentru suflarea rapidistă?

– Totdeauna le-am transmis rapidiștilor să mergem înainte împreună și să suținem cu toții echipa. Cred că e cel mai bun mesaj. Atâta timp cât noi vom umple Giuleștiul la fiecare meci și vom fi prezenți în număr mare și în deplasări, va fi bine și pentru Rapid.

Bocciu nu mai vrea un nou episod Alex Dobre la Rapid

O să te implici să nu mai existe conflicte între fani și jucători cum s-a întâmplat cu Alex Dobre?

– A fost ceva la cald atunci, la supărare. Pe Giulești au fost întotdeauna astfel de momente când echipa nu merge, dar eu o să fac tot ce este omenește posibil să evit astfel de lucruri. Suporterii Rapidului sunt foarte pătimași, suferă foarte mult și ne mai pierdem controlul. Suntem totuși pe stadion, nu la teatru. Așa e de când e lumea și pământul peste tot în lume. Doar că nu e normal să înjuri un jucător de familie și copii. Asta eu nu pot să accept.

Vă e dor de Săpunaru? Sperați să revină la Rapid într-o zi?

– Ne e dor de toate legendele rapidiste, nu doar de Cristi. Săpun e unul dintre noi și i se va scanda numele în continuare.

Bocciu aduce foștii jucători ai Rapidului în Peluza Nord

Ca să glumim puțin, Antonio Sefer, succesorul tău la cârma galeriei Rapidului?

– Toni e un băiat care a rămas cu sufletul alături de Rapid și care iubeste clubul ăsta exact ca noi suporterii. E un fanatic rapidist și nu e singurul. Mai sunt foști jucători care vin în Peluza Nord. E vorba de Goge, Bărbălău, sunt foarte mulți foști jucători care vin meci de meci în galeria Rapidului.

. Am ținut mult să transmită respectul pe care el îl poartă galeriei Rapidului. A cântat tot meciul și s-a manifestat ca orice suporter pe tot parcursul meciului. El e un băiat care a fost la Rapid într-o perioadă grea și pentru mine absolut jucătorii care au fost în ligile inferioare vor avea un respect deosebit.

Bocciu, mesaj pentru Dan Șucu

E cel mai bun pentru Rapid din ultimii ani. De când nu a mai fost așa liniște și stabilitate la Rapid?

– Ooo, de foarte mulți ani! Mai ales că am venit din ligile inferioare și au fost foarte grei acești primi ani. Acum Rapidul e din nou pe șine și se bate acolo sus, unde ne dorim cu toții.

Sperați în iarnă să ai vină întăriri? Rapidul are șansa să profite de problemele cu care se confruntă FCSB sau CFR Cluj…

– Atâta timp cât avem cel mai potent financiar patron din România, așteptăm investiții masive la Rapid pentru că echipa asta e un brand național, o echipă foarte iubită în România și domnul Șucu are toate ingredientele la Rapid să facă o echipă care să se bată în Europa. Ne dorim cu toții să ieșim în Europa și ar înseamna foarte mult, o bucurie imensă și ar arăta toate investițiile pe care domnul Șucu le-a făcut la Rapid.